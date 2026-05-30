Cách tính lương và phụ cấp theo mức lương cơ sở mới như thế nào?

Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 13 ngày 29-5 hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Công thức tính lương từ ngày 1-7

Thông tư quy định 9 nhóm đối tượng áp dụng, gồm cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước; viên chức; cán bộ, công chức, viên chức được cử làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; người hưởng lương làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được Nhà nước giao nhiệm vụ; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp hưởng hoạt động phí; người làm việc trong tổ chức cơ yếu; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và một số đối tượng khác liên quan đến tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội.



Về cách tính lương, Bộ Nội vụ hướng dẫn mức lương thực hiện từ ngày 1-7-2026 được xác định bằng mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng nhân với hệ số lương hiện hưởng. Công thức tính cụ thể: Mức lương thực hiện = 2,53 triệu đồng/tháng x hệ số lương hiện hưởng.

Đối với các khoản phụ cấp tính theo hệ số, mức phụ cấp mới được xác định bằng mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng nhân với hệ số phụ cấp hiện hưởng.

Riêng các khoản phụ cấp được tính theo tỉ lệ phần trăm của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) sẽ được tính trên cơ sở mức lương và phụ cấp đã điều chỉnh theo mức lương cơ sở mới.

Đối với những khoản phụ cấp được quy định bằng số tiền cụ thể thay vì hệ số, Thông tư nêu rõ tiếp tục thực hiện theo mức tiền hiện hành và không thay đổi khi điều chỉnh lương cơ sở.

Công thức tính phụ cấp từ ngày 1-7

Thông tư cũng hướng dẫn cách xác định mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu. Theo đó, mức tiền chênh lệch bảo lưu từ ngày 1-7 được tính bằng mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng nhân với hệ số chênh lệch bảo lưu đang hưởng.

Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, mức hoạt động phí được tính theo mức lương cơ sở mới nhân với hệ số hoạt động phí hiện hành.

Trong khi đó, quỹ phụ cấp khoán dành cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố cũng được tính lại theo mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng.

Đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu, những người thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sẽ thực hiện theo hướng dẫn riêng của hai bộ. Các đối tượng còn lại trong hệ thống cơ yếu dân sự áp dụng cách tính lương, phụ cấp theo hướng dẫn chung của Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ cho biết mức lương cơ sở mới không chỉ là căn cứ tính tiền lương và phụ cấp mà còn được sử dụng để xác định mức đóng, mức hưởng bảo hiểm xã hội cùng nhiều chế độ, chính sách liên quan đến tiền lương theo quy định hiện hành.

Thông tư số 13 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7, thay thế Thông tư số 07/2024/TT-BNV ngày 5-7-2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Các khoản trích nộp và chế độ được tính theo mức lương cơ sở cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng kể từ thời điểm này.