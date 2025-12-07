Cấm lưu thông trên đèo Prenn vào trưa mai, ngày 8-12

Ngày 7-12, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành thông báo về việc tổ chức phân luồng giao thông trên tuyến đường đèo Prenn (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) từ ngày 8-12.



Trưa mai, đèo Prenn sẽ cấm lưu thông từ 11 giờ đến 17 giờ.

Theo đó, cấm người và phương tiện giao thông lưu thông trên tuyến đường đèo Prenn từ 11 giờ đến 17 giờ ngày 8-12 để lực lượng chức năng chặt hạ cây có nguy cơ ngã đổ, gây mất an toàn giao thông. Ngoài khung giờ nêu trên, người và phương tiện giao thông (trừ ô tô tải) được lưu thông trở lại trên tuyến đường đèo Prenn.

Sở Xây dựng đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tổ chức hốt dọn cây chặt hạ và đảm bảo phần đường lưu thông cho phương tiện hoàn thành trước 16 giờ 30 phút trong ngày.

Đơn vị này cũng khuyến cáo người dân hạn chế việc lưu thông qua tuyến đường khi có mưa lớn, ban đêm, tầm nhìn bị hạn chế (sương mù); chú ý quan sát trong thời gian lưu thông để kịp thời xử lý nếu có sự cố xảy ra trên đường.