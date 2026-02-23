Tây Ninh và Đồng Tháp xử lý gần 1.100 "ma men" trong 9 ngày Tết

Ngày 23-2, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Tây Ninh và tỉnh Đồng Tháp đã có báo cáo tổng kết về tình hình trật tự, an toàn giao thông – trật tự xã hội trong 9 ngày nghỉ Tết.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong những ngày Tết

Tại Tây Ninh, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã tổ chức 520 cuộc tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, tập trung vào các tuyến quốc lộ và đường tỉnh trọng yếu.

Qua đó, CSGT phát hiện và xử lý 480 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; tước giấy phép lái xe (GPLX) 59 trường hợp; thực hiện trừ điểm GPLX đối với 312 trường hợp.

Còn tại tỉnh Đồng Tháp, lực lượng CSGT đã phát hiện và xử lý 617 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong tổng số 1.559 trường hợp vi phạm trật tự ATGT bị xử lý trong 9 ngày Tết.

Theo đánh giá của Ban ATGT 2 tỉnh, dù lưu lượng phương tiện và người tham gia giao thông tăng đột biến nhưng nhờ chủ động bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng nên không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài hay đua xe trái phép.

Về tình hình tai nạn giao thông đường bộ, tính chung cả 2 địa phương trong 9 ngày Tết đã xảy ra 34 vụ, làm 23 người chết và 18 người bị thương.

So với cùng kỳ năm 2025, số vụ và số người chết vì tai nạn giao thông tại Tây Ninh và Đồng Tháp đều giảm sâu.