Kinh tế

Xu hướng đầu tư công nghiệp Bắc Bộ 2026

Tr.Đức

(NLĐO)- Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là sự thiếu liên kết trong chiến lược phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư giữa các địa phương trong vùng

Chiều 15-4, tại Hải Phòng, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và UBND TP Hải Phòng tổ chức diễn đàn "Xu hướng đầu tư công nghiệp Bắc Bộ - Cơ hội và thách thức 2026".

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế VIMF 2026, là cuộc gặp gỡ, đối thoại thẳng thắn giữa cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp để giải mã những "nút thắt" đang cản trở dòng vốn FDI chất lượng cao đổ vào miền Bắc. Diễn đàn còn là nơi thảo luận về các mô hình liên kết đào tạo đột phá, biến nguồn lực con người thành "thỏi nam châm" mạnh mẽ nhất để giữ chân các tập đoàn đa quốc gia.

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI, cho biết, đến nay, sau gần 40 năm thu hút đầu tư FDI và phát triển công nghiệp, các địa phương ở Bắc bộ đều có khu công nghiệp và tỉ lệ lấp đầy vẫn là ưu tiên hàng đầu hơn là các ưu tiên chính sách về tiêu chí môi trường và xã hội.

Do vậy, phát triển công nghiệp bằng các mô hình khu công nghiệp truyền thống không còn phù hợp trong bối cảnh mới như chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ 4.0. Cấu trúc lại đầu tư công nghiệp trong vùng theo hướng phát triển các ngành công nghiệp chủ lực, mũi nhọn dựa trên hàm lượng khoa học - công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển… để đổi mới mô hình tăng trưởng là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Theo báo cáo tại Diễn đàn, trong những năm gần đây, công nghiệp sản xuất tiếp tục giữ vai trò trụ cột của nền kinh tế Việt Nam. Riêng năm 2025, khu vực chế biến - chế tạo chiếm 24,4% GDP và thu hút tới 82,9% tổng vốn FDI thực hiện trong 11 tháng. Tuy nhiên, dù là một cứ điểm sản xuất chiến lược, vùng kinh tế Bắc Bộ vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn để phát triển nhanh và bền vững. Các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là sự thiếu liên kết trong chiến lược phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư giữa các địa phương trong vùng, đòi hỏi một sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy trong bối cảnh mới.

Diễn đàn diễn ra sôi nổi với hai phiên thảo luận chuyên sâu. Tại phiên thứ nhất với chủ đề cơ hội bứt phá thu hút FDI chất lượng cao, các chuyên gia đã tập trung giải quyết bài toán về thể chế, hạ tầng và nhân lực. Trong đó, Hải Phòng được đánh giá là tâm điểm thu hút đầu tư công nghiệp mới của miền Bắc, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu nhờ lợi thế vượt trội về vận tải thủy nội địa và hạ tầng logistics.

Phiên thảo luận thứ hai đi sâu vào xu hướng chuyển đổi sang sản xuất thông minh và bền vững. Đại diện các tập đoàn lớn đã chia sẻ nhiều mô hình thực tiễn về triển vọng đầu tư công nghiệp xanh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu số trong ra quyết định đầu tư, cũng như kinh nghiệm thực hành tiêu chuẩn ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) nhằm nâng cao hiệu quả vận hành.

Diễn đàn không chỉ là không gian để nhìn nhận những thành tựu đã đạt được mà còn là diễn đàn mở để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp. Qua những ý kiến đóng góp tâm huyết, các cơ quan chức năng và giới chuyên gia đã cùng nhau nhận diện rõ những rào cản pháp lý, từ đó đề xuất các giải pháp đột phá nhằm tối ưu hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch. Những sáng kiến thiết thực được đúc kết từ sự kiện được kỳ vọng sẽ góp phần biến Bắc Bộ thành một hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, có sức chống chịu cao trước biến động kinh tế toàn cầu, đưa toàn vùng vươn lên vị thế dẫn đầu trong hành trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

