Người lao động kiến nghị lương đủ sống, giảm giờ làm trước Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động Công đoàn - Công nhân

Người lao động kiến nghị lương đủ sống, giảm giờ làm trước Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Văn Duẩn

(NLĐO) - 780 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 10 triệu đoàn viên công đoàn sẽ tham dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam diễn ra từ ngày 3 đến 5-6 tại Thủ đô Hà Nội

Chiều 29-5, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, chủ trì buổi họp.

Người lao động kiến nghị lương đủ sống, giảm giờ làm trước Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi họp báo về Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV. Ảnh: Hải Nguyễn

Tham dự Đại hội có 780 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước. Đây là những cán bộ công đoàn, đoàn viên tiêu biểu đại diện cho các ngành nghề, lĩnh vực, địa phương, đơn vị trong cả nước.

Với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2026; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá nhiệm kỳ 2026 - 2031; sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đồng thời bầu Ban Chấp hành khóa XIV để lãnh đạo hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV diễn ra từ ngày 3 đến 5-6

Theo ông Nguyễn Mạnh Kiên - Phó Trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐ Việt Nam), Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5-6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Người lao động kiến nghị lương đủ sống, giảm giờ làm trước Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Mạnh Kiên - Phó Trưởng ban Quan hệ lao động phát biểu

Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2026-2031 được xây dựng trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới. Nội dung, cách thức thể hiện có nhiều đổi mới, tính hành động cao, nổi bật, bao trùm là tập hợp, đoàn kết đoàn viên, người lao động, nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, hướng tới 100 năm Công đoàn Việt Nam và 2 mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Công đoàn Việt Nam tổ chức phát động một phong trào thi đua mới - đó là phong trào "Lao động giỏi, Năng suất cao, Thu nhập tốt" trên nền tảng là phong trào thi đua "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo".

Đồng thời đề ra 2 khâu đột phá là: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ chuyên trách và chủ tịch công đoàn cơ sở; Ứng dụng mạnh mẽ khoa học – công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn và thúc đẩy sản xuất kinh doanh...

Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đề ra 3 Chương trình, gồm: Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tham gia xây dựng Đảng tại doanh nghiệp; đổi mới công tác tài chính công đoàn và nâng cao phúc lợi đoàn viên; công đoàn đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Hướng đến lương đủ sống là mong muốn chính đáng của người lao động

Ông Ngọ Duy Hiểu cho biết trước thềm Đại hội, đoàn viên, lao động cả nước gửi nhiều đề xuất liên quan các chính sách tác động trực tiếp đến đời sống. Nổi bật có kiến nghị lương tối thiểu trở thành lương đủ sống; giảm giờ làm; giảm tuổi nghỉ hưu cho một số nhóm, trong đó có khu vực nặng nhọc độc hại; ngày nghỉ lễ... Tổng LĐLĐ Việt Nam ghi nhận kiến nghị và sẽ lựa chọn, tập hợp thành 10 nội dung trọng tâm để báo cáo với lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Người lao động kiến nghị lương đủ sống, giảm giờ làm trước Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo

Trả lời câu hỏi về dự kiến đàm phán tiền lương tối thiểu vùng năm 2027, ông Hiểu cho biết Công đoàn đang khảo sát về đời sống lao động trước khi đề xuất mức tăng và thời điểm điều chỉnh, với quan điểm hài hòa lợi ích giữa các bên nhưng vẫn phải đặt người lao động là trung tâm.

Theo ông, chính sách hướng đến lương đủ sống thay vì lương tối thiểu là mong muốn chính đáng của người lao động để đảm bảo mức sống, có tích lũy cần thiết cho họ và gia đình giải quyết những vấn đề cấp bách của cuộc sống.

Dành 100 tỉ đồng để hỗ trợ người lao động mắc bệnh hiểm nghèo

Tại buổi họp báo, ông Ngọ Duy Hiểu cho biết trước thềm Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 13/NQ-ĐCT về việc hỗ trợ đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp (Nghị quyết). Cụ thể, sẽ dành nguồn tài chính công đoàn từ Tổng LĐLĐ Việt Nam là 100 tỉ đồng để hỗ trợ chăm lo lâu dài cho đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp.

Trong đó, trích một phần từ nguồn kinh phí này để thực hiện chương trình "Những món quà từ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam" hỗ trợ trước và ngay sau Đại hội cho đoàn viên, người lao động.

Phần còn lại giao Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, Báo Lao Động phối hợp với Ban Công tác Công đoàn nghiên cứu xây dựng Đề án hình thành nguồn quỹ hỗ trợ dài hạn cho đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2026-2031, báo cáo Thường trực Đoàn Chủ tịch xem xét quyết định.

Theo chương trình, Đại hội diễn ra trong 2,5 ngày. Ngày 3-6, Đại hội tiến hành phiên thứ nhất và các phiên thảo luận chuyên đề tại 5 trung tâm thảo luận.

Ngày 4-6 diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Phiên trọng thể được truyền hình trực tiếp trên VTV1, phát thanh trực tiếp trên VOV1 và phát trực tuyến trên các nền tảng số của Công đoàn Việt Nam. Cùng ngày, Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Ngày 5-6, Thủ tướng Chính phủ sẽ trao đổi với đại biểu Đại hội về chủ đề "Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số". Sau đó, Đại hội tiến hành phiên bế mạc và ra mắt Ban Chấp hành khóa XIV.


Tin liên quan

Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam thảo luận nhiều nội dung liên quan Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam thảo luận nhiều nội dung liên quan Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

(NLĐO) - Chiều 24-4, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10 (khóa XIII), thảo luận 14 nội dung quan trọng của tổ chức Công đoàn.

Công bố biểu trưng Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

(NLĐO) - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công bố biểu trưng (logo) chính thức của Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam dự kiến tổ chức vào tháng 6-2026

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ XIV (khóa XIII) đã diễn ra sáng 20-11.

Công đoàn Việt Nam Tổng LĐLĐ Việt Nam Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo