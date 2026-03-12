HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Cải tạo, sửa chữa và bảo tồn nhà số 14 Cách Mạng Tháng Tám

Thanh Nga

(NLĐO) - Công trình là hoạt động chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 12-3, LĐLĐ TPHCM tổ chức lễ khởi công dự án nâng cấp, cải tạo, sửa chữa và bảo tồn nhà số 14 Cách Mạng Tháng Tám, di tích lịch sử cấp thành phố.

Công trình cũng là hoạt động chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhà số 14 Cách Mạng Tháng Tám là địa điểm lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử gắn với quá trình hình thành, phát triển của tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân TPHCM. Nơi đây từng chứng kiến nhiều hoạt động đấu tranh của giai cấp công nhân.

Cải tạo, sửa chữa và bảo tồn Nhà số 14 Cách Mạng Tháng Tám - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Hòa, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM phát biểu tại lễ khởi công

Năm 2014, tại đây, LĐLĐ TPHCM đã khánh thành Phòng Truyền thống Công nhân - Công đoàn Thành phố, trưng bày hàng trăm hiện vật và hình ảnh về phong trào công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn, phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn Thành phố trong công cuộc đổi mới đất nước. Qua đó, tạo nên không gian sinh hoạt truyền thống, góp phần giáo dục lòng tự hào và tinh thần đoàn kết cho các thế hệ cán bộ, đoàn viên, người lao động.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Hòa, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, cho biết qua thời gian, một số hạng mục của công trình đã xuống cấp, ảnh hưởng đến công năng sử dụng cũng như yêu cầu bảo tồn di tích. Vì vậy, việc triển khai dự án nâng cấp, cải tạo và bảo tồn nhà số 14 là cần thiết nhằm gìn giữ giá trị lịch sử, đồng thời tạo không gian sinh hoạt truyền thống khang trang, bền vững hơn cho tổ chức Công đoàn TPHCM

Cải tạo, sửa chữa và bảo tồn Nhà số 14 Cách Mạng Tháng Tám - Ảnh 2.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án

Dự án được triển khai theo đúng quy định pháp luật, trong đó xác định rõ quy mô và các hạng mục công trình, bảo đảm yêu cầu tu bổ, tôn tạo gắn với việc giữ gìn tối đa các yếu tố gốc của di tích. LĐLĐ TPHCM đề nghị các đơn vị thi công và tư vấn tập trung nguồn lực, thực hiện dự án đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, bảo đảm tiến độ, chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động và tuân thủ nghiêm các quy định về bảo tồn di tích lịch sử.

Cải tạo, sửa chữa và bảo tồn Nhà số 14 Cách Mạng Tháng Tám - Ảnh 3.

Phòng truyền thống Công nhân - Công đoàn Thành phố tại số 14 Cách Mạng Tháng Tám lưu giữ nhiều tư liệu, hiện vật quý

"Bởi lẽ, đây không chỉ là một công trình xây dựng, mà là công trình gìn giữ một địa chỉ đỏ có ý nghĩa đặc biệt; vì vậy, mỗi hạng mục thi công phải được thực hiện với sự cẩn trọng, tâm huyết và trách nhiệm cao nhất"- ông Hòa nhấn mạnh.

Cải tạo, sửa chữa và bảo tồn Nhà số 14 Cách Mạng Tháng Tám - Ảnh 4.

Cán bộ Công đoàn thắp hương tại Phòng Truyền thống Công nhân - Công đoàn Thành phố trước lễ khởi công

Trước lễ khởi công, lãnh đạo LĐLĐ TPHCM và cán bộ Công đoàn đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại phòng Truyền thống Công nhân - Công đoàn Thành phố.

Tin liên quan

Triển khai ứng dụng điều hành Công đoàn TPHCM đến phường, xã, cơ sở

Triển khai ứng dụng điều hành Công đoàn TPHCM đến phường, xã, cơ sở

(NLĐO)- Ứng dụng điều hành Công đoàn TPHCM có chức năng quản lý thông tin và tình trạng pháp lý Công đoàn cơ sở, biến động đoàn viên, đối soát cấp trả kinh phí

Công đoàn TPHCM: 3.772 tỉ đồng lo Tết cho đoàn viên, người lao động

(NLĐO)- Hoạt động chăm lo Tết của Công đoàn TPHCM ngày càng thiết thực, vừa chăm lo vật chất vừa chăm lo tinh thần, đi vào chiều sâu, phù hợp đối tượng

400 đoàn viên – lao động khó khăn sum vầy đón Tết cùng Công đoàn TPHCM

(NLĐO) - Chương trình đã mang đến bữa cơm đoàn viên, quà Tết và nhiều hoạt động ý nghĩa cho 400 đoàn viên - lao động khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết

