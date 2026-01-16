Cảnh báo về thủ đoạn lừa đổi vé số trúng thưởng giả ở Cà Mau

Ngày 16-1, theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, Công an xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau đã đưa ra cảnh báo về thủ đoạn lừa đổi vé số trúng thưởng giả.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, bà L.T.A. (ngụ xã Nguyễn Phích) trong lúc bán vé số trên địa bàn đã đổi 4 tờ vé số trúng giải năm cho một thanh niên đi xe máy, đeo khẩu trang kín mặt. Khi nhận tiền xong, người này nhanh chóng điều khiển phương tiện rời đi.

Sau đó, bà A. đem các tờ vé số đi đổi thưởng thì được thông báo vé số giả. Người phụ nữ này đã đến Công an xã Nguyễn Phích trình báo và vụ việc đang được điều tra, xác minh.

Qua vụ việc trên, công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác; không chủ quan, lơ là trong quá trình giao dịch; người bán vé số phải kiểm tra kỹ thông tin vé số trước khi giao tiền.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý, ngăn chặn.