Người lao động kiến nghị lương đủ sống, giảm giờ làm trước Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Chiều 29-5, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, chủ trì buổi họp.

Quang cảnh buổi họp báo về Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV. Ảnh: Hải Nguyễn

Tham dự Đại hội có 780 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước. Đây là những cán bộ công đoàn, đoàn viên tiêu biểu đại diện cho các ngành nghề, lĩnh vực, địa phương, đơn vị trong cả nước.

Với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2026; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá nhiệm kỳ 2026 - 2031; sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đồng thời bầu Ban Chấp hành khóa XIV để lãnh đạo hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV diễn ra từ ngày 3 đến 5-6

Theo ông Nguyễn Mạnh Kiên - Phó Trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐ Việt Nam), Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5-6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Ông Nguyễn Mạnh Kiên - Phó Trưởng ban Quan hệ lao động phát biểu

Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2026-2031 được xây dựng trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới. Nội dung, cách thức thể hiện có nhiều đổi mới, tính hành động cao, nổi bật, bao trùm là tập hợp, đoàn kết đoàn viên, người lao động, nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, hướng tới 100 năm Công đoàn Việt Nam và 2 mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Công đoàn Việt Nam tổ chức phát động một phong trào thi đua mới - đó là phong trào "Lao động giỏi, Năng suất cao, Thu nhập tốt" trên nền tảng là phong trào thi đua "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo".

Đồng thời đề ra 2 khâu đột phá là: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ chuyên trách và chủ tịch công đoàn cơ sở; Ứng dụng mạnh mẽ khoa học – công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn và thúc đẩy sản xuất kinh doanh...

Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đề ra 3 Chương trình, gồm: Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tham gia xây dựng Đảng tại doanh nghiệp; đổi mới công tác tài chính công đoàn và nâng cao phúc lợi đoàn viên; công đoàn đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Hướng đến lương đủ sống là mong muốn chính đáng của người lao động

Ông Ngọ Duy Hiểu cho biết trước thềm Đại hội, đoàn viên, lao động cả nước gửi nhiều đề xuất liên quan các chính sách tác động trực tiếp đến đời sống. Nổi bật có kiến nghị lương tối thiểu trở thành lương đủ sống; giảm giờ làm; giảm tuổi nghỉ hưu cho một số nhóm, trong đó có khu vực nặng nhọc độc hại; ngày nghỉ lễ... Tổng LĐLĐ Việt Nam ghi nhận kiến nghị và sẽ lựa chọn, tập hợp thành 10 nội dung trọng tâm để báo cáo với lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo

Trả lời câu hỏi về dự kiến đàm phán tiền lương tối thiểu vùng năm 2027, ông Hiểu cho biết Công đoàn đang khảo sát về đời sống lao động trước khi đề xuất mức tăng và thời điểm điều chỉnh, với quan điểm hài hòa lợi ích giữa các bên nhưng vẫn phải đặt người lao động là trung tâm.

Theo ông, chính sách hướng đến lương đủ sống thay vì lương tối thiểu là mong muốn chính đáng của người lao động để đảm bảo mức sống, có tích lũy cần thiết cho họ và gia đình giải quyết những vấn đề cấp bách của cuộc sống.

Dành 100 tỉ đồng để hỗ trợ người lao động mắc bệnh hiểm nghèo

Tại buổi họp báo, ông Ngọ Duy Hiểu cho biết trước thềm Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 13/NQ-ĐCT về việc hỗ trợ đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp (Nghị quyết). Cụ thể, sẽ dành nguồn tài chính công đoàn từ Tổng LĐLĐ Việt Nam là 100 tỉ đồng để hỗ trợ chăm lo lâu dài cho đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp.

Trong đó, trích một phần từ nguồn kinh phí này để thực hiện chương trình "Những món quà từ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam" hỗ trợ trước và ngay sau Đại hội cho đoàn viên, người lao động.

Phần còn lại giao Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, Báo Lao Động phối hợp với Ban Công tác Công đoàn nghiên cứu xây dựng Đề án hình thành nguồn quỹ hỗ trợ dài hạn cho đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2026-2031, báo cáo Thường trực Đoàn Chủ tịch xem xét quyết định.

Theo chương trình, Đại hội diễn ra trong 2,5 ngày. Ngày 3-6, Đại hội tiến hành phiên thứ nhất và các phiên thảo luận chuyên đề tại 5 trung tâm thảo luận. Ngày 4-6 diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Phiên trọng thể được truyền hình trực tiếp trên VTV1, phát thanh trực tiếp trên VOV1 và phát trực tuyến trên các nền tảng số của Công đoàn Việt Nam. Cùng ngày, Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ngày 5-6, Thủ tướng Chính phủ sẽ trao đổi với đại biểu Đại hội về chủ đề "Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số". Sau đó, Đại hội tiến hành phiên bế mạc và ra mắt Ban Chấp hành khóa XIV.



