HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Góc nhìn

Cái giá phải trả

Luật sư Trương Văn Tuấn, Đoàn Luật sư TP HCM

Trên thực tế, hàng loạt bản án nghiêm khắc đã được tuyên trong các vụ đại án nhằm tạo tính răn đe xã hội.

Hiện nay, hành lang pháp lý về an ninh mạng tại Việt Nam đã được xây dựng tương đối hoàn thiện thông qua Luật An ninh mạng 2018, Nghị định 53/2022/NĐ-CP và các quy định trong Bộ Luật Hình sự. Trên thực tế, hàng loạt bản án nghiêm khắc đã được tuyên trong các vụ đại án nhằm tạo tính răn đe xã hội.

Nhưng nghịch lý là tình trạng vi phạm pháp luật trên không gian mạng vẫn xảy ra và diễn biến ngày càng phức tạp. Những sự việc vừa bị xử lý trong những ngày qua tại Đồng Nai, nơi các đối tượng bị phạt vì tung tin sai sự thật về vỡ đê, ngập lụt gây hoang mang dư luận hoặc có lời lẽ xúc phạm lực lượng CSGT. Đây là những minh chứng rõ nét cho thấy một bộ phận không nhỏ người dân vẫn đang thiếu hụt trầm trọng kiến thức pháp lý căn bản hoặc mang tâm lý chủ quan coi thường pháp luật.

Nguyên nhân sâu xa của hiện tượng này xuất phát từ sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người sử dụng. Những người này cho rằng mạng xã hội (MXH) là một "vùng ẩn danh" an toàn, tự do ngôn luận mà không phải chịu sự ràng buộc của pháp luật hoặc sai lầm khi cho rằng việc sử dụng các từ viết tắt, không chỉ đích danh cá nhân, tổ chức hay biện minh rằng bản thân đang "phản biện xã hội" nhằm che đậy hành vi trái pháp luật.

Tuy nhiên, ranh giới giữa quyền tự do ngôn luận hợp pháp và hành vi vi phạm pháp luật rất mong manh, được xác định bởi tính xác thực của thông tin và động cơ, mục đích của người đăng tải. Cụ thể, nếu người dùng MXH đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, xác thực hay người sử dụng MXH tự bịa đặt thông tin nhằm câu view, câu like hoặc thể hiện quan điểm nhằm chống phá chính quyền, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của cá nhân, cơ quan, tổ chức… thì tùy tính chất, mức độ và hậu quả, người vi phạm sẽ phải chịu chế tài tương ứng theo quy định của pháp luật.

Pháp luật Việt Nam cho phép người dân được tự do bày tỏ ý kiến, quan điểm, quyền khiếu nại và tố cáo của công dân nhưng không làm ảnh hưởng đến quyền bất khả xâm phạm về danh dự, nhân phẩm của người khác và lợi ích của Nhà nước.

Nói cách khác, người sử dụng MXH có thể không hài lòng về cách hành xử của cá nhân (dựa trên sự việc có thật), nhưng không được phép chuyển từ việc nhận xét sự việc sang công kích cá nhân (tấn công vào ngoại hình, đời tư, xúc phạm nhân phẩm...) hoặc quy chụp tội danh khi chưa có bản án, quyết định có hiệu lực của tòa án.

Đối với những vụ việc vừa qua, hành vi đăng tin sai sự thật về thiên tai, bão lũ không chỉ đơn thuần là "câu like, câu view" mà đã xâm phạm vào trật tự quản lý hành chính nhà nước, gây bất ổn an ninh trật tự tại địa phương. Nếu hành vi này gây ra hậu quả nghiêm trọng thì người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chứ không dừng lại ở việc xử lý vi phạm hành chính.

Chính vì vậy, giải pháp tối ưu để tự bảo vệ mình chính là thượng tôn pháp luật, hành xử văn minh trên không gian mạng và luôn tự đặt câu hỏi về tính pháp lý của nội dung trước khi đăng tải. Bởi lẽ, cái giá phải trả cho hành vi trên ảnh hưởng vô cùng lớn đến tương lai của bản thân và gia đình, cũng như sự ổn định, bình an của cộng đồng, xã hội. 

Tin liên quan

Tung tin thất thiệt trong cơn lũ, một thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng

Tung tin thất thiệt trong cơn lũ, một thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng

(NLĐO) - Khi nhiều khu vực phía Đông Gia Lai ngập lụt nặng, N.Q.Đ. đăng thông tin sai sự thật về công tác cứu nạn, cứu hộ khiến dân hoang mang.

Bị xử lý vì tung tin bịa đặt về vụ án Đoàn Văn Sáng ở Lạng Sơn

(NLĐO) - Theo cơ quan công an, nhiều thông tin liên quan đến vụ án Đoàn Văn Sáng giết người trên mạng xã hội chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận.

Tung tin gây hoang mang, bị xử lý ra sao?

Hành vi lợi dụng diễn biến phức tạp của thiên tai để đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang sẽ bị xử lý nghiêm tùy tính chất, mức độ vi phạm

an ninh mạng Luật An ninh mạng không gian mạng tung tin sai sự thật
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo