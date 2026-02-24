HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Xã Long Sơn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri

Ngọc Giang

(NLĐO)- Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Long Sơn, TPHCM thu hút 270 cử tri tham dự, ghi nhận nhiều ý kiến về an ninh năng lượng, quốc phòng, phát triển đô thị

Chiều 24-2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Sơn (TPHCM) tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị diễn ra tại Hội trường Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân với sự tham dự của 270 cử tri thuộc đơn vị.

Theo phân bổ của Ủy ban Bầu cử TPHCM, xã Long Sơn thuộc đơn vị bầu cử số 4 của Quốc hội khóa XVI và đơn vị bầu cử số 11 của HĐND TPHCM khóa XI.

Xã Long Sơn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri - Ảnh 1.

Các ứng cử viên chụp ảnh kỷ niệm tại Hội nghị Tiếp xúc cử tri xã Long Sơn, TPHCM

Tại đơn vị bầu cử số 4, những người ứng cử đại biểu Quốc hội gồm: ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; bà Nguyễn Kim Loan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM; ông Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM; ông Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM khóa XI tại đơn vị bầu cử số 11 gồm: ông Trần Bá Lân, Phó Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân 115; bà Lê Thị Bích Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bà Rịa; ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Mỹ; ông Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM; bà Nguyễn Thị Hải Yến, Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM.

Xã Long Sơn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM

Tại hội nghị, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, tập trung vào các định hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và hiệu lực quản lý nhà nước. Các ứng cử viên khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội và HĐND thành phố.

Cử tri, đặc biệt là khối lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ trên biển, đã nêu nhiều ý kiến liên quan đến chế độ, chính sách đặc thù; công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo; bảo đảm an sinh xã hội và phát triển đô thị trên địa bàn. Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đặt câu hỏi về an ninh năng lượng, an ninh quốc phòng cũng như vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại TPHCM.

Xã Long Sơn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri - Ảnh 3.

Ông Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam

Trả lời các vấn đề cử tri quan tâm, ông Lê Ngọc Sơn - ứng cử viên đại biểu Quốc hội hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của bảo đảm an ninh năng lượng đối với phát triển kinh tế đất nước. Ông cho biết sẽ dành thời gian tiếp xúc cử tri thường xuyên, chuyển tải đầy đủ các kiến nghị đến Quốc hội và cơ quan chức năng theo phương châm "chuyển đúng nơi, theo đến cùng, phản hồi đúng hạn".

Đáng chú ý, ứng cử viên nhấn mạnh vai trò phối hợp chặt chẽ với lực lượng quốc phòng, cảnh sát biển để bảo đảm an toàn cho các hoạt động kinh tế biển. Việc làm chủ công nghệ sản xuất các sản phẩm lưỡng dụng không chỉ nâng cao tính tự chủ của ngành năng lượng mà còn góp phần thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, hướng tới phát triển kinh tế biển bền vững theo Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị.

Xã Long Sơn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri - Ảnh 4.

Các cử tri tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên

Trong khi đó, ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ khẳng định sẽ lấy phương châm "Lắng nghe - đồng hành - trách nhiệm kết quả" làm kim chỉ nam cho hoạt động của mình nếu trúng cử. Ông cam kết tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh việc giữ vững phẩm chất liêm chính, gương mẫu trong phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Ông Thọ cho biết sẽ chủ động bám sát cơ sở, tăng cường giám sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của cử tri đến khi có kết quả cuối cùng; đồng thời nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng chất vấn và giám sát tại HĐND, góp phần xây dựng TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Kết thúc hội nghị, nhiều cử tri bày tỏ tin tưởng các ứng cử viên đều có đủ phẩm chất, năng lực và tâm huyết để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Cử tri đánh giá cao các chương trình hành động được trình bày tại hội nghị, cho rằng nội dung thiết thực, sát với đời sống và kỳ vọng của người dân.

Các ứng cử viên cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giám sát của cử tri; khẳng định quyết tâm đóng góp vào sự phát triển bền vững của TPHCM, xây dựng thành phố xứng tầm đô thị đặc biệt, đầu tàu kinh tế của cả nước.

tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri an ninh năng lượng Ban chấp hành đại biểu quốc hội Long Sơn
