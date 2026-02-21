Cái Tết đầu tiên ở Việt Nam qua góc nhìn Giám đốc Quốc gia ILO

Với Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam Sinwon Park, cái Tết đầu tiên của bà tại Việt Nam có thể gói gọn trong các từ: Mùa của tái sinh, giá trị sẻ chia và phát triển bao trùm.

Bà Sinwon Park, Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam

Gửi lời chào và chúc mừng năm mới đến người dân Việt Nam, bà Sinwon Park cho biết trên cương vị Giám đốc Quốc gia của ILO tại Việt Nam, đây sẽ là lần đầu tiên bà được đón Tết tại đất nước này. Bà Sinwon Park đến từ Hàn Quốc - một quốc gia cũng kỷ niệm cả Tết Dương lịch và Tết Âm lịch. "Với tôi, ngày 1-1 luôn đánh dấu sự khởi đầu của một năm mới theo lịch và chu kỳ tài chính, trong khi Tết Âm lịch mang ý nghĩa cảm xúc sâu sắc hơn nhiều - đó là dịp để gia đình sum họp, gắn kết và chào đón một khởi đầu mới"- nữ Giám đốc chia sẻ.

Người Hàn Quốc đón năm mới Âm lịch bằng món canh bánh gạo tteokguk, được nấu từ những lát bánh gạo trắng dài. Chiều dài của bánh tượng trưng cho sự trường thọ, còn sắc trắng tinh khôi biểu trưng cho một năm mới khởi đầu trong sáng và đầy hy vọng. Bà được biết tại Việt Nam, các món ăn ngày Tết như bánh chưng, bánh tét cũng hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc, tượng trưng cho đất trời, sự no đủ và tinh thần đoàn viên. Chiêm ngưỡng sắc vàng, sắc hồng rực rỡ của hoa mai, hoa đào, theo bà đây là những gam màu mang đến niềm tin, hy vọng và không khí ấm áp của mùa xuân.

Năm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam khi đất nước tiếp tục khẳng định và thúc đẩy các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội dài hạn. Đây là thời điểm thể hiện khát vọng tăng trưởng bền vững, tiến bộ xã hội và thịnh vượng chung. Trong khi háo hức đón Tết đầu tiên tại Việt Nam, bà cũng nhận ra những giá trị kết nối giữa hai nền văn hóa của chúng ta: Niềm hy vọng về một năm tốt đẹp hơn, tầm quan trọng của gia đình và cộng đồng, cùng niềm tin rằng mọi người đều xứng đáng có cơ hội phát triển. Những giá trị ấy cũng chính là nền tảng trong sứ mệnh của ILO. Năm mới không chỉ là thời khắc lễ hội mà còn là cơ hội để tái khẳng định cam kết chung về việc làm bền vững, công bằng xã hội và một tương lai phát triển bao trùm.

"Trong tinh thần đó, tôi trân trọng cơ hội được đồng hành cùng Chính phủ, người lao động và người sử dụng lao động tại Việt Nam. Cùng với các đối tác, ILO tiếp tục nỗ lực bảo đảm mọi người lao động - dù trong khu vực chính thức hay phi chính thức - đều được hưởng sự tôn trọng, bảo vệ và cơ hội phát triển hôm nay và trong những năm tới. Khi Việt Nam tiến bước trên hành trình thực hiện các mục tiêu phát triển, tôi tin rằng việc tăng cường đối thoại xã hội, mở rộng an sinh xã hội và thúc đẩy môi trường làm việc an toàn, bền vững sẽ là những nền tảng thiết yếu cho thịnh vượng chung"- bà Sinwon Park kỳ vọng.

Đón cái Tết đầu tiên tại Việt Nam với niềm vinh dự và đầy cảm hứng, bà Sinwon Park mong được tìm hiểu thêm về những truyền thống làm nên nét đặc sắc của ngày lễ này, đồng thời tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong năm mới. "Cầu chúc năm mới mang đến bình an, sức khỏe và những bước tiến ý nghĩa cho tất cả chúng ta, khi cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng hơn"- Giám đốc Quốc gia ILO tại Việt Nam nói nhân dịp năm mới.