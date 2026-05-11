Chờ cú hích từ Hội thảo "Cần Giờ - Cực tăng trưởng mới của TPHCM"

Sáng mai 12-5, tại Vinhomes Central Park, số 772 Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM, Báo Người Lao Động tổ chức hội thảo với chủ đề "Cần Giờ - cực tăng trưởng mới của TPHCM", với sự tham dự của hơn 150 đại biểu là lãnh đạo cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đơn vị lữ hành…

Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh TPHCM đứng trước yêu cầu cấp thiết phải tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế biển và kinh tế du lịch, là những lĩnh vực được xác định là dư địa quan trọng để thành phố phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Trong chiến lược đó, Cần Giờ được nhìn nhận là không gian phát triển đặc biệt, có thể đóng vai trò cửa ngõ biển và là một cực tăng trưởng mới của thành phố.

Việc phát triển Cần Giờ theo hướng hình thành một tổ hợp du lịch - dịch vụ - kinh tế biển hiện đại được xem là bước đi cần thiết để bổ sung cấu trúc phát triển của TPHCM.

Hội thảo hướng tới nội dung quảng bá Cần Giờ như một điểm đến đa trải nghiệm trong tương lai, với khả năng tích hợp các yếu tố nghỉ dưỡng, sinh thái, giải trí và dịch vụ cao cấp. Đây được xem là một hướng đi có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo động lực tăng trưởng bứt phá cho kinh tế du lịch TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung trong kỷ nguyên mới.

Một trong những nội dung trọng tâm được thảo luận là vai trò của đô thị biển Vinhomes Green Paradise Cần Giờ như một động lực quan trọng trong quá trình hình thành hệ sinh thái phát triển mới tại khu vực này.

Với quy mô lớn và định hướng phát triển đồng bộ, dự án được kỳ vọng không chỉ tạo ra một khu đô thị mới mà còn góp phần hình thành một trung tâm du lịch - nghỉ dưỡng - dịch vụ - giải trí hiện đại, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch và kinh tế biển của TPHCM…

Hội thảo cũng là dịp để các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế biển và kinh tế du lịch TP HCM, trong đó tập trung vào hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch đa dạng, xây dựng thương hiệu điểm đến và tăng cường liên kết công - tư. Những ý kiến này được kỳ vọng sẽ góp phần cung cấp thêm cơ sở thực tiễn và luận cứ quan trọng cho quá trình hoạch định chính sách của thành phố trong thời gian tới.