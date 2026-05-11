Chờ cú hích từ Hội thảo "Cần Giờ - Cực tăng trưởng mới của TPHCM"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chờ cú hích từ Hội thảo "Cần Giờ - Cực tăng trưởng mới của TPHCM"

Thái Phương

(NLĐO) - Hội thảo sẽ phân tích rõ những lợi thế, tiềm năng phát triển thành điểm đến du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí tầm vóc quốc tế của Cần Giờ.

Sáng mai 12-5, tại Vinhomes Central Park, số 772 Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM, Báo Người Lao Động tổ chức hội thảo với chủ đề "Cần Giờ - cực tăng trưởng mới của TPHCM", với sự tham dự của hơn 150 đại biểu là lãnh đạo cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đơn vị lữ hành…

Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh TPHCM đứng trước yêu cầu cấp thiết phải tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế biển và kinh tế du lịch, là những lĩnh vực được xác định là dư địa quan trọng để thành phố phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Trong chiến lược đó, Cần Giờ được nhìn nhận là không gian phát triển đặc biệt, có thể đóng vai trò cửa ngõ biển và là một cực tăng trưởng mới của thành phố.

Việc phát triển Cần Giờ theo hướng hình thành một tổ hợp du lịch - dịch vụ - kinh tế biển hiện đại được xem là bước đi cần thiết để bổ sung cấu trúc phát triển của TPHCM.

Ngày mai, 12-5 sẽ diễn ra Hội thảo "Cần Giờ - Cực tăng trưởng mới của TPHCM" - Ảnh 1.

Hội thảo hướng tới nội dung quảng bá Cần Giờ như một điểm đến đa trải nghiệm trong tương lai, với khả năng tích hợp các yếu tố nghỉ dưỡng, sinh thái, giải trí và dịch vụ cao cấp. Đây được xem là một hướng đi có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo động lực tăng trưởng bứt phá cho kinh tế du lịch TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung trong kỷ nguyên mới.

Một trong những nội dung trọng tâm được thảo luận là vai trò của đô thị biển Vinhomes Green Paradise Cần Giờ như một động lực quan trọng trong quá trình hình thành hệ sinh thái phát triển mới tại khu vực này.

Với quy mô lớn và định hướng phát triển đồng bộ, dự án được kỳ vọng không chỉ tạo ra một khu đô thị mới mà còn góp phần hình thành một trung tâm du lịch - nghỉ dưỡng - dịch vụ - giải trí hiện đại, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch và kinh tế biển của TPHCM…

Hội thảo cũng là dịp để các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế biển và kinh tế du lịch TP HCM, trong đó tập trung vào hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch đa dạng, xây dựng thương hiệu điểm đến và tăng cường liên kết công - tư. Những ý kiến này được kỳ vọng sẽ góp phần cung cấp thêm cơ sở thực tiễn và luận cứ quan trọng cho quá trình hoạch định chính sách của thành phố trong thời gian tới.

Cần Giờ - Cực tăng trưởng mới của TPHCM

Tin liên quan

Cần Giờ - Cực tăng trưởng mới của TP HCM: Sức hút từ khu đô thị biển

Cần Giờ - Cực tăng trưởng mới của TP HCM: Sức hút từ khu đô thị biển

Từ du lịch, dịch vụ đến bất động sản, Cần Giờ đang thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư nhờ lợi thế hạ tầng và siêu đô thị biển

2 ngày nữa sẽ diễn ra hội thảo "Cần Giờ - Cực tăng trưởng mới của TPHCM"

Hội thảo diễn ra vào sáng 12-5, quy tụ các nhà quản lý, chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp và giới đầu tư cùng bàn thảo về tương lai của vùng đất ven biển TPHCM

Còn 3 ngày nữa sẽ diễn ra hội thảo "Cần Giờ - Cực tăng trưởng mới của TPHCM"

(NLĐO) - Hội thảo "Cần Giờ - Cực tăng trưởng mới của TPHCM" sẽ diễn ra vào ngày 12-5, phân tích vai trò, định hướng phát triển, các cơ hội đầu tư đang mở ra...

Cần Giờ du lịch TPHCM Du lịch Cần Giờ Cần Giờ - Cực tăng trưởng mới của TPHCM đô thị biển Vinhomes Green Paradise Cần Giờ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo