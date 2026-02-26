Tây Ninh: Xã Tân Trụ khát vọng bứt phá trong kỷ nguyên mới

Đảng ủy xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức buổi họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Đại biểu dự buổi họp mặt

Ông Đặng Hoàng Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Tân Trụ, phát biểu chúc mừng tại buổi họp mặt

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Đặng Hoàng Tuấn - Bí thư Đảng ủy xã Tân Trụ - đã ôn lại chặng đường 96 năm quang vinh của Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026).

Trong không khí ấm áp của những ngày đầu năm mới, các đại biểu cùng nhìn lại những thành tựu vĩ đại của dân tộc dưới sự dẫn dắt của Đảng, đặc biệt là thành công rực rỡ của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng – mốc son mở ra "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Ông Đặng Hoàng Tuấn cũng bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ; đồng thời gửi lời chúc Tết an khang, thịnh vượng đến các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, cùng các thế hệ cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Tân Trụ, năm 2025 được đánh giá là một năm "thử lửa" đối với hệ thống chính trị xã Tân Trụ khi chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Với tinh thần "bàn tiến không bàn lùi", Đảng bộ xã đã vượt qua nhiều khó khăn để đạt danh hiệu "Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025".

Kinh tế - xã hội chuyển biến tích cực, quốc phòng - an ninh được giữ vững, đặc biệt là sự đồng thuận cao độ từ phía nhân dân đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp địa phương hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng.

Bước sang năm 2026, xã Tân Trụ xác định là năm tăng tốc và bứt phá. Mục tiêu trọng tâm được đặt ra là: Quyết tâm xây dựng xã Tân Trụ đạt tiêu chí để trở thành phường Tân Trụ trong thời gian ngắn nhất. Khai thác tối đa lợi thế để phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ; ưu tiên quy hoạch xanh, phát triển hài hòa và thuận thiên.

Đồng thời, lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lãnh đạo xã Tân Trụ lì xì lộc đầu năm

"Trong quy hoạch, chúng ta cần tầm nhìn dài hạn, lấy lợi ích của người dân làm mục tiêu, lấy thiên nhiên làm nền tảng để phát triển bền vững" - ông Đặng Hoàng Tuấn nhấn mạnh và cho biết thêm, vấn đề an sinh xã hội và cải cách hành chính được xem là "kim chỉ nam" cho hành động.

Xã Tân Trụ ưu tiên quy hoạch xanh, phát triển hài hòa và thuận thiên

Bước sang năm 2026, xã Tân Trụ xác định là năm tăng tốc và bứt phá

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt

Ông Tuấn khẳng định xã Tân Trụ sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, chuẩn hóa dữ liệu để người dân tiếp cận dịch vụ công dễ dàng nhất. Mục tiêu cao nhất là đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính, thực hiện tốt thông điệp "Không để ai bị bỏ lại phía sau" và để mỗi người dân đều được thụ hưởng trực tiếp thành quả của sự phát triển.