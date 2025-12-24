HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cách xác định "nhà xa nơi làm việc" để được mua nhà ở xã hội tại TPHCM

QUỐC ANH

(NLĐO) - Có 3 trường hợp dù đã có nhà nhưng vẫn được xem xét hỗ trợ nhà ở xã hội.

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản hướng dẫn triển khai Quyết định 17/2025 của UBND TPHCM về việc xem xét hỗ trợ nhà ở xã hội đối với người đã có nhà ở nhưng ở xa nơi làm việc .

Một trong những điểm đáng chú ý là lần đầu tiên TPHCM quy định cụ thể cách đo khoảng cách bằng bản đồ số, làm căn cứ xét điều kiện mua, thuê mua nhà ở xã hội.

TPHCM: "Đo" đường, mua nhà ở xã hội - Ảnh 1.

Dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt (phường Diên Hồng) quy mô 1.254 căn hộ.

Sử dụng bản đồ số TPHCM để xác định khoảng cách

Theo hướng dẫn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân sử dụng ứng dụng bản đồ số TPHCM tại địa chỉ: https://bando.tphcm.gov.vn/

Việc xác định khoảng cách được thực hiện theo 4 bước sau:

Bước 1: Truy cập ứng dụng bản đồ số, chọn biểu tượng tìm đường (góc phải phía trên màn hình).

Bước 2: Chọn biểu tượng phương tiện di chuyển bằng xe máy.

– Điểm xuất phát: vị trí nhà ở thuộc sở hữu của người có nhu cầu mua nhà ở xã hội.

– Điểm đến: địa điểm làm việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc được người sử dụng lao động xác nhận và chọn xác nhận.

Trường hợp không tìm thấy địa điểm làm việc, có thể xác định thủ công bằng cách nhấp chuột phải vào vị trí trên bản đồ và chọn “đến đây”.

Bước 3: Xác định chiều dài lộ trình giao thông (km) từ nhà ở hiện tại đến nơi làm việc. Đây là căn cứ chính để xét điều kiện “nhà ở cách xa nơi làm việc” theo Quyết định 17/2025.

Bước 4: Nếu khoảng cách đáp ứng quy định, người có nhu cầu mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội thực hiện kê khai và lập cam kết về điều kiện nhà ở theo mẫu.

Nội dung cam kết bắt buộc

Bản cam kết phải thể hiện rõ việc đã sử dụng bản đồ số TPHCM để đo khoảng cách, trong đó ghi cụ thể:

– Khoảng cách từ nhà ở hiện tại đến nơi làm việc (… km)

– Khoảng cách từ dự án nhà ở xã hội đến nơi làm việc (… km), phải ngắn hơn khoảng cách nhà hiện tại

Người kê khai chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của các thông tin và đính kèm giấy chứng nhận nhà, đất theo quy định 

3 trường hợp được xem xét hỗ trợ nhà ở xã hội

Theo Quyết định 17/2025, người đã có nhà ở vẫn có thể được xem xét hỗ trợ nhà ở xã hội nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

1. Nhà thuộc phường, cách nơi làm việc từ 14,5 km trở lên

(Cho phép chênh lệch không quá 0,5 km), đồng thời dự án nhà ở xã hội phải gần nơi làm việc hơn so với nhà hiện tại.

2. Nhà thuộc xã, cách nơi làm việc từ 20 km trở lên

(Chênh lệch không quá 0,5 km), với điều kiện tương tự về khoảng cách so với dự án nhà ở xã hội.

3. Trường hợp đặc khu Côn Đảo

Người có nhà ở tại đặc khu Côn Đảo không được xét hỗ trợ nhà ở xã hội tại Côn Đảo, trừ trường hợp diện tích nhà ở bình quân dưới 15 m² sàn/người .



