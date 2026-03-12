Cẩm nang cho cử tri

Ngày 11-3, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Ủy ban Bầu cử TP HCM) họp phiên thứ 8. Ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP HCM - chủ trì phiên họp.

Nhiệm vụ nhỏ nhất cũng không bỏ sót

Phát biểu mở đầu phiên họp, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh nhấn mạnh yêu cầu hoàn thành sớm việc phát thẻ cử tri. Các đơn vị, địa phương được giao tăng cường tuyên truyền để cử tri đi bầu cử đầy đủ, đạt tỉ lệ cao nhất.

Ông cũng lưu ý lực lượng an ninh rà soát kỹ lưỡng phương án bảo đảm an ninh tuyệt đối tại điểm bỏ phiếu. Sở Nội vụ có nhiệm vụ khẩn trương ban hành hướng dẫn nghiệp vụ kiểm phiếu để thực hiện thống nhất...

Báo cáo tại phiên họp, đại diện Sở Nội vụ cho biết Ủy ban Bầu cử TP HCM thường xuyên theo dõi, đôn đốc các Tiểu ban giúp việc cơ quan liên quan bảo đảm tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử theo kế hoạch. Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai thông suốt, đồng bộ.

Trong khi đó, báo cáo về tình hình cử tri, đại diện Công an TP HCM thông tin toàn thành phố có gần 9,7 triệu cử tri. Hiện còn 8,7% số thẻ cử tri bàn giao tới ủy ban bầu cử cấp xã nhưng chưa được cấp phát xong. Công an TP HCM đề nghị Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố chỉ đạo ủy ban bầu cử cấp xã huy động tối đa lực lượng phối hợp Công an cấp xã thực hiện rốt ráo việc này, đồng thời tiếp tục rà soát, cập nhật số cử tri mới phát sinh nhằm bổ sung kịp thời.

Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP HCM nhiệm kỳ 2026-2031 họp phiên thứ 8. Ảnh: THIỆN AN

Tại phiên họp, ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP HCM - đề nghị công tác kiểm tra, giám sát phải được triển khai hằng ngày từ nay đến ngày bầu cử. Trong đó, rà soát từng công việc, từng lĩnh vực, không được bỏ sót bất kỳ quy trình, nhiệm vụ nào dù nhỏ nhất.

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng đề nghị các ngành liên quan tham mưu chính sách khen thưởng, động viên kịp thời đội ngũ cán bộ cơ sở - những người đang trực tiếp làm việc với cường độ cao để phục vụ kỳ bầu cử.

Nhiều lưu ý quan trọng

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã được ấn định là chủ nhật, 15-3. Để bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân trong Ngày hội non sông, việc nắm chắc quy định, thể lệ bầu cử rất cần thiết đối với mỗi cử tri.

Tại TP HCM, việc bỏ phiếu bắt đầu từ 7 giờ đến 19 giờ. Tuy nhiên, tùy tình hình địa phương, tổ bầu cử có thể quyết định bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5 giờ hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không quá 21 giờ cùng ngày.

Khi bầu cử, cử tri xuất trình Thẻ cử tri. Mỗi cử tri có quyền bỏ 1 phiếu bầu đại biểu Quốc hội, 1 phiếu bầu đại biểu HĐND tương ứng với mỗi cấp HĐND mà họ tham gia bầu cử. Cử tri không được nhờ người khác bầu cử thay, trường hợp không thể tự viết phiếu thì nhờ người khác viết phiếu hộ nhưng phải tự mình bỏ phiếu. Người khuyết tật không thể tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.

Khi đến bỏ phiếu, cử tri tuân theo nội quy của phòng bỏ phiếu. Cụ thể, chấp hành đúng nguyên tắc, trình tự bỏ phiếu, xếp hàng và ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ có thai. Phải giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn tại khu vực bỏ phiếu. Mọi hành vi phá hoại cơ sở vật chất, tài sản, gây rối tại khu vực bỏ phiếu, phòng bỏ phiếu bị nghiêm cấm.

Quy định cũng không cho phép việc vận động bầu cử tại nơi bỏ phiếu dưới bất kỳ hình thức nào. Không được mang vũ khí, chất nổ, vật dễ cháy, tài liệu, băng rôn khẩu hiệu có nội dung xấu, độc, tuyên truyền quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương... vào khu vực bỏ phiếu, phòng bỏ phiếu.

Những người không có nhiệm vụ thì không được vào phòng bỏ phiếu; thành viên của các tổ chức phụ trách bầu cử, người phục vụ bầu cử phải đeo phù hiệu theo mẫu do ủy ban bầu cử tỉnh, thành phố quy định; thành viên tổ bầu cử có trách nhiệm hướng dẫn cử tri bỏ phiếu và giải đáp thắc mắc của cử tri… là những nội dung quan trọng cử tri cần nắm rõ.

Nếu cử tri không tín nhiệm người ứng cử nào thì gạch ngang cả họ và tên người ứng cử đó. Cử tri không được khoanh tròn; không được ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử vào phiếu bầu; không bầu quá số đại biểu được ấn định trong phiếu bầu; không gạch tất cả người ứng cử trong phiếu bầu…

Mô hình tốt Ngày 11-3, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông cùng Đoàn công tác số 5 đã kiểm tra tiến độ triển khai công tác chuẩn bị bầu cử tại 2 phường Phú An, Chánh Hiệp. Theo báo cáo, phường Phú An có 35.276 cử tri, phường Chánh Hiệp có 45.820 cử tri, tỉ lệ phát thẻ cử tri đến người dân lần lượt là 91% và 100%. Các điểm bầu cử được trang hoàng với cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, danh sách những ứng cử viên được niêm yết trang trọng, dễ quan sát. Ông Đặng Minh Thông ghi nhận và biểu dương sự chủ động, tích cực của các địa phương, đồng thời lưu ý một số nội dung trong công tác tổ chức khai mạc nhằm bảo đảm ngày bầu cử được tổ chức trang trọng, đúng quy định. Địa điểm bỏ phiếu tại một chung cư ở phường Thới An, TP HCM. Ảnh: HOÀNG HẰNG Được biết, nhằm hỗ trợ tốt nhất công tác bầu cử và bảo đảm mọi cử tri đều có thể thực hiện quyền công dân của mình, nhiều địa phương ở TP HCM đã sáng tạo và ứng dụng cách làm hay. Trong đó, ngày 11-3, Đoàn Thanh niên phường Bình Thạnh chính thức ra mắt đội tình nguyện đặc biệt. Đối tượng được hỗ trợ đặc biệt là người cao tuổi, già yếu; không có khả năng di chuyển, đi lại khó khăn; không có phương tiện đi lại cá nhân. Đội tình nguyện đón cử tri từ nhà đến điểm bầu cử; trợ giúp lên xuống xe: hỗ trợ các thủ tục tại khu vực bỏ phiếu nếu cần. Hay tại chung cư ở phường Thới An, địa điểm bỏ phiếu được trang hoàng trước nhiều ngày nhằm vận động hiệu quả cũng như phục vụ tốt nhất cư dân trong ngày bỏ phiếu. T.Thảo - Ph.Anh



