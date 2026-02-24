Ngày 24-2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Thắng (TPHCM) tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên vận động bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo phân bổ của Ủy ban bầu cử TPHCM, phường Phước Thắng thuộc đơn vị bầu cử số 4 (Quốc hội khóa XVI) và đơn vị bầu cử số 10 (HĐND TP khóa XI).

Các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM tiếp xúc cử tri tại phường Phước Thắng

Tại đơn vị bầu cử số 4, 5 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội gồm: ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; ông Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM; bà Nguyễn Kim Loan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM; bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM.

Hội nghị diễn ra tại Hội trường Chi đội Kiểm ngư số 02 với nhiều lực lượng đóng quân trên địa bàn

Ứng cử viên Đại biểu HĐND TPHCM khóa XI tại đơn vị bầu cử số 10 gồm: Ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu; ông Trần Mạnh Đức, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP HCM; bà Hà Thị Việt Bắc, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM; bà Hoàng Thị Lê Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Thắng; ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dicera Holding.

Hội nghị diễn ra tại Hội trường Chi đội Kiểm ngư số 02, với sự tham dự của cử tri các đơn vị: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Chi đội Kiểm ngư số 2, Hải đoàn 128 Hải quân, Hải đoàn 129 Hải quân và Hải đội Dân quân thường trực.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung trình bày chương trình hành động của mình.

Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, tập trung vào định hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, chăm lo đời sống nhân dân và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Các ứng cử viên khẳng định nếu được tín nhiệm sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Cử tri khối lực lượng vũ trang và đơn vị làm nhiệm vụ trên biển nêu nhiều ý kiến liên quan đến chế độ, chính sách đặc thù; công tác bảo vệ chủ quyền; bảo đảm an sinh xã hội và phát triển đô thị trên địa bàn.

Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội Lê Ngọc Sơn trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri.

Là ứng cử viên hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam, nhấn mạnh sẽ dành thời gian tiếp xúc cử tri thường xuyên, chuyển tải đầy đủ kiến nghị đến Quốc hội và cơ quan chức năng, theo phương châm "chuyển đúng nơi, theo đến cùng, phản hồi đúng hạn".

Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách về chuyển đổi năng lượng, kinh tế số, kinh tế biển; tăng cường giám sát đầu tư công, bảo vệ môi trường, cải cách hành chính và siết chặt kỷ luật công vụ. Ông cũng cam kết ứng dụng công nghệ số trong tiếp nhận, theo dõi, xử lý kiến nghị của cử tri nhằm bảo đảm công khai, minh bạch và kịp thời.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM

Các ứng cử viên bày tỏ mong muốn đóng góp vào sự phát triển bền vững của TPHCM, xây dựng thành phố xứng tầm là đô thị đặc biệt, đầu tàu kinh tế của cả nước.

Các cử tri tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên



