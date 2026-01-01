Cái Mép - Thị Vải liên tục đón tàu container trọng tải lớn trong ngày đầu năm 2026

Sáng 1-1, Cảng Quốc tế Tân Cảng Cái Mép (TCIT) và Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT), phường Tân Phước, TPHCM đồng loạt đón các tàu container "xông đất" cảng. Từ sáng sớm, đội ngũ cán bộ, công nhân viên đã có mặt đầy đủ, sẵn sàng thực hiện các quy trình đón tàu, bốc dỡ hàng hóa theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn và tiến độ khai thác.

Tại TCIT, hai tàu container cập cảng trong buổi sáng cùng ngày. Cụ thể, lúc 7 giờ 30 phút, tàu Bien Dong Navigator (dài 152 m), do hãng tàu VIMC khai thác tuyến nội địa, cập cầu cảng để thực hiện bốc dỡ hàng hóa và dự kiến rời bến vào lúc 12 giờ trưa cùng ngày.

Tàu Bien Dong Navigator mang theo hàng hóa cập Cảng TCIT

Tiếp đó, lúc 12 giờ, tàu Hyundai Mars (dài 324 m), thuộc hãng tàu ONE, khai thác tuyến dịch vụ FP2, cập cảng. Đây là tàu container hiện đại, dự kiến lưu lại làm hàng và rời cảng vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 2-1-2026.

Cũng trong ngày, vào lúc 15 giờ, Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) tiếp nhận tàu M/V Maersk Alfirk, thuộc tuyến dịch vụ TP6-WC1 đi bờ Tây Hoa Kỳ. Tuyến dịch vụ này do Gemini Cooperation, liên minh giữa hai hãng tàu lớn Maersk và Hapag-Lloyd khai thác.

Theo kế hoạch, sản lượng xếp dỡ của tàu đạt gần 10.000 TEU hàng hóa và container rỗng, với năng suất khai thác ước khoảng 150 container/giờ. Tàu dự kiến hoàn tất làm hàng và rời cảng vào lúc 1 giờ ngày 3-1-2026 để tiếp tục hành trình đến các cảng tiếp theo.

Việc liên tiếp đón và giải phóng các tàu container trọng tải lớn ngay trong những giờ đầu tiên của năm mới cho thấy sự tin tưởng của các hãng tàu quốc tế đối với năng lực khai thác, vận hành của TCIT và CMIT. Đồng thời, đây cũng là tín hiệu tích cực, phản ánh dòng chảy thương mại qua cụm cảng Cái Mép - Thị Vải tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, khẳng định vai trò là cửa ngõ xuất nhập khẩu quan trọng của khu vực phía Nam và cả nước.