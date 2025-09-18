HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Cách đăng ký nội quy lao động đối với doanh nghiệp tại TP HCM mới nhất

HƯƠNG HUYỀN

(NLĐO)- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, doanh nghiệp phải đăng ký hồ sơ đến Sở Nội vụ TP; xã, phường, đặc khu Côn Đảo

Theo quy định của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động (NLĐ) trở lên phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh, nơi đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động.

Trong bối cảnh thực hiện chính quyền 2 cấp và tinh gọn bộ máy, việc nộp hồ sơ và đăng ký nội quy lao động do cơ quan nào tiếp nhận là vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm.

Cách đăng ký nội quy lao động đối với doanh nghiệp tại TP HCM mới nhất- Ảnh 1.

Doanh nghiệp làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Tân Tạo, TP HCM

Liên quan vấn đề này, Sở Nội vụ TP HCM đã có hướng dẫn. Theo đó, các doanh nghiệp thuộc các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX-CN), Khu Công nghệ cao (KCNC) TP thực hiện đăng ký nội quy lao động theo hướng dẫn của Ban Quản lý các KCX-CN, Ban Quản lý KCNC TP.

Đối với các doanh nghiệp không thuộc các KCX-CN, KCNC sẽ do Sở Nội vụ TP và Phòng Văn hóa - Xã hội các xã, phường, đặc khu Côn Đảo tiếp nhận.

Sở Nội vụ TP tiếp nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp gồm:

- Các doanh nghiệp nhà nước: Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con; Công ty TNHH một thành viên là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Công ty TNHH, công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2020.

- Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020).

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương, TP quản lý.

Tại Phòng Văn hóa - Xã hội các xã, phường, đặc khu Côn Đảo sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân gồm:

- Công ty TNHH, công ty cổ phần (không bao gồm các doanh nghiệp thuộc đối tượng đăng ký tại Sở Nội vụ nêu trên);

- Công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân;

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND xã, phường, đặc khu Côn Đảo có thuê mướn, sử dụng lao động;

- Hợp tác xã, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động.

Cách thức thực hiện:

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động từ 10 người lao động trở lên phải đăng ký hồ sơ nội quy lao động đến Sở Nội vụ TP, Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc UBND xã, phường, đặc khu Côn Đảo thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

Thành phần hồ sơ đăng ký nội quy lao động, gồm:

+ Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động (bản chính);

+ Nội quy lao động (bản chính);

+ Văn bản góp ý của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (bản chính);

+ Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có, bản chính).

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký nội quy lao động, Sở Nội vụ TP, Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc UBND xã, phường, đặc khu Côn Đảo sẽ trả kết quả hồ sơ đăng ký nội quy lao động tại Cổng dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).



