Tân binh V-League gây sốc khi dẫn đầu bảng xếp hạng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Tân binh V-League gây sốc khi dẫn đầu bảng xếp hạng

Tường Phước

(NLĐO) - Thắng đậm Thanh Hóa ngay trên sân nhà ở vòng 2 V-League 2025-2026 tối 23-8, CLB Ninh Bình gây sốc khi vươn lên dẫn đầu ngôi đầu bảng với 6 điểm

Không ngoài dự đoán, CLB Ninh Bình với dàn sao hàng đầu giải quốc nội, đang thể hiện vị thế ứng viên vô địch V-League 2025-2026. Dù là tân binh của sân chơi kỳ này, đội bóng cố đô Hoa Lư vẫn dễ dàng đánh bại đối thủ sừng sỏ đến 4 bàn không gỡ.

Tân binh V-League gây sốc khi dẫn đầu bảng xếp hạng- Ảnh 1.

Dàn ngoại binh của Ninh Bình FC ngày càng thăng hoa

Tận dụng lợi thế sân nhà, Hoàng Đức và các đồng đội tự tin triển khai thế trận tấn công khi tiếp đón Thanh Hóa. Nhỉnh hơn đội khách về tỉ lệ kiểm soát bóng, Ninh Bình FC còn vượt trội Thanh Hóa trong khâu dứt điểm.

Thống kê cho thấy đoàn quân HLV Albadalejo Castano Gerard tung 16 cú sút xuyên suốt trận đấu, nhiều hơn gấp đôi đối phương. Trong 7 lần dứt điểm đưa bóng trúng mục tiêu, đội tân binh V-League ghi được 4 bàn thắng vào lưới Thanh Hóa.

Tân binh V-League gây sốc khi dẫn đầu bảng xếp hạng- Ảnh 2.

Ninh Bình FC bất ngờ dẫn đầu bảng xếp hạng V-League

Sau 30 phút giằng co với đối phương, hai ngoại binh Daniel Da Silva và Gustavo Henrique lần lượt lập cú đúp bàn thắng, mang về 3 điểm đầy thuyết phục cho đội chủ nhà. Kết quả này giúp Ninh Bình FC tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm sau 2 vòng đấu.

Trong khi đó, thất bại nặng nề ở vòng 2 khiến đội bóng xứ Thanh rơi xuống cuối bảng xếp hạng V-League, có cùng 1 điểm với HAGL song kém hơn về chỉ số phụ.

Tin liên quan

"Người nhện" Trần Trung Kiên giúp HAGL chia điểm với Hà Nội FC

"Người nhện" Trần Trung Kiên giúp HAGL chia điểm với Hà Nội FC

(NLĐO) - Bị đánh giá thấp hơn đội chủ nhà song HAGL phòng ngự chặt chẽ và cầm hòa không bàn thắng trước Hà Nội FC ở vòng 2 V-League 2025-2026 tối 23-8

Nỗi lo đầu mùa của Hoàng Anh Gia Lai

Với màn khởi đầu kém cỏi, đoàn quân của HLV Lê Quang Trãi bị đánh giá có nguy cơ rớt hạng cuối mùa này

Thua đậm tại Hàng Đẫy, CLB CA TP HCM chưa thể xóa dớp trước Viettel

(NLĐO) - Trận thua 0-3 trước Thể Công Viettel ở vòng 2 V-League 2025-2026 tối 22-8 đưa CLB CA TP HCM trở lại "mặt đất", phô bày thực lực trong cuộc đua mùa này

CLB Ninh Bình tân binh V-League Hoàng Đức Ninh Bình FC V-League 2025-2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo