Cải cách, hoàn thiện thể chế để thu hút đầu tư

Chiều 16-4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã làm việc với đoàn lãnh đạo 52 doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ do ông Brian McFeeters, quyền Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC), dẫn đầu đang thăm, làm việc, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Việt Nam.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc USABC, đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam và các doanh nghiệp Mỹ đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam. Các doanh nghiệp Mỹ mong muốn Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật, nhất là các điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư; thúc đẩy xây dựng, hoàn thiện và thực thi các quy chuẩn, tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn quốc tế; phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh; có nguồn nhân lực chất lượng cao…

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam nhất quán coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu; mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp cấp cao Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN Ảnh: TTXVN

Để quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư giữa hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Mỹ, tiếp tục mở rộng kinh doanh, đầu tư thành công tại Việt Nam.

Đánh giá cao các ý kiến thực chất, thẳng thắn của các doanh nghiệp Mỹ, Thủ tướng cho biết đã nghiên cứu kỹ những đề xuất, kiến nghị và Chính phủ sẽ chỉ đạo quyết liệt. Những nội dung có thể tháo gỡ được - nhất là về mặt thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh - sẽ tập trung tháo gỡ ngay; nội dung còn vướng từ cả hai bên, các bộ, ngành liên quan tiếp tục trao đổi sâu hơn với phía Mỹ để tìm ra biện pháp xử lý thỏa đáng trên tinh thần hài hòa lợi ích.

Thủ tướng cho biết Việt Nam đang đẩy nhanh quá trình cải cách, đẩy mạnh hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, thể chế, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh ngày càng thông thoáng, minh bạch, hiệu quả. Trong đó, Việt Nam đặc biệt quyết liệt, khẩn trương cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; sửa đổi các luật, quy hoạch, quy định để huy động mạnh mẽ các nguồn lực cho phát triển, trong đó có nguồn vốn của nhà đầu tư. Trong quá trình này, Việt Nam sẽ cầu thị lắng nghe ý kiến cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp Mỹ.