"Địa chấn" ở sân Vinh

Tương tự mùa trước, Sông Lam Nghệ An tiếp tục tận dụng dàn cầu thủ trẻ để thi đấu V-League 2025-2026. Không tăng cường lực lượng hùng hậu, đội bóng xứ Nghệ bị đánh giá thấp khi tiếp đón Nam Định - đương kim vô địch V-League - ở vòng 2 diễn ra trên sân nhà Vinh.

Lâm Ti Phông giúp Nam Định mở tỉ số trận đấu

Tận dụng lợi thế sân nhà, đoàn quân HLV Phan Như Thuật chủ động bắt nhịp trận đấu nhanh và sớm tạo áp lực lên khung thành đội khách bằng cú "nã đại bác" dội cột dọc của Khắc Ngọc.

Đội nhà khởi đầu hứng khởi nhưng khán đài sân Vinh lặng tiếng từ phút thứ 9, khi A Mít chuyền bóng và Lâm Ti Phông sử dụng kỹ thuật cá nhân lắt léo qua người hậu vệ rồi dứt điểm ghi bàn mở tỉ số cho Nam Định. Bàn thắng sớm càng giúp đội khách thêm phần tự tin để kiểm soát thế trận, lấn lướt Sông Lam Nghệ An.

Tuy bị dẫn bàn từ sớm, các cầu thủ trẻ xứ Nghệ vẫn tràn đầy nhiệt huyết, thi đấu cống hiến không toan tính. Không chịu buông xuôi, thầy trò ông Phan Như Thuật mạnh dạn đẩy cao đội hình pressing, chơi đôi công với nhà đương kim vô địch và liên tục tạo nên tình huống tấn công gây nguy hiểm cho đối phương.

Sông Lam Nghệ An có màn ngược dòng thắng ngoạn mục trước Nam Định

Gần cuối hiệp 1, tiền vệ Khắc Ngọc vận dụng kinh nghiệm thi đấu dày dạn và trình diễn kỹ năng kiến tạo nhạy bén, khi tung đường chuyên tinh tế giúp đồng đội Văn Lương băng xuống sút bóng đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh, gỡ hòa 1-1 cho Sông Lam Nghệ An.

Thế trận trở về cân bằng cũng là lúc hai đội cống hiến những màn tấn công "ăn miếng trả miếng" kịch tính. Cột mốc quan trọng của trận đấu xuất hiện ở những phút cuối, khi ngoại binh Dale More phối hợp nhuần nhuyễn cùng đồng đội và tung cú sút cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng xứ Nghệ.

Đội bóng xứ Nghệ trình diễn lối chơi cống hiến, đầy nhiệt huyết

Thầy trò ông Phan Như Thuật hạnh phúc mang về 3 điểm đầu tiên ở mùa giải mới và đặc biệt khi "bại tướng" của Sông Lam Nghệ An lại là đương kim vô địch V-League - CLB Nam Định. Kết quả này đưa đội chủ sân Vinh lên thứ 6 bảng xếp hạng, có cùng 3 điểm với Nam Định nhưng tạm đứng sau đối thủ vì kém hơn về chỉ số phụ.

Bàn thua của chủ nhà Đà Nẵng trước Hà Tĩnh - Clip: Vương Trọng

Diễn ra cùng ngày, Đà Nẵng thua Hà Tĩnh với tỉ số sít sao 0-1 ngay trên sân nhà Hòa Xuân. Chủ nhà Hải Phòng thắng PVF-CAND với tỉ số 3-1 tại "chảo lửa" Lạch Tray. CLB Đà Nẵng (phải) nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải mới



