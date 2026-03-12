Cẩm Ly - Lam Trường và dàn sao đưa khán giả 7X, 8X trở về thanh xuân

Với chủ đề "Vé về thanh xuân", live-concert đặc biệt quy tụ dàn sao V-Pop nhiều thế hệ diễn ra tối 25-4 tại Cung điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội. Đêm diễn quy tụ 11 gương mặt nghệ sĩ từng ghi dấu ấn trong dòng chảy âm nhạc đại chúng ở nhiều giai đoạn, từ thời kỳ băng cassette, đĩa CD đến giai đoạn bùng nổ của nhạc số.

Ca sĩ Cẩm Ly

Trong đó có những giọng ca từng đồng hành với ký ức thanh xuân của nhiều khán giả như: Mỹ Linh, Lam Trường, Phương Thanh, Cẩm Ly cùng sự tái xuất đáng chú ý của các thành viên ban nhạc Quả Dưa Hấu gồm Bằng Kiều, Tuấn Hưng và Tú Dưa. Ngoài ra còn có những giọng hát quen thuộc với khán giả trẻ trong hơn một thập niên qua như Khắc Việt, Phạm Quỳnh Anh, Đông Nhi và Quốc Thiên.

Ở lớp thế hệ ca sĩ đi trước, Mỹ Linh, Lam Trường, Phương Thanh hay Cẩm Ly là những cái tên gắn liền với thời hoàng kim của các bảng xếp hạng âm nhạc như giải thưởng "Làn Sóng Xanh" vào cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000.

Ca sĩ Đan Trường

Trong khi Mỹ Linh được xem là một trong những giọng ca tiêu biểu của nhạc nhẹ Việt Nam với nhiều album và ca khúc để lại ấn tượng sâu đậm trong ký ức khán giả thì "Anh Hai" Lam Trường chính là "thanh xuân" của một thế hệ người nghe nhạc trẻ khi sở hữu loạt ca khúc từng khuấy đảo khắp thị trường nhạc Việt, để lại dấu ấn riêng với giọng hát trầm ấm cùng phong cách thể hiện gần gũi, giàu cảm xúc.

Ở một sắc thái âm nhạc khác, Phương Thanh ghi dấu bằng chất giọng khàn đặc trưng cùng phong cách biểu diễn đầy năng lượng, trong khi Cẩm Ly lại chinh phục khán giả bằng những ca khúc Pop-ballad và dân ca trữ tình mộc mạc.

Ca sĩ Mỹ Linh

Sự xuất hiện của nhóm Quả Dưa Hấu cũng mang nhiều ý nghĩa trong hành trình gợi nhắc ký ức thanh xuân với nhiều khán giả. Dù chỉ hoạt động trong thời gian không dài vào cuối thập niên 1990, song nhóm nhạc này được xem là đại diện tiêu biểu cho lớp ban nhạc nam trong giai đoạn nhạc Việt bước vào thời kỳ bùng nổ của văn hóa thần tượng.

Chương trình ghi nhận sự kết hợp giữa tổng đạo diễn Hoàng Công Cường, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và nhà sản xuất Võ Văn Tâm trong hành trình tái hiện ký ức âm nhạc của thế hệ 7X, 8X.

Ca sĩ Phương Thanh

Đại diện nhà sản xuất chia sẻ, mỗi nghệ sĩ xuất hiện trong chương trình được xem như một mảnh ghép của ký ức âm nhạc, gắn với những ca khúc từng đồng hành cùng thanh xuân của nhiều khán giả. Nhiều tiết mục sẽ được thể hiện dưới dạng song ca giữa hai thế hệ, "mashup" các bản "hit" của nhiều thời kỳ hoặc kết hợp giữa những phong cách âm nhạc khác nhau, tạo nên màu sắc mới nhưng vẫn giữ trọn cảm xúc của các ca khúc đã đi cùng năm tháng.

Theo tiết lộ của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, người đảm nhận phần âm nhạc của chương trình, chương trình không chỉ tái hiện các bản "hit" quen thuộc mà còn mang đến những bản phối hoàn toàn mới. Ở đó, các ca khúc gắn với ký ức của thế hệ 8X, 9X sẽ được làm mới theo nhiều phong cách khác nhau như: Pop, R&B, chill, synthwave hay acoustic. Nhiều tiết mục cũng sẽ được thể hiện dưới dạng song ca giữa hai thế hệ, "mashup" các bản "hit" của nhiều thời kỳ hoặc kết hợp giữa những phong cách âm nhạc khác nhau, tạo nên màu sắc mới nhưng vẫn giữ trọn cảm xúc của các ca khúc đã đi cùng năm tháng.



