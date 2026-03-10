Cử tri TPHCM mong mỏi đại biểu trúng cử giữ trọn lời hứa với người dân

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cử tri TPHCM mong mỏi đại biểu trúng cử giữ trọn lời hứa với người dân

Trần Thái

(NLĐO) - Cử tri kỳ vọng các đại biểu trúng cử luôn đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu và có những giải pháp thiết thực để phát triển đất nước

Ngày 10-3, 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (đơn vị bầu cử số 8) và đại biểu HĐND TPHCM (đơn vị bầu cử số 24) nhiệm kỳ 2026-2031 đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Phú Thọ Hòa tại hội trường Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương III.

Cử tri TPHCM nhắc nhở đại biểu trúng cử phải giữ trọn lời hứa với dân - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Phú Thọ Hoà

Kỳ vọng cải cách thủ tục tư pháp, giảm khó khăn cho người dân

Bà Trần Giáng Hương (cử tri khu phố 7, phường Phú Thọ Hòa), bày tỏ tâm đắc trước chương trình hành động của ông Lê Thanh Phong – Chánh án TAND TPHCM, đặc biệt là cam kết đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tư pháp.

Cử tri TPHCM nhắc nhở đại biểu trúng cử phải giữ trọn lời hứa với dân - Ảnh 2.

Cử tri Trần Giáng Hương

Theo bà Hương, người dân khi bắt đầu các thủ tục pháp lý thường gặp nhiều trở ngại, nhất là với những người ở địa phương xa. Trong khi người dân tại các khu vực trung tâm có điều kiện tiếp cận tòa án thuận lợi hơn thì những người ở các địa phương như Bình Dương, Vũng Tàu phải đi lại nhiều lần, chỉnh sửa hồ sơ, gây tốn kém thời gian và chi phí.

"Người dân phải đi lại, sửa đơn lên sửa đơn xuống rất vất vả và khổ sở" - bà Hương chia sẻ, đồng thời cho rằng thủ tục rườm rà càng tạo gánh nặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn khi vướng vào các tranh chấp pháp lý.

Là người làm trong lĩnh vực pháp luật, bà Hương cũng phản ánh sự thiếu thống nhất về thủ tục giữa các cấp tòa án. Theo bà, trong khi việc đăng ký thủ tục tại TAND TP HCM khá thuận lợi thì tại một số tòa án cấp dưới vẫn còn nhiều vướng mắc. Bà kiến nghị cần có sự thống nhất về quy trình từ tòa án cấp cao đến cấp cơ sở để tránh tình trạng mỗi nơi hiểu và áp dụng quy định khác nhau.

"Chúng tôi rất mong muốn có sự thống nhất về thủ tục từ Tòa án Tối cao xuống các cấp để tránh tình trạng mỗi nơi hiểu luật một cách khác nhau" – bà Hương bày tỏ.

Cử tri mong đại biểu giữ lời hứa

Cũng tại buổi tiếp xúc, ông Trương Thái Bình (cử tri khu phố 15, phường Phú Thọ Hòa) bày tỏ sự tín nhiệm đối với các ứng cử viên; cho rằng lá phiếu của cử tri là sự gửi gắm niềm tin và kỳ vọng lớn.

Ông Bình mong mỏi các đại biểu sau khi trúng cử cần giữ trọn lời hứa trước nhân dân, tránh tình trạng hứa suông, đồng thời cần thường xuyên gần gũi, lắng nghe để kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Cử tri TPHCM nhắc nhở đại biểu trúng cử phải giữ trọn lời hứa với dân - Ảnh 3.

Cử tri Trương Thái Bình

Cử tri Nguyễn Thị Nguyện bày tỏ sự tin tưởng vào chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt huyết của họ đối với sự nghiệp phát triển đất nước.

Tuy nhiên, bà Nguyện cũng nêu lên những băn khoăn về thủ tục hành chính đang gây khó khăn cho người dân và các doanh nghiệp nhỏ trong giai đoạn chuyển đổi.

Bên cạnh đó, cử tri đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục lý tưởng cho thanh niên, mong muốn thế hệ trẻ vừa có tài vừa có đức để phục vụ Tổ quốc.

Cử tri TPHCM nhắc nhở đại biểu trúng cử phải giữ trọn lời hứa với dân - Ảnh 4.

Cử tri Nguyễn Công Cường

Cử tri Nguyễn Công Cường bày tỏ sự tin tưởng vào năng lực và trình độ của những người được bầu chọn, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết về việc sâu sát thực tế đời sống. Theo ông, các cán bộ cần đặc biệt quan tâm đến nỗi khổ của người dân, nhất là những khó khăn do thiên tai gây ra tại miền Trung.

Việc nắm bắt tình hình thực tế không chỉ giúp giải quyết công việc hiệu quả mà còn là cơ sở để kịp thời báo cáo lên cấp trên nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ. Ông Cường gửi gắm mong muốn các đại biểu luôn đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu để thực sự chăm lo cho dân một cách thiết thực.

Cử tri TPHCM nhắc nhở đại biểu trúng cử phải giữ trọn lời hứa với dân - Ảnh 5.

Cử tri Lê Chí Hải

Cử tri Lê Chí Hải bày tỏ niềm tự hào trước các chương trình hành động hướng tới mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời đặt kỳ vọng lớn vào trách nhiệm nêu gương của những người đại diện cho dân. Ông đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh và đề xuất xây dựng bộ quy tắc đạo đức công dân xã hội chủ nghĩa.

Cử tri TPHCM nhắc nhở đại biểu trúng cử phải giữ trọn lời hứa với dân - Ảnh 6.

Bên cạnh đó, cử tri còn kiến nghị nhà nước quan tâm hơn đến chính sách đào tạo nghề và tạo việc làm cho bộ đội, công an xuất ngũ để ổn định đời sống. Cử tri mong muốn chính quyền sớm hoàn thiện các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm và kêu gọi người dân luôn chấp hành pháp luật để góp phần giúp đất nước thịnh vượng.

5 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị bầu cử số 8 gồm: Ông Nguyễn Minh Đức - Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; bà Ngô Thị Huyền, Trưởng khoa Khoa Thông tin học và Khoa học Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TPHCM; ông Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM; ông Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TPHCM; ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM.

5 người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM đơn vị bầu cử số 24 gồm: Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; bà Lê Thị Kim Hồng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tân Phú; bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM; bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt (Ni sư Thích Nữ Như Nguyệt), Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM; ông Võ Phong Phú - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Tân Sơn Nhì.


Tin liên quan

Cử tri Cần Giờ, Bình Khánh gửi gắm nhiều kỳ vọng

Cử tri Cần Giờ, Bình Khánh gửi gắm nhiều kỳ vọng

(NLĐO) - Cử tri Cần Giờ, Bình Khánh mong đại biểu nếu trúng cử tăng cường đấu tranh tội phạm, giám sát dự án lấn biển...

Tiếng nói từ cử tri phường Tây Thạnh trước thềm bầu cử Quốc hội khóa XVI

(NLĐO) - Cử tri phường Tây Thạnh, TPHCM gửi trọn niềm tin vào các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Cử tri phường Chợ Lớn mong đảm bảo an sinh, xây dựng thành phố không ma túy

(NLĐO) - Ông Lê Quốc Phong, ứng cử viên HĐND TPHCM cam kết sẽ tập trung thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, giải quyết 4 vấn đề trọng điểm của thành phố

tiếp xúc cử tri quốc hội khoá XVI
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo