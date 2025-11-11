HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Cam kết mạnh mẽ từ EU

Xuân Mai

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cam kết EU sẽ tiếp tục huy động đầu tư cho tiến trình chuyển đổi xanh trên toàn cầu

Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) diễn ra tại TP Belem - Brazil từ ngày 10 đến 21-11. Tại hội nghị, theo trang The Guardian, các quan chức đến từ 194 quốc gia nỗ lực xây dựng kế hoạch nhằm giữ mục tiêu nhiệt độ trái đất tăng không quá 1,5 độ C, hoặc gần mức này nhất có thể, so với thời tiền công nghiệp theo Hiệp định Paris.

Trọng tâm của chương trình nghị sự là các kế hoạch quốc gia về cắt giảm khí thải nhà kính. Theo đánh giá, các kế hoạch hiện nay nếu thực hiện sẽ dẫn đến mức tăng đến 2,5°C. Vì thế, những quốc gia dễ bị tổn thương muốn thấy các kế hoạch tham vọng hơn để đạt được mục tiêu của Hiệp định Paris. Nhiều nhà khoa học về khí hậu cũng cho rằng cần hành động nhanh hơn để hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 1,5°C. 

Dù vậy, mục tiêu này đang gặp thách thức khi Chủ tịch COP30 André Corrêa do Lago nhận định các nước giàu đã mất đi "sự nhiệt huyết" trong cuộc chiến chống khủng hoảng khí hậu.

Các nội dung khác là thiết lập một lộ trình rõ ràng để các quốc gia dần loại bỏ nhiên liệu hóa thạch và bảo đảm những nước nghèo nhận được sự hỗ trợ cần thiết để ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu. Một báo cáo được công bố dịp hội nghị đã đưa ra khuyến nghị về những phương thức chính để huy động nguồn tài chính cần thiết giúp các nước nghèo, như xem xét áp thuế mới đối với những người siêu giàu, nhiên liệu hóa thạch, các giao dịch tài chính và các hoạt động gây ô nhiễm hoặc thải nhiều carbon.

Cam kết mạnh mẽ từ EU - Ảnh 1.

Các nhà lãnh đạo tại một sự kiện trong khuôn khổ COP30 ở TP Belem - Brazil hôm 7-11 Ảnh: AP

Trước thềm hội nghị, Nhà Trắng thông báo không cử quan chức cấp cao nào đến COP30, một diễn biến được báo trước sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris. Sự vắng mặt của Mỹ dẫn đến nỗi lo về sự đảo ngược mạnh mẽ hơn trong chính sách khí hậu của nền kinh tế hàng đầu thế giới. Điều này cũng khiến Liên minh châu Âu (EU) gần như đơn độc trong nỗ lực hỗ trợ các quốc gia đang phát triển tìm kiếm công nghệ và nguồn lực tài chính để đối phó với tác động của biến đổi khí hậu, trong đó có lũ lụt, nắng nóng và an ninh lương thực. 

Bà Chiara Martinelli, Giám đốc Tổ chức Mạng lưới Hành động Khí hậu châu Âu (Bỉ), kêu gọi các nhà lãnh đạo EU khôi phục niềm tin vào hợp tác quốc tế ngay cả khi Mỹ tụt lại phía sau.

Trước lời kêu gọi trên, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cam kết EU sẽ tiếp tục huy động đầu tư cho tiến trình chuyển đổi xanh trên toàn cầu, trong lúc nhấn mạnh COP30 phải là hội nghị mang lại kết quả thiết thực cho các quốc gia dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu. 

Trong khi đó, Ủy viên châu Âu về Hành động khí hậu Wopke Hoekstra kêu gọi các quốc gia khác cùng chung tay giải quyết vấn đề nóng lên toàn cầu. "Cả thế giới phải cùng nhau đạt được mức phát thải ròng bằng 0. Châu Âu chỉ chiếm 6% lượng phát thải toàn cầu. Chúng tôi kêu gọi các nước khác thực hiện phần trách nhiệm công bằng - đặc biệt là những nước phát triển và đang phát triển có thu nhập trung bình cao" - bà Hoekstra nói với trang Euronews. 

Tin liên quan

Cảnh báo đáng lo về mục tiêu khí hậu

Cảnh báo đáng lo về mục tiêu khí hậu

Theo báo cáo mới của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), lượng khí thải toàn cầu năm 2024 đã tăng 2,3% so với năm trước

Người nghèo và hiểm họa khí hậu

Thế giới hiện có đến 1,1 tỉ người sống trong tình trạng "nghèo đa chiều", tức thiếu thốn về y tế, giáo dục và điều kiện sinh hoạt.

Thực hiện cam kết về tài chính khí hậu

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh cần thực hiện đầy đủ, kịp thời các cam kết về tài chính khí hậu, đặc biệt là nguồn lực cho việc chuyển đổi công bằng

EU khí hậu COP30 tài chính
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo