Lao động

Công đoàn TPHCM: 3.772 tỉ đồng lo Tết cho đoàn viên, người lao động

Thanh Nga

(NLĐO)- Hoạt động chăm lo Tết của Công đoàn TPHCM ngày càng thiết thực, vừa chăm lo vật chất vừa chăm lo tinh thần, đi vào chiều sâu, phù hợp đối tượng

LĐLĐ TPHCM vừa thông tin công tác chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 trong hệ thống Công đoàn Thành phố.

Công đoàn TPHCM: 3.772 tỉ đồng lo Tết cho đoàn viên, người lao động - Ảnh 1.

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, trao quà cho đoàn viên, người lao động (Ảnh: Hoàng Triều)

Các cấp Công đoàn Thành phố đã tập trung nguồn lực, chủ động đầu tư chọn nội dung chăm lo Tết phù hợp, các hoạt động đa dạng, phong phú và thiết thực nhận được sự tham gia tích cực của người sử dụng lao động, sự quan tâm đồng hành của các cấp, các ngành và xã hội cùng chăm lo Tết cho công nhân lao động.

Bên cạnh đó, cùng với sự nỗ lực, nhiệt tình và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp luôn đồng hành vì người lao động, các hoạt động chăm lo Tết từ cấp Thành phố đến cơ sở được tập trung tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết thiết thực với phương châm "Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết".

Công đoàn TPHCM: 3.772 tỉ đồng lo Tết cho đoàn viên, người lao động - Ảnh 2.

Đông đảo đoàn viên, người lao động được thụ hưởng từ chương trình Chợ Tết Công đoàn (Ảnh: Hoàng Triều)

Tổng kinh phí chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 cho 2.862.147 đoàn viên công đoàn và người lao động là 3.772 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách tài chính Công đoàn là 3.263 tỉ đồng, còn lại là kinh phí từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...

Công đoàn TPHCM: 3.772 tỉ đồng lo Tết cho đoàn viên, người lao động - Ảnh 3.

Lãnh đạo TPHCM, Công đoàn Thành phố tiễn công nhân lao động về quê trên Chuyến xe Công đoàn (Ảnh: Hoàng Triều)

Nhiều chương trình đã tạo được dấu ấn như 765 chương trình "Tết Sum vầy - Xuân 2026" tổ chức tại các Tổ công tác quản lý địa bàn, Công đoàn phường, xã, đặc khu và Công đoàn cơ sở chăm lo cho 90.430 lượt đoàn viên, người lao động, gắn với các hoạt động văn nghệ Mừng Đảng - Mừng Xuân, thi thời gian giấy bảo vệ môi trường; Thăm, chúc Tết các đơn vị, doanh nghiệp, đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các công trình trọng điểm và đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Chương trình Chuyến xe Công đoàn…

Công đoàn TPHCM: 3.772 tỉ đồng lo Tết cho đoàn viên, người lao động - Ảnh 4.

Chương trình "Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng" được tổ chức tại cơ sở đem đến niềm vui cho người lao động (Ảnh: Thanh Nga)

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động nổi bật được tổ chức tại cơ sở và các khu vực nhà trọ có đông công nhân lao động như: tổ chức hội thi trang trí tiểu cảnh Tết; thời trang giấy chủ đề bảo vệ môi trường; hội thi trang trí cành mai, cành đào; gói bánh chưng, bánh tét; mâm cơm ngày Tết; nấu thịt kho hột vịt trao tặng công nhân lao động,…

Công đoàn TPHCM: 3.772 tỉ đồng lo Tết cho đoàn viên, người lao động - Ảnh 5.

Đoàn viên, cán bộ Công đoàn gói bánh chưng, bánh tét tặng công nhân ở trọ ăn Tết (Ảnh: Thanh Nga)

Nhiều doanh nghiệp cũng tổ chức họp mặt, tất niên để trao thưởng và trao tặng quà Tết cho đoàn viên công đoàn và người lao động.

Chợ Tết Công đoàn trực tuyến phục vụ 215.000 lượt công nhân lao động mua sắm trị giá gần 110 tỉ đồng

Chợ Tết Công đoàn trực tuyến phục vụ 215.000 lượt công nhân lao động mua sắm trị giá gần 110 tỉ đồng

(NLĐO) - Tết Nguyên đán 2026, Chợ Tết Công đoàn trực tuyến đã phục vụ 215.000 lượt công nhân lao động mua sắm thành công với tổng số tiền gần 110 tỉ đồng

Khích lệ người lao động làm ngành nghề đặc thù trong những ngày Tết

(NLĐO)- Nhiều người lao động trong các ngành nghề đặc thù, phải làm việc xuyên suốt dịp Tết Bính Ngọ để phục vụ nhu cầu của người dân

Sau Tết, ngành nào tại TPHCM khát nhân lực?

(NLĐO) - Sau Tết, thị trường lao động TPHCM được dự báo tiếp tục lệch pha cung – cầu khi doanh nghiệp tăng tốc sản xuất trong khi nguồn nhân lực phục hồi chậm

