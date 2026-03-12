Cách làm đầy ý nghĩa của nhiều chủ nhà trọ ở TPHCM

Tại thủ phủ công nghiệp Bình Dương, TPHCM, trước thềm ngày bầu cử, thay vì chỉ nhắc chuyện tiền phòng, nhiều chủ trọ đã "kiêm" luôn vai trò tuyên truyền viên.

Để giúp anh chị em công nhân nắm được thông tin về ngày hội non sông, ông Đậu Đình Thắng, chủ nhà trọ ở khu phố Phú Mỹ 1, phường Bình Dương đã photo toàn bộ danh sách các ứng cử viên tại điểm bầu cử nơi mình sinh sống.

Người lao động theo dõi thông tin các ứng viên và thông báo của chủ trọ về ngày hội non sông tại nhà trọ của ông Đậu Đình Thắng

Sau đó, dán ngay cổng ra vào dãy trọ để người lao động tiện theo dõi. "Công nhân đi làm ca kíp vất vả, nhiều khi chẳng kịp đọc tin tức, là chủ trọ mình nắm thông tin từ Tổ dân phố thì phải có trách nhiệm nhắc nhở các bạn, để mọi người hiểu rõ hơn"- ông Thắng cho hay.

Ông Thắng còn tận dụng nhóm zalo chung của khu trọ để gửi hình ảnh, tiểu sử các ứng cử viên, giúp công nhân có thời gian tìm hiểu trước khi đặt bút bầu chọn.

Ngoài ra, để giúp anh chị em công nhân nắm rõ lịch bầu cử, ông Thắng còn in bản thông báo do tự mình soạn ra, trong đó nêu rõ: Đúng 10 giờ ngày 15-3, người ở trọ tập trung trước cổng, ông sẽ dẫn ra khu phố để bỏ phiếu.

Cử tri theo dõi thông tin các ứng cử viên tại các khu phố

Ông cũng nhắc nhở ngày diễn ra bầu cử không ai được về quê hay làm thêm giờ, đồng thời kêu gọi người ở trọ nghiên cứu thật kỹ danh sách các ứng viên để bầu ra những người thật sự xứng đáng.

Nhiều công nhân bày tỏ cách làm này của ông Thắng rất hiệu quả, giúp họ hiểu được quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân của mình.

"Tôi đang có kế hoạch chiều thứ 7 về quê ở Tiền Giang đến tối chủ nhật mới lên, nhưng khi đọc thông báo từ chủ trọ thì lập tức thay đổi kế hoạch và chắc chắn sẽ đi tham gia bầu cử đúng giờ" - chị Hạnh phấn khởi nói.

Tương tự, một số khu trọ cũng bằng nhiều hình thức khác nhau đã kịp thời tuyên truyền cho người ở trọ về ngày bầu cử.

Ông Nguyễn Văn Cư, chủ trọ ở xã Bắc Tân Uyên cho biết đã đến từng phòng căn dặn người ở trọ, đến ngày bầu cử, tập trung trước nhà, ông sẽ dẫn đến điểm bỏ phiếu, không cho tự ý đi riêng lẻ.

Phường Bình Dương tất bật với công tác chuẩn bị cho ngày hội non sông

Trong khi đó, bà Bùi Thị Mai ở phường Phú Lợi cũng cho hay đã thông tin về cuộc bầu cử cho các thành viên ở trọ, đồng thời thông báo rõ về thời gian, quy trình, các bước bỏ phiếu để người ở trọ nắm.

Bà cũng nhắc nhở người ở trọ đúng giờ tập trung ở một địa điểm, bà trực tiếp dẫn đi bỏ phiếu.

Những ngày qua, tổ chức Công đoàn cũng tích cực đi vận động, tuyên truyền công nhân lao động về ngày bầu cử 15-3 tới đây.

Bà Ngô Thị Hồng Vân, Chủ tịch Công đoàn xã Bắc Tân Uyên thông tin Công đoàn xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể khác đến từng khu trọ để tuyên truyền về ngày hội lớn của dân tộc.

Đồng thời, chú trọng tuyên truyền trực quan sinh động trên các nhóm facebook, zalo để người lao động tiện theo dõi.

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã được ấn định là chủ nhật, 15-3. Để bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân trong Ngày hội non sông, việc nắm chắc quy định, thể lệ bầu cử rất cần thiết đối với mỗi cử tri.

Tại TP HCM, việc bỏ phiếu bắt đầu từ 7 đến 19 giờ. Tuy nhiên, tùy tình hình địa phương, tổ bầu cử có thể quyết định bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5 giờ hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không quá 21 giờ cùng ngày.