Dự án kho than 800 tỉ đồng ở Quảng Trị: Vì sao chưa triển khai?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Dự án kho than 800 tỉ đồng ở Quảng Trị: Vì sao chưa triển khai?

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Dự án kho trung chuyển than 40 ha, vốn 800 tỉ đồng của TKV dự kiến đặt tại cảng Mỹ Thủy (Quảng Trị) nhưng còn vướng quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam.

Dự án kho than 800 tỉ đồng ở Quảng Trị: Vì sao chưa triển khai? - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang đặt vấn đề tại buổi làm việc

Chiều 10-9, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) về kế hoạch triển khai dự án kho trung chuyển, chế biến và kinh doanh than tại địa phương này.

Dự án có công suất thiết kế 4-5 triệu tấn/năm, hướng tới mở rộng lên 8-10 triệu tấn/năm, tổng vốn đầu tư dự kiến 800 tỉ đồng, diện tích 40 ha. Vị trí triển khai là phía đông nam cảng Mỹ Thủy (xã Mỹ Thủy). Tuy nhiên, dự án hiện chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư do chưa điều chỉnh quy hoạch Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

Dự án kho than 800 tỉ đồng ở Quảng Trị: Vì sao chưa triển khai? - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong làm rõ thêm các kiến nghị, đề xuất của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam

Dự án kho than 800 tỉ đồng ở Quảng Trị: Vì sao chưa triển khai? - Ảnh 3.

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam thông tin về dự án triển khai tại Quảng Trị

Dự án kho than 800 tỉ đồng ở Quảng Trị: Vì sao chưa triển khai? - Ảnh 4.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị và các Sở, ngành tham dự buổi làm việc

Theo báo cáo của TKV, 8 tháng đầu năm 2025, tập đoàn nhập khẩu 461.000 tấn than từ Lào, tiêu thụ 390.000 tấn (24% kế hoạch), doanh thu hơn 1.058 tỷ đồng (25% kế hoạch), nộp ngân sách 62 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 22 triệu đồng/tháng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và các sở, ngành đã trao đổi, làm rõ các đề xuất của TKV. Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với TKV để giải quyết dứt điểm những kiến nghị, đề xuất của Tập đoàn.

Đồng thời các sở, ngành liên quan phải tranh thủ tối đa thời gian, những công việc thuộc thẩm quyền của tỉnh thì phải đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm quy định pháp luật để sớm hoàn thành thủ tục pháp lý, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đề xuất doanh nghiệp nhanh nhất, đúng quy định.


Tin liên quan

Lính biên phòng Quảng Trị về bản dựng nhà, gieo mạ cùng dân

Lính biên phòng Quảng Trị về bản dựng nhà, gieo mạ cùng dân

(NLĐO) - Chương trình "Thứ Bảy về bản" của Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã giúp hàng trăm hộ dân vùng biên có nhà mới, nhiều bản làng sáng đèn, rợp cờ Tổ quốc.

Khai mạc Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương tại Quảng Trị

(NLĐO) - Chương trình không chỉ dừng lại những hoạt động cụ thể mà còn mở ra những cơ hội hợp tác mới, bền vững hơn, sâu sắc hơn giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Bộ Chính trị góp ý dự thảo văn kiện, nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá Quảng Trị chuẩn bị công phu, nghiêm túc dự thảo văn kiện và nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

TKV Quảng Trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cảng Mỹ Thủy Kho trung chuyển than Doanh thu TKV 2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo