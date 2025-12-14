Nhiều ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip sạt lở khủng khiếp đoạn đường ven sông Tiền tại tỉnh Đồng Tháp khiến nhiều người lo lắng.

Đoạn sạt lở nghiêm trọng ở Đồng Tháp

Trước thông tin này, ông Lê Hùng Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp - cho biết khu vực xảy ra sạt lở thuộc bờ kè Thường Phước thuộc đường Ngô Quyền, ấp Thượng 1, xã Thường Phước.

Thời gian qua, địa phương có đề xuất các sở, ngành tỉnh Đồng Tháp thuê đơn vị chuyên môn rà soát, đánh giá khu vực sạt lở. Trước vấn đề an toàn tại khu vực sạt lở, địa phương đã cấm tất cả phương tiện giao thông đường bộ và đường thủy tiếp cận khu vực sạt lở; tiếp tục cắt giao thông khu vực sạt lở (tuyến đường Ngô Quyền, đoạn từ đường Nguyễn Văn Phối - Công ty Cổ phần may mặc Gia Bảo đến bến khách ngang sông Mương Miễu).

Khu vực sạt lở thuộc xã Thường Phước

Đồng thời, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình sạt lở để thông tin, báo cáo UBND tỉnh nắm, kịp thời chỉ đạo xử lý.

"Xã Thường Phước còn tiếp tục duy trì 2 tổ trực điều tiết giao thông và theo dõi diễn biết sạt lở, túc trực 24/24 cho đến khi tình hình sạt lở cơ bản ổn định. Cùng với đó, kiến nghị Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét, chỉ đạo các sở, ngành liên quan sớm triển khai biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản lân cận khu vực kè…" - ông Lê Hùng Dũng nói thêm.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại đã ký quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền tại khu vực tại ấp Tân Quới, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp (từ bến đò An Long – Tân Quới về phía thượng nguồn).

Phạm vi áp dụng tình huống khẩn cấp có chiều dài khoảng 360m, uy hiếp an toàn tính mạng và tài sản của 39 hộ dân sinh sống tại khu vực sạt lở, nguy cơ xảy ra sạt lở bất cứ lúc nào. Trong đó, có 24 hộ dân đang sinh sống sát bờ sông, cần phải di dời khẩn cấp đến nơi ở an toàn.

Khu vực sạt lở tại xã Tân Long

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu UBND xã Tân Long khẩn trương thực hiện tổ chức di dời khẩn cấp 24 hộ dân nằm sát bờ sông đến nơi an toàn, theo dõi sát diễn biến sạt lở; rà soát vành đai sạt lở, khẩn trương tổ chức vận động tiếp tục các hộ dân có nguy cơ cao để đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, hạn chế tối đa thiệt hại tài sản của người dân; giăng dây, lắp đặt biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, đảm bảo phương châm "bốn tại chỗ" trước mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, hạn chế tối đa thiệt hại tài sản của nhân dân…