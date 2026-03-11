HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Quốc Đại, Quỳnh Hoa hội ngộ trong đêm "Có một thời thanh xuân như thế"

Thanh Hiệp (ảnh HTV)

(NLĐO) - Ca sĩ Quốc Đại và MC Quỳnh Hoa cùng nhiều ca sĩ sẽ hội ngộ trong chương trình ca nhạc ý nghĩa


Quốc Đại, Quỳnh Hoa hội ngộ trong đêm "Có một thời thanh xuân như thế" - Ảnh 1.

MC Quỳnh Hoa và ca sĩ Quốc Đại

Tối 13-3, HTV 9 sẽ phát song chương trình ca nhạc Trò chuyện cùng thời gian" với chủ đề "Có một thời thanh xuân như thế".

Chương trình sẽ đưa khán giả trở lại những năm tháng hào hùng của tuổi trẻ Việt Nam – nơi những chàng trai, cô gái Thanh niên xung phong đã gửi lại tuổi xuân nơi tuyến lửa, mở đường, dựng xây đất nước. Thông qua âm nhạc và những câu chuyện giàu cảm xúc, chương trình không chỉ gợi lại ký ức lịch sử mà còn mở ra cuộc đối thoại đầy ý nghĩa giữa các thế hệ.

Thanh xuân của một thời lý tưởng

Mỗi thế hệ đều có một cách riêng để viết nên tuổi trẻ của mình. Nhưng khi nhắc đến những năm tháng Thanh niên xung phong, ký ức về một thời thanh xuân đầy lý tưởng, dấn thân và lạc quan vẫn khiến nhiều người bồi hồi.

Trong hai số phát sóng tháng 3 và tháng 4-2026, chương trình "Trò chuyện cùng thời gian" sẽ đưa khán giả trở về giai đoạn đặc biệt của lịch sử dân tộc – khi những chàng trai, cô gái trẻ khoác ba lô lên đường, sẵn sàng đến những nơi gian khó để góp phần mở đường, dựng xây và bảo vệ đất nước.

Quốc Đại, Quỳnh Hoa hội ngộ trong đêm "Có một thời thanh xuân như thế" - Ảnh 2.

Nhóm hát 135 trong chương trình "Có một thời thanh xuân như thế"

Đó là thời của những con đường mở giữa rừng sâu, của những nông trường nơi vùng đất mới, của những đêm trắng khi Tổ quốc cần. Thanh xuân của họ gắn với sự hy sinh thầm lặng nhưng cũng tràn đầy tinh thần lạc quan, niềm tin và tình đồng đội.

Những ký ức ấy, qua năm tháng, vẫn là phần đẹp đẽ trong lịch sử và trong tâm hồn nhiều thế hệ người Việt.

Ký ức được kể lại bằng âm nhạc và câu chuyện

"Có một thời thanh xuân như thế" không chỉ là chương trình gợi nhớ lịch sử mà còn là một hành trình cảm xúc.

Thông qua những ca khúc quen thuộc cùng những câu chuyện chân thực, chương trình hứa hẹn tái hiện bức chân dung của một thời tuổi trẻ vừa hào hùng vừa lãng mạn. Mỗi câu chuyện là một lát cắt ký ức, nơi lý tưởng sống, tình đồng đội và niềm tin vào tương lai đã gắn kết những con người trẻ tuổi trong cùng một hành trình.

Quốc Đại, Quỳnh Hoa hội ngộ trong đêm "Có một thời thanh xuân như thế" - Ảnh 3.

Ca sĩ Tuấn Nghĩa

Âm nhạc sẽ trở thành chiếc cầu nối ký ức, với sự tham gia của các ca sĩ: Quốc Đại, Nguyễn Hải Yến, Ygaria, Nam Anh, Tánh Linh, Mỹ Hảo, Thanh Nguyên, Tuấn Nghĩa, Đăng Quân, Trung Hiếu.

Bên cạnh đó là phần giao lưu với các khách mời MC Quỳnh Hoa, ca sĩ Quốc Đại và ThS. Nguyễn Thị Thảo Trang (Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM), cùng sự dẫn dắt của MC Tùng Leo.

Quốc Đại, Quỳnh Hoa hội ngộ trong đêm "Có một thời thanh xuân như thế" - Ảnh 4.

Ca sĩ Nguyễn Hải Yến

Cuộc đối thoại giữa các thế hệ

Một điểm đặc biệt của chương trình là không chỉ nhìn lại quá khứ, mà còn mở ra cuộc đối thoại giữa các thế hệ.

Những người từng đi qua một thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết sẽ gặp gỡ những người trẻ hôm nay để cùng chia sẻ suy nghĩ về lý tưởng sống, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Qua đó, khán giả có thể nhận ra rằng tinh thần tuổi trẻ Việt Nam vẫn luôn được tiếp nối. Nếu ngày trước là hình ảnh những đoàn Thanh niên xung phong lên đường mở lối, thì hôm nay, tinh thần ấy vẫn được thắp sáng trong các hoạt động tình nguyện, trong khát vọng sáng tạo và đóng góp của thế hệ trẻ.

Chính sự tiếp nối ấy đã làm nên vẻ đẹp bền bỉ của tuổi trẻ Việt Nam – từ quá khứ đến hiện tại và hướng tới tương lai.


