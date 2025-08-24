CAHN thắng Becamex TP HCM 3-0, Quang Hải tỏa sáng rực rỡ

Trận đấu muộn nhất vòng 2 V-League 2025-2026 trên sân Gò Đậu (TP HCM) tối 24-8 chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Công an Hà Nội (CAHN) khi họ thắng đậm chủ nhà Becamex TP HCM với tỉ số 3-0, trong đó Quang Hải góp dấu giày ở cả ba bàn thắng.



Ngay từ phút thứ 4, CAHN sớm tạo lợi thế. Từ pha chạm bóng thông minh của Quang Hải, ngoại binh Alan thoát xuống sút tung lưới thủ môn Minh Toàn, mở tỉ số 1-0. Bàn thắng sớm giúp đội khách duy trì thế trận chủ động, trong khi chủ nhà gặp khó trong các pha tấn công.

Alan (trái) mở tỉ số trận đấu cho CAHN trên sân nhà Becamex TP HCm

Becamex TP HCM cố gắng đáp trả với tình huống đánh đầu suýt phản lưới nhà của Quang Vinh (phút 2) và cú sút chéo góc chệch cột dọc của Minh Bình (phút 51), nhưng mọi nỗ lực đều không thành. Đội chủ sân Bình Dương càng thêm bất lợi khi phút 42, tiền vệ nhập tịch Trung Hiếu nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu, khiến Becamex chỉ còn chơi với 10 người.

Sang hiệp 2, HLV Mano Polking tung Leo Artur vào sân và sự thay đổi này nhanh chóng phát huy hiệu quả. Phút 63, từ pha phản công nhanh, Artur phối hợp nhịp nhàng với Quang Hải, để đội trưởng CAHN dứt điểm hiểm hóc nâng tỉ số lên 2-0.

Quang Hải nhân đôi cách biệt trong hiệp 2

Đến phút 71, Alan bứt tốc bên cánh phải rồi tạt bóng, hàng thủ chủ nhà lúng túng phá bóng hỏng, tạo điều kiện để Artur dễ dàng ghi bàn, ấn định chiến thắng 3-0.

Khoảng thời gian còn lại, Becamex TP HCM vẫn nỗ lực tìm bàn gỡ, điển hình là cú sút phạt dội xà ngang của Hugo Alves ở phút 78, nhưng không thể thay đổi cục diện.

Thắng lợi này giúp CAHN tạm vươn lên vị trí nhì bảng với 4 điểm sau hai vòng đấu, tiếp tục khẳng định sức mạnh của nhà đương kim á quân. Trong khi đó, Becamex TP HCM tụt xuống hạng 5 với 3 điểm.