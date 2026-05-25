Thể thao

Arsenal nâng cúp vô địch Premier League sau 22 năm chờ đợi

Đông Linh (theo arsenal)

(NLĐO) - Arsenal kết thúc hành trình 22 năm chờ đợi bằng chiến thắng 2-1 trên sân Crystal Palace, chính thức nâng cao chiếc cúp vô địch Premier League.

Selhurst Park trở thành tâm điểm của bóng đá Anh khi hàng ngàn cổ động viên Arsenal đổ về phía Nam London để chứng kiến thời khắc lịch sử. Nhiều người hâm mộ chấp nhận bỏ ra số tiền lớn để có mặt trên khán đài, trong khi những người sở hữu vé từ chối mọi lời đề nghị mua lại nhằm được tận mắt chứng kiến đội bóng con cưng nâng cúp vô địch quốc gia đầu tiên kể từ năm 2004.

Gabriel Jesus mở tỉ số cho Arsena;

Dù chức vô địch đã được xác định từ giữa tuần sau khi đối thủ cạnh tranh Man City sẩy chân, HLV Mikel Arteta vẫn muốn các học trò khép lại mùa giải bằng một chiến thắng. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thực hiện nhiều sự thay đổi đội hình để giữ sức cho trận chung kết Champions League với PSG, nhưng Arsenal vẫn cho thấy đẳng cấp của nhà tân vô địch.

Noni Madueke nhân đôi cách biệt

Gabriel Jesus mở tỉ số sau pha phối hợp đẹp mắt với sự tham gia của "thần đồng" Max Dowman và Gabriel Martinelli. Chỉ ít phút sau, Arsenal tiếp tục phát huy sở trường "bóng chết" khi Kai Havertz đánh đầu kiến tạo để Noni Madueke nhân đôi cách biệt. Crystal Palace chỉ có thể rút ngắn tỉ số ở cuối trận nhờ pha lập công của Jean-Philippe Mateta, trong khi bàn gỡ hòa sau đó bị từ chối vì lỗi việt vị.

Trận đấu còn mang ý nghĩa đặc biệt với Max Dowman khi cầu thủ mới 16 tuổi trở thành người trẻ nhất lịch sử đá chính tại Premier League.

Trong khi đó, Eberechi Eze - cựu cầu thủ trưởng thành từ học viện Arsenal trước khi trở thành ngôi sao tại Crystal Palace rồi trở lại khoác áo "Pháo thủ" - cũng nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ khán giả sân nhà.

HLV Mikel Arteta được học trò công kênh

Sau tiếng còi mãn cuộc, lễ trao cúp được tổ chức ngay trên sân Selhurst Park. Các cầu thủ Arsenal khoác áo lưu niệm "Champions 26", nhận huy chương trước khi đội trưởng Martin Odegaard nâng cao chiếc cúp Premier League trong tiếng reo hò vang dội của người hâm mộ. Mikel Arteta cũng không giấu được cảm xúc khi chứng kiến thành quả sau nhiều năm xây dựng đội bóng.

Những khoảnh khắc đáng nhớ khép lại một hành trình, mở ra chặng đường mới

Chiến thắng 2-1 giúp Arsenal kết thúc mùa giải với 85 điểm, nhiều hơn Man City 7 điểm. Sau ba mùa liên tiếp về nhì, "Pháo thủ" cuối cùng đã trở lại đỉnh cao bóng đá Anh và giờ hướng đến mục tiêu hoàn tất mùa giải trong mơ bằng chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB.

22 năm chờ đợi, fan Arsenal ăn mừng khí thế khi trở lại ngôi vô địch Premier League

(NLĐO) - Arsenal chính thức đăng quang Premier League sau khi Man City bị Bournemouth cầm hòa 1-1 ở vòng 37, khép lại 22 năm chờ đợi mỏi mòn của đội bóng London

Man City tung cờ trắng, Arsenal chính thức vô địch Ngoại hạng Anh

(NLĐO) - Trận hòa 1-1 trên sân Bournemouth khiến Man City hết cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch Premier League, cay đắng nhìn kình địch Arsenal đăng quang.

Arsenal thắng Burnley tại Emirates, chạm tay ngôi vô địch Ngoại hạng

(NLĐO) - Bàn thắng duy nhất của Kai Havertz giúp Arsenal vượt qua Burnley 1-0 ở vòng 37 Ngoại hạng, tiếp tục gây sức ép lên Man City trong cuộc đua vô địch.

