Thời sự Xã hội

Cận cảnh đoạn đường dài 100 m có mức đầu tư 6,42 tỉ đồng/m

Nguyễn Hưởng - Hữu Hưng

(NLĐO)- Dự án chiều dài 100m điểm đầu giao với đường Xuân Diệu, điểm cuối giao với đường Âu Cơ nhưng có tổng mức đầu tư hơn 642 tỉ đồng.

UBND phường Tây Hồ (TP Hà Nội) vừa tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai kéo dài đến đường Âu Cơ (theo quy hoạch). Đây là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, mang ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện quy hoạch khu vực, phát triển không gian đô thị và thúc đẩy kinh tế, du lịch trên địa bàn.

Cận cảnh Dự án đường Đặng Thai Mai 100m trị giá 642 tỉ đồng tại Hà Nội - Ảnh 1.

Dự án đầu tư xây dựng đường Đặng Thai Mai kéo dài có điểm đầu giao với đường Xuân Diệu, điểm cuối giao với đường Âu Cơ. Trong ảnh là vị trí tuyến đường trên Google maps.

Dự án có chiều dài 100m với điểm đầu giao với đường Xuân Diệu, điểm cuối giao với đường Âu Cơ được thiết kế mặt cắt ngang rộng tới 93,6 m, lòng đường gồm 2 làn xe rộng 7 m và 9 m, vỉa hè mỗi bên rộng 5 m.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 642 tỉ đồng được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan khu vực bán đảo Quảng An, từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển đô thị của Thủ đô.

Theo định hướng quy hoạch, tuyến đường nằm trong định hướng phát triển "chùm đô thị hướng tâm" của Thủ đô với 5 trục không gian lớn, gồm: Trục Sông Hồng, Trục Hồ Tây - Ba Vì, Trục Hồ Tây - Cổ Loa, Trục Nhật Tân - Nội Bài và Trục Nam Hà Nội. Trong đó, tuyến đường Đặng Thai Mai kéo dài đến đường Âu Cơ có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng, là trục kết nối di sản đô thị lịch sử, nối liền không gian Hồ Tây - Cổ Loa - sân bay Gia Bình; đồng thời kết nối trực tiếp với khu vực phía Bắc sông Hồng, trong đó có thành phố Đông Anh - trung tâm phát triển dịch vụ, tài chính, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong tương lai.

Cận cảnh Dự án đường Đặng Thai Mai 100m trị giá 642 tỉ đồng tại Hà Nội - Ảnh 2.

Dự án được thiết kế mặt cắt ngang rộng tới 93,6 m, lòng đường gồm 2 làn xe rộng 7 m và 9 m, vỉa hè mỗi bên rộng 5 m

Cận cảnh Dự án đường Đặng Thai Mai 100m trị giá 642 tỉ đồng tại Hà Nội - Ảnh 3.

Dự án Dự án có quy mô chiều dài 100 m với tổng mức đầu tư hơn 642 tỉ đồng.

Cận cảnh Dự án đường Đặng Thai Mai 100m trị giá 642 tỉ đồng tại Hà Nội - Ảnh 4.

Theo tính toán, trung bình mỗi một mét dài tuyến đường Đặng Thai Mai kéo dài có tổng chi phí đầu tư lên hơn 6 tỉ đồng.

Cận cảnh Dự án đường Đặng Thai Mai 100m trị giá 642 tỉ đồng tại Hà Nội - Ảnh 5.

Tuy nhiên, sau lễ khởi công ngày 30-3, khu vực xây dựng tuyến đường này vẫn chưa có hoạt động thi công nào.

Cận cảnh Dự án đường Đặng Thai Mai 100m trị giá 642 tỉ đồng tại Hà Nội - Ảnh 6.

Công tác giải toả vẫn chưa được triển khai

Cận cảnh Dự án đường Đặng Thai Mai 100m trị giá 642 tỉ đồng tại Hà Nội - Ảnh 7.

Thông tin từ UBND phường Tây Hồ, đơn vị phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý II/2026.

Cận cảnh Dự án đường Đặng Thai Mai 100m trị giá 642 tỉ đồng tại Hà Nội - Ảnh 8.

Tuyến đường nằm trong định hướng phát triển "chùm đô thị hướng tâm" của Thủ đô với 5 trục không gian lớn

Cận cảnh Dự án đường Đặng Thai Mai 100m trị giá 642 tỉ đồng tại Hà Nội - Ảnh 9.

Đặc biệt, công trình sẽ kết nối hạ tầng với nhiều dự án quan trọng của Đảng, Nhà nước và Thành phố tại khu vực lân cận, tiêu biểu như Dự án Văn phòng Trung ương Đảng và Dự án Nhà hát "Ngọc Trai".

 

Thời điểm thông xe toàn tuyến Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên

Thời điểm thông xe toàn tuyến Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên

(NLĐO) - Dự kiến cuối năm 2026, dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên sẽ được thông xe toàn tuyến

Thông xe cầu phao Đoan Hùng qua sông Lô

(NLĐO) - Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 và UBND tỉnh Phú Thọ đã tổ chức lễ thông cầu phao Đoan Hùng qua sông Lô.

Thông xe nhánh hầm chui chiến lược nút giao An Phú

(NLĐO) - Sáng 2-2, TPHCM chính thức thông xe hầm chui HC1-02 tại nút giao An Phú, mở thêm hướng kết nối cao tốc với trung tâm thành phố.

Hà Nội Dự án làm đường đường ở Tây Hồ
