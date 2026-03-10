Cử tri gửi gắm nhiều tâm tư, kỳ vọng đến ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM

Chiều 10-3, các ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 16 đã tiếp xúc cử tri phường Tân Sơn Hòa.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 16 tại buổi tiếp xúc cử tri phường Tân Sơn Hòa

Đơn vị bầu cử số 16 gồm các ứng cử viên HĐND TPHCM: ông Lê Hoàng Hà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Nhất; ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; ông Phạm Hồng Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM; bà Huỳnh Anh Phương Thảo - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư Đoàn phường Phú Nhuận.

Tại hội nghị, sau khi nghe tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của từng ứng cử viên, các cử tri đã gửi gắm nhiều tâm tư, kỳ vọng.

Trong đó, cử tri Nguyễn Thanh Bình mong muốn HĐND TPHCM khóa mới phát huy cao độ trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng giám sát. Đồng thời, trong công tác cán bộ, cần bầu ra những cán bộ lãnh đạo có tâm, có tầm để điều hành thành phố.

Cử tri Nguyễn Thanh Bình đóng góp ý kiến

Cử tri Nguyễn Thị Hiền cho rằng hiện nay, dù nhiều địa phương đã được giao đủ biên chế tạm thời nhưng việc bố trí nhân sự theo chuyên môn chưa thật sự đồng đều. Một số lĩnh vực chuyên môn như kế toán, đất đai, công nghệ thông tin, văn hóa - xã hội... vẫn còn thiếu nhân sự phù hợp, dẫn đến tình trạng một số cán bộ, công chức phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ ngoài chuyên môn. Việc này làm gia tăng áp lực công việc và ảnh hưởng nhất định đến chất lượng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ.

Bà Hiền mong mỏi các ứng cử viên nếu được bầu làm đại biểu HĐND TPHCM sẽ dành sự quan tâm, kiến nghị với các cấp, các cơ quan thẩm quyền nghiên cứu, xem xét tiếp tục có cơ chế, chính sách sử dụng lực lượng hoạt động không chuyên trách tại phường, xã, đặc khu.

"Việc tiếp tục có cơ chế sử dụng lực lượng này sẽ góp phần tận dụng nguồn nhân lực sẵn có, giảm tải áp lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, đồng thời tiết kiệm ngân sách và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương" - cử tri Nguyễn Thị Hiền phân tích.

Đại diện các ứng cử viên, ông Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, cảm ơn cử tri đã quan tâm, đóng góp ý kiến quý báu, gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng đến các ứng cử viên.

Các cử tri đã đóng góp ý kiến trong rất nhiều lĩnh vực, từ an sinh xã hội, chất lượng cuộc sống đô thị, môi trường sống an toàn, văn minh đến không gian công cộng... Các ý kiến thể hiện rõ tinh thần tâm huyết, đóng góp để TPHCM phát triển.

Trước những tình cảm và sự tin tưởng của cử tri, ông Nguyễn Hồng Tâm cho biết các ứng cử viên cam kết nếu trúng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ luôn thực hiện đúng trách nhiệm của đại biểu dân cử, gắn bó mật thiết với nhân dân, quan tâm sâu sát và đại diện tích cực nhất cho tiếng nói của cử tri, đồng thời thực hiện đầy đủ chương trình hành động đã cam kết.

Nếu không trúng cử, các ứng cử viên cũng tiếp thu những ý kiến đóng góp của cử tri để phục vụ nhân dân tốt hơn ở những vị trí công tác của mình.