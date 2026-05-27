Thể thao

HLV Arteta được tôn vinh sau kỳ tích cùng Arsenal

Đăng Minh

(NLĐO) - HLV Mikel Arteta của Arsenal được Hiệp hội HLV chuyên nghiệp Anh (LMA) bầu chọn cho danh hiệu HLV hay nhất Ngoại hạng Anh mùa giải 2025-2026.

Danh hiệu được LMA công bố ngày 27-5 (giờ Hà Nội), có ý nghĩa đặc biệt bởi người bầu chọn là các đồng nghiệp của HLV Arteta ở 4 hạng đấu hàng đầu bóng đá Anh. Điều đó cho thấy thành công của nhà cầm quân 44 tuổi không chỉ được nhìn nhận từ CĐV Arsenal mà còn từ chính giới huấn luyện.

HLV Arteta được vinh danh sau khi đưa Arsenal đăng quang Ngoại hạng Anh, chấm dứt 22 năm chờ đợi kể từ chức vô địch mùa 2003-2004.

HLV Arteta được tôn vinh sau kỳ tích cùng Arsenal - Ảnh 1.

Mikel Arteta được bình chọn HLV hay nhất Ngoại hạng Anh 2025-2026. Ảnh: Arsenal FC

"Pháo thủ London" dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã về đích đầy thuyết phục với chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp ở giai đoạn cuối.

Arsenal kết thúc mùa giải hơn Man City 7 điểm, qua đó vượt qua chính đội bóng từng là biểu tượng thống trị dưới thời HLV Pep Guardiola. Với HLV Arteta, đây là bước ngoặt lớn sau nhiều mùa xây dựng đội hình, định hình lối chơi và chịu không ít hoài nghi.

Arsenal mùa này cho thấy sự trưởng thành rõ rệt ở bản lĩnh đường dài. Họ không còn hụt hơi trong giai đoạn quyết định, mà biết cách thắng những trận cần thắng, giữ nhịp cạnh tranh và kết thúc mùa giải bằng phong thái của một nhà vô địch.

Để được vinh danh, HLV Mikel Arteta đã vượt qua nhiều ứng viên đáng chú ý như HLV Pep Guardiola, HLV Andoni Iraola, HLV Keith Andrews, HLV Regis Le Bris, HLV Unai Emery hay HLV Michael Carrick, theo Sky Sports.

Phía trước HLV Arteta vẫn còn một cột mốc lịch sử khác khi Arsenal sẽ gặp PSG ở chung kết Champions League vào cuối tuần này. Nếu chiến thắng, chiến lược gia sinh năm 1982 sẽ giúp đội chủ sân Emirates lần đầu tiên trong lịch sử vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Cái kết đẹp ở sân chơi châu lục cũng sẽ giúp HLV Arteta gia nhập nhóm nhà cầm quân từng vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League trong cùng mùa, bên cạnh Sir Alex Ferguson, Bob Paisley, Joe Fagan và Pep Guardiola.

Sau 22 năm chờ đợi ở Ngoại hạng Anh, thầy trò HLV Mikel Arteta đang đứng trước thời cơ biến mùa giải này thành chương rực rỡ nhất lịch sử Arsenal.


HLV PSG chỉ ra "điều đáng sợ nhất" của Arsenal

HLV PSG chỉ ra “điều đáng sợ nhất” của Arsenal

(NLĐO) - HLV Luis Enrique dành lời khen đặc biệt cho Arsenal trước thềm đụng độ với đội nhà PSG ở chung kết Champions League 2025-2026.

22 năm chờ đợi, fan Arsenal ăn mừng khí thế khi trở lại ngôi vô địch Premier League

(NLĐO) - Arsenal chính thức đăng quang Premier League sau khi Man City bị Bournemouth cầm hòa 1-1 ở vòng 37, khép lại 22 năm chờ đợi mỏi mòn của đội bóng London

Man City tung cờ trắng, Arsenal chính thức vô địch Ngoại hạng Anh

(NLĐO) - Trận hòa 1-1 trên sân Bournemouth khiến Man City hết cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch Premier League, cay đắng nhìn kình địch Arsenal đăng quang.

    Thông báo