Cam kết mạnh mẽ từ EU

Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) diễn ra tại TP Belem - Brazil từ ngày 10 đến 21-11. Tại hội nghị, theo trang The Guardian, các quan chức đến từ 194 quốc gia nỗ lực xây dựng kế hoạch nhằm giữ mục tiêu nhiệt độ trái đất tăng không quá 1,5 độ C, hoặc gần mức này nhất có thể, so với thời tiền công nghiệp theo Hiệp định Paris.

Trọng tâm của chương trình nghị sự là các kế hoạch quốc gia về cắt giảm khí thải nhà kính. Theo đánh giá, các kế hoạch hiện nay nếu thực hiện sẽ dẫn đến mức tăng đến 2,5°C. Vì thế, những quốc gia dễ bị tổn thương muốn thấy các kế hoạch tham vọng hơn để đạt được mục tiêu của Hiệp định Paris. Nhiều nhà khoa học về khí hậu cũng cho rằng cần hành động nhanh hơn để hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 1,5°C.

Dù vậy, mục tiêu này đang gặp thách thức khi Chủ tịch COP30 André Corrêa do Lago nhận định các nước giàu đã mất đi "sự nhiệt huyết" trong cuộc chiến chống khủng hoảng khí hậu.

Các nội dung khác là thiết lập một lộ trình rõ ràng để các quốc gia dần loại bỏ nhiên liệu hóa thạch và bảo đảm những nước nghèo nhận được sự hỗ trợ cần thiết để ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu. Một báo cáo được công bố dịp hội nghị đã đưa ra khuyến nghị về những phương thức chính để huy động nguồn tài chính cần thiết giúp các nước nghèo, như xem xét áp thuế mới đối với những người siêu giàu, nhiên liệu hóa thạch, các giao dịch tài chính và các hoạt động gây ô nhiễm hoặc thải nhiều carbon.

Các nhà lãnh đạo tại một sự kiện trong khuôn khổ COP30 ở TP Belem - Brazil hôm 7-11 Ảnh: AP

Trước thềm hội nghị, Nhà Trắng thông báo không cử quan chức cấp cao nào đến COP30, một diễn biến được báo trước sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris. Sự vắng mặt của Mỹ dẫn đến nỗi lo về sự đảo ngược mạnh mẽ hơn trong chính sách khí hậu của nền kinh tế hàng đầu thế giới. Điều này cũng khiến Liên minh châu Âu (EU) gần như đơn độc trong nỗ lực hỗ trợ các quốc gia đang phát triển tìm kiếm công nghệ và nguồn lực tài chính để đối phó với tác động của biến đổi khí hậu, trong đó có lũ lụt, nắng nóng và an ninh lương thực.

Bà Chiara Martinelli, Giám đốc Tổ chức Mạng lưới Hành động Khí hậu châu Âu (Bỉ), kêu gọi các nhà lãnh đạo EU khôi phục niềm tin vào hợp tác quốc tế ngay cả khi Mỹ tụt lại phía sau.

Trước lời kêu gọi trên, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cam kết EU sẽ tiếp tục huy động đầu tư cho tiến trình chuyển đổi xanh trên toàn cầu, trong lúc nhấn mạnh COP30 phải là hội nghị mang lại kết quả thiết thực cho các quốc gia dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu.

Trong khi đó, Ủy viên châu Âu về Hành động khí hậu Wopke Hoekstra kêu gọi các quốc gia khác cùng chung tay giải quyết vấn đề nóng lên toàn cầu. "Cả thế giới phải cùng nhau đạt được mức phát thải ròng bằng 0. Châu Âu chỉ chiếm 6% lượng phát thải toàn cầu. Chúng tôi kêu gọi các nước khác thực hiện phần trách nhiệm công bằng - đặc biệt là những nước phát triển và đang phát triển có thu nhập trung bình cao" - bà Hoekstra nói với trang Euronews.