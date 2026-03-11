Lãnh đạo TPHCM kiểm tra các điểm bỏ phiếu bầu cử tại khu vực Bình Dương

Ngày 11-3, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông cùng Đoàn công tác số 5 đã kiểm tra tiến độ triển khai công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH Khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại các phường Phú An và Chánh Hiệp (trước đây thuộc TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cùng đoàn công tác và lãnh đạo địa phương trao đổi về công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của dân tộc tại phường Chánh Hiệp và phường Phú An

Theo báo cáo, phường Phú An hiện có 56.568 người, với 35.276 cử tri, đã phát hơn 91% thẻ cử tri cho người dân. Phường có 6 đơn vị bầu cử với 27 điểm bỏ phiếu phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong đó, 21 điểm đặt tại văn phòng các khu phố; 1 điểm tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú An; 1 điểm tại Trường THCS Phú An và 4 điểm tại nhà các hộ dân.

Tại phường Chánh Hiệp có 45.820 cử tri, trong đó 39.065 cử tri thường trú và 6.755 cử tri tạm trú, đến nay Ủy ban bầu cử phường đã phát 100% thẻ cử tri cho người dân.

Phường cũng đã thông báo niêm yết công khai danh sách bầu cử ĐBQH và HĐND TPHCM tại Đảng ủy, UBND phường và 25 điểm bỏ phiếu là các văn phòng khu phố.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông kiểm tra danh sách các ứng cử viên

Các điểm bầu cử được trang hoàng với cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, danh sách những ứng cử viên được niêm yết trang trọng, dễ quan sát, tất cả đã sẵn sàng cho ngày bầu cử 15-3 tới đây.

Tại các điểm đến, địa phương đã tổ chức vận hành thử nghiệm chương trình bầu cử đầy đủ các bước như trong ngày bầu cử chính thức nhằm giúp các tổ bầu cử nắm vững quy trình, đồng thời kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị tại địa phương.

Điểm bỏ phiếu còn chuẩn bị thùng phiếu di động để phục vụ các trường hợp cử tri ốm đau, không thể trực tiếp đến điểm bỏ phiếu. Khi cần thiết, tổ bầu cử sẽ mang thùng phiếu đến tận nhà để cử tri thực hiện quyền bầu cử theo quy định.

Đánh giá tại buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông ghi nhận và biểu dương sự chủ động, tích cực của các địa phương trong công tác chuẩn bị.

Ông đề nghị tiếp tục rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng các khâu, bảo đảm khi bầu cử chính thức diễn ra không để xảy ra sai sót; đồng thời lưu ý một số nội dung trong công tác tổ chức khai mạc nhằm bảo đảm ngày bầu cử được tổ chức trang trọng, đúng quy định.

Một số hình ảnh lãnh đạo TPHCM đi kiểm tra các điểm bỏ phiếu sáng nay:



