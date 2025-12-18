HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Đô thị

TPHCM: Chi tiết 8 khu đất dự kiến xây dựng nhà ở xã hội

Tin-ảnh: Lê Vĩnh

(NLĐO) - TPHCM hiện đang có 8 khu đất xây dựng nhà ở xã hội dự kiến công bố thông tin để lựa chọn chủ đầu tư

Sáng 18-12, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29-5-2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn TPHCM.

- Ảnh 1.

UBND TPHCM tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29-5-2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn TPHCM

Tại hội nghị, đại diện Sở Xây dựng TPHCM giới thiệu 8 khu đất xây dựng nhà ở xã hội dự kiến công bố thông tin để lựa chọn chủ đầu tư theo Nghị quyết số 201/2025/QH15.

Theo đó, 8 khu đất này có tổng diện tích khoảng 10 ha; dự kiến công bố thông tin để lựa chọn chủ đầu tư vào tháng 1-2026.

Khu đất số 1 (đường Tam Đa, phường Long Phước)

Khu đất có diện tích 9.804 m2. Trong đó, đất ở (diện tích chiếm đất xây dựng): 3.921,6 m2; đất sân, đường giao thông nội bộ: 3.911,2 m2; đất cây xanh trong nhóm nhà ở chung cư: 1.971,2 m2. Hệ số sử dụng đất: 2,4 lần.

Số lượng căn hộ dự kiến: 300 căn.

Quy mô dân số: 1.232 người.

- Ảnh 2.

Vị trí khu đất số 1

Tầng cao xây dựng: 6 tầng (không kể tầng hầm, tầng lửng tại tầng trệt, tầng kỹ thuật và mái che buồng thang (nếu có).

TIN LIÊN QUAN

Hiện trạng sử dụng đất: đất trống và đã có đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật kết nối; Quỹ Phát triển nhà ở TPHCM là đơn vị đang quản lý khu đất.

Khu đất số 2 (phường Rạch Dừa)

Diện tích khu đất khoảng 4,7 ha. Diện tích đất xây dựng khoảng 14.498 m2. Trong đó, diện tích xây dựng chung cư: khoảng 11.042 m2 (bao gồm chung cư NOXH-01 (1 block) khoảng 3.658 m2 và chung cư NOXH-02 (2 block) khoảng 7.384 m2); diện tích xây dựng nhà để xe: khoảng 2.756 m2; diện tích xây dựng nhà văn hoá: khoảng 700 m2. Hệ số sử dụng đất: 6,4 lần.

Số lượng căn hộ dự kiến: 2.295 căn.

- Ảnh 4.

Hiện trạng khu đất số 2

Hiện trạng sử dụng đất: đất trống và đã có đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật kết nối; Trung tâm Phát triển Quỹ đất TPHCM là đơn vị đang quản lý khu đất.

Khu đất số 3: lô số 3 khu 38 ha, phường Đông Hưng Thuận

Diện tích sử dụng đất của dự án 7.147,8 m2. Trong đó, diện tích xây dựng: 3.878,4 m2; tổng diện tích sàn xây dựng: 58.175,9 m2. Hệ số sử dụng đất: 8,1 lần.

- Ảnh 5.

Hiện trạng khu đất số 3

Số lượng căn hộ dự kiến: 700 căn. Tầng cao: 15 tầng (không kể tầng hầm)

Dân số: 1.745 người.

Hiện trạng sử dụng đất: đất trống và đã có đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật kết nối, do UBND phường Đông Hưng Thuận quản lý.

Khu đất số 4: lô số 4 khu 38 ha, phường Đông Hưng Thuận

Diện tích sử dụng đất của dự án 7.077,1 m2. Diện tích xây dựng 3.864,8 m2. Tổng diện tích sàn xây dựng 57.972,1 m2. Hệ số sử dụng đất: 8,2 lần.

Số lượng căn hộ dự kiến: 700 căn. Tầng cao: 15 tầng (không kể tầng hầm).

- Ảnh 6.

Hiện trạng khu đất số 4

Dân số: 1.740 người.

Hiện trạng sử dụng đất: đất trống và đã có đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật kết nối, do UBND phường Đông Hưng Thuận quản lý.

Khu đất số 5: lô số 6 khu 38 ha, phường Đông Hưng Thuận

Diện tích sử dụng đất của dự án là 11.836,3 m2. Diện tích xây dựng 4.278 m2. Tổng diện tích sàn xây dựng: 51.336 m2. Hệ số sử dụng đất: 4,3 lần.

- Ảnh 7.

Hiện trạng khu đất số 5

Số lượng căn hộ dự kiến: 800 căn. Tầng cao: 12 tầng (không có tầng hầm).

Dân số: 1.998 người.

Hiện trạng sử dụng đất: đất trống và đã có đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật kết nối, do Trung tâm Phát triển Quỹ đất TPHCM quản lý.

Khu đất số 6: lô số 7 khu 38 ha, phường Đông Hưng Thuận

Diện tích sử dụng đất của dự án: 4.850,8 m2. Diện tích xây dựng: 3.189,4 m2. Tổng diện tích sàn xây dựng: 47.841 m2. Hệ số sử dụng đất: 9,9 lần.

- Ảnh 8.

Hiện trạng khu đất số 6

Số lượng căn hộ dự kiến: 570 căn. Tầng cao: 15 tầng (không kể tầng hầm).

Dân số: 1.435 người.

Hiện trạng sử dụng đất: Đất trống, do UBND phường Đông Hưng Thuận quản lý.

Khu đất số 7: số 61B đường số 16 phường Khánh Hội

Diện tích khu đất : 3.812,3 m2. Diện tích xây dựng: 1.707 m2 (khối đế), 1.366 m2 (khối tháp). Tổng diện tích sàn xây dựng: 34.139 m2 (28.677 m2 chức năng ở; 5.462 m2 chức năng thương mại dịch vụ). Hệ số sử dụng đất tối đa: 10,0 lần (8,4 chức năng ở; 1,6 chức năng thương mại dịch vụ).

- Ảnh 9.

Hiện trạng khu đất số 7

Số lượng căn hộ dự kiến: 504 căn. Tầng cao công trình: 24 tầng.

Quy mô dân số: 900 người.

Hiện trạng sử dụng đất: nhà kho, Công ty Dịch vụ Công ích Quận 4 đang quản lý.

Khu đất số 8: số 314 Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng

Diện tích khu đất: 3.534,8 m2. Hệ số sử dụng đất: 3,0 - 6,0 lần.

Số lượng căn hộ dự kiến: 288 căn. Tầng cao xây dựng: 12 - 22 tầng.

- Ảnh 10.

Vị trí khu đất số 8

Dân số: 800 người.

Hiện trạng sử dụng đất: đã tiến hành thi công phần cọc thử và cọc đại trà công trình chung cư. Công ty Dịch vụ Công ích quận 8 đang quản lý.

Tin liên quan

TPHCM: Gần 1.000 căn nhà ở xã hội cho lực lượng công an

TPHCM: Gần 1.000 căn nhà ở xã hội cho lực lượng công an

(NLĐO) - Dự án nhà ở xã hội dành cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân khởi công tại khu nhà dân cư 28 ha, xã Hiệp Phước.

Tây Ninh có thêm 1.500 căn nhà ở xã hội sát cạnh siêu đô thị Vinhomes Green City

(NLĐO) - Gần 1.500 căn nhà ở xã hội nằm cạnh dự án Vinhomes Green City ở Hậu Nghĩa (Tây Ninh) sắp được ra mắt.

"Giả nghèo" để trục lợi nhà ở xã hội

Hàng loạt trường hợp kê khai hồ sơ gian dối, thiếu minh bạch nhằm đủ điều kiện đăng ký mua nhà ở xã hội tại TP Hải Phòng vừa bị cơ quan chức năng phát hiện

nhà ở xã hội xây dựng nhà ở UBND TPHCM TPHCM
