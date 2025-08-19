Thời tiết TP HCM hôm nay, 19-8: Nắng nóng gián đoạn, mưa về chiều tối

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hôm nay (19-8), thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ có mây thay đổi, nắng nóng gián đoạn; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.

Nhiệt độ thấp nhất khoảng 24 độ C, cao nhất có thể lên đến 34 độ C.

Thời tiết vào ban ngày ở TP HCM chủ yếu có nắng nóng gián đoạn

Trong khi đó, độ ẩm trung bình trong ngày dao động khoảng 75-90%, có gió nhẹ, khoảng 10-15 km/giờ và xác suất mưa vào buổi chiều khoảng 50-70%.

Do đó, người dân nên mang theo ô (dù) hoặc áo mưa khi ra ngoài, đặc biệt nếu có kế hoạch di chuyển vào khung giờ về chiều tối. Trong ngày, tời nắng vào ban ngày, cần uống đủ nước và mặc trang phục thoáng mát.

Thời tiết trên biển

Do ảnh hưởng từ áp thấp nhiệt đới, hôm nay, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP HCM) gió Tây Nam cấp 4, có lúc cấp 5, riêng vùng biển Lâm Đồng cấp 5, giật cấp 6-7; độ cao sóng 1-2.5 m.

Ngoài ra, vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió Tây đến Tây Nam cấp 3-4; độ cao sóng 0.5-1.5 m.

Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.