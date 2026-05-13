Kinh tế

Cách nào để Cần Giờ đón 40 triệu khách mỗi năm?

Thái Phương, Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) – Cần Giờ đang được hướng tới xây dựng một điểm đến khiến du khách "phải đến, muốn ở lại và sẽ quay trở lại", mục tiêu đón khoảng 40 triệu lượt khách/năm

Chia sẻ tại hội thảo chủ đề "Cần Giờ - Cực tăng trưởng mới của TPHCM", do Báo Người Lao Động tổ chức ngày 12-5, ông Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc Kinh doanh, Công ty CP Vinhomes, đã phân tích những cơ sở để Cần Giờ có thể đặt mục tiêu đón 40 triệu khách mỗi năm. 

TIN LIÊN QUAN

Theo ông Tâm, chiến lược phát triển của Vinhomes Green Paradise Cần Giờ không chỉ dừng ở quy mô một dự án bất động sản, mà được định vị như một "đô thị điểm đến", nơi có khả năng tự tạo dòng khách, tạo nhu cầu lưu trú và hình thành hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh.

Đây cũng là tư duy phát triển xuyên suốt của Vinhomes trong nhiều dự án lớn trước đó như Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Global Gate hay Vinhomes Grand Park, những khu đô thị không chỉ để ở mà còn tích hợp hệ sinh thái vui chơi, giải trí, thương mại và sự kiện quy mô lớn.

Với Vinhomes Green Paradise, dự án được định hướng trở thành tổ hợp có năng lực nội sinh mạnh, tạo giá trị vượt ra ngoài mô hình đô thị truyền thống. Đây không chỉ là trục tăng trưởng quy mô lớn mà còn được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới của TPHCM theo hướng phát triển đô thị biển.

Cần Giờ hướng tới 40 triệu khách mỗi năm: Chiến lược phát triển kinh tế 2026 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thanh Tâm chia sẻ tại hội thảo.

"Theo định hướng phát triển, dự án không đơn thuần bán sản phẩm bất động sản mà hướng tới xây dựng một điểm đến khiến du khách "phải đến, muốn ở lại và sẽ quay trở lại". Vì vậy, hạ tầng kết nối được xem là yếu tố then chốt để hiện thực hóa mục tiêu đón khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm.

Hiện nay, hệ thống hạ tầng kết nối khu vực đang được thúc đẩy mạnh mẽ, trong đó có tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối trung tâm TPHCM với Cần Giờ. Khi các dự án này được triển khai đồng bộ, thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố đến Cần Giờ sẽ được rút ngắn đáng kể, tạo điều kiện thu hút dòng khách lớn.

Bên cạnh đó, khi Sân bay quốc tế Long Thành đi vào hoạt động, Cần Giờ được kỳ vọng trở thành điểm kết nối chiến lược của khu vực phía Nam. Đây sẽ là cửa ngõ quan trọng đón khách quốc tế đến Việt Nam, TPHCM và Cần Giờ thông qua hệ thống giao thông liên hoàn gồm đường bộ, đường sắt và cảng biển.

Ngoài ra, lợi thế của Vinhomes Green Paradise Cần Giờ còn nằm ở khả năng tích hợp nhiều loại hình du lịch và dịch vụ trong cùng một hệ sinh thái. Dự án đang hướng tới hợp tác với nhiều thương hiệu quản lý khách sạn, nghỉ dưỡng và giải trí quốc tế nhằm nâng chuẩn vận hành theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Cần Giờ hướng tới 40 triệu khách mỗi năm: Chiến lược phát triển kinh tế 2026 - Ảnh 3.

Đông đảo khách mời tham dự hội thảo ngày 12-5

Ngoài hệ thống nghỉ dưỡng và lưu trú, dự án còn được định hướng phát triển các công trình mang tính biểu tượng như trung tâm hội nghị - triển lãm, khu mua sắm outlet quy mô lớn, tổ hợp vui chơi giải trí và nhà hát đa năng phục vụ các sự kiện quốc tế.

Một số hạng mục được giới thiệu theo định hướng phát triển gồm các không gian biểu diễn nghệ thuật, khu tổ chức sự kiện quy mô lớn, tổ hợp giải trí ban đêm và hệ sinh thái du lịch hoạt động cả ngày lẫn đêm. Điều này được kỳ vọng sẽ góp phần bổ sung mảnh ghép còn thiếu của du lịch TPHCM là kinh tế đêm và các hoạt động giải trí quy mô lớn.

"Dự án còn hướng tới mô hình "all-in-one" (tất cả trong một), tích hợp đồng thời các chức năng nghỉ dưỡng, giải trí, thương mại, giáo dục, y tế và không gian làm việc trong cùng một siêu đô thị thông minh, theo định hướng phát triển xanh và bền vững. Khi hệ sinh thái này hình thành hoàn chỉnh, du khách không chỉ đến để tham quan mà còn có thể lưu trú dài ngày, làm việc, nghỉ dưỡng và trải nghiệm dịch vụ ngay tại Cần Giờ. Điều này sẽ góp phần hình thành vòng tuần hoàn kinh tế mới, tạo động lực phát triển cho khu vực phía Nam và kết nối chặt chẽ hơn với trung tâm TPHCM" – ông Tâm nói.

Cuối cùng, lợi thế lớn nhất của Cần Giờ vẫn là giá trị sinh thái đặc thù. Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ là khu dự trữ sinh quyển đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận. Việc kết hợp giá trị sinh thái này với các dự án quy mô lớn được kỳ vọng sẽ giúp Cần Giờ từng bước trở thành điểm đến "tất cả trong một" mang tầm quốc tế trong tương lai.

Cần Giờ hướng tới 40 triệu khách mỗi năm: Chiến lược phát triển kinh tế 2026 - Ảnh 4.

Quy hoạch tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ


Cần Giờ - Cực tăng trưởng mới của TP HCM: Sức hút từ khu đô thị biển

Từ du lịch, dịch vụ đến bất động sản, Cần Giờ đang thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư nhờ lợi thế hạ tầng và siêu đô thị biển

Cần Giờ có thể vượt mục tiêu đón 40 triệu khách du lịch mỗi năm

(NLĐO) - KTS Khương Văn Mười dẫn kinh nghiệm từ các mô hình du lịch lớn trên thế giới cho thấy những công trình mang tính biểu tượng thường tạo sức hút mạnh

Cần Giờ - Cực tăng trưởng mới của TP HCM (*): Yếu tố độc bản và cú hích hạ tầng

Từ một địa phương từng được xem là "ốc đảo", Cần Giờ đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn

