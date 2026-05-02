Camera AI, flycam “trấn giữ” rừng biên giới Lò Gò - Xa Mát

Nắng nóng kéo dài, thảm thực bì khô giòn khiến nguy cơ cháy rừng tại Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát tăng cao trong mùa khô 2026. Trên địa bàn rộng, nhiều đường mòn giáp biên giới Campuchia, lực lượng bảo vệ rừng mỏng đang phải "căng mình" ứng trực, trong khi camera AI, flycam được đưa vào vận hành như "mắt thần" hỗ trợ phát hiện sớm nguy cơ cháy và xâm hại rừng.

Lực lượng bảo vệ rừng tuần tra dưới nắng gắt tại khu vực giáp biên Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát.

Theo lực lượng bảo vệ rừng, chỉ cần chậm xử lý vài chục phút, một điểm cháy nhỏ có thể bùng phát mạnh, lan nhanh trên lớp thực bì khô, gây cháy trên diện rộng và đe dọa nghiêm trọng đến tài nguyên rừng, nhất là khu vực giáp biên.

Với diện tích gần 30.000 ha, tiếp giáp Campuchia, Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát có nhiều đường mòn, lối mở, khiến việc kiểm soát người ra vào rừng gặp không ít khó khăn.

Ông Lê Công Hiệu, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, tỉnh Tây Ninh, cho biết từ đầu mùa khô 2025–2026 đến nay chưa xảy ra cháy rừng. Tuy nhiên, đường biên giới dài gần 70 km khiến tình trạng người dân từ phía Campuchia sang săn bắt, lấy mật ong vẫn diễn ra, gây áp lực lớn cho công tác bảo vệ rừng.

Không chỉ đối mặt nguy cơ cháy do thời tiết, lực lượng chức năng còn phải xử lý các hành vi khai thác lâm sản trái phép, sử dụng lửa bất cẩn trong rừng. Địa hình biên giới phức tạp, mùa mưa ngập sâu, mùa khô dễ cháy khiến việc tuần tra, kiểm soát càng thêm vất vả.

Camera AI được lắp đặt trên cao, giám sát phát hiện sớm khói và nguy cơ cháy rừng.

Trung tá Trịnh Quốc Giao, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tân Nam, cho hay vào mùa mưa, nhiều khu vực bị chia cắt, không có lối mòn rõ ràng nên việc tuần tra gặp nhiều trở ngại. Ngược lại, mùa khô, thảm thực bì khô dễ bắt lửa, trong khi tình trạng người dân qua lại săn bắt, đốt lửa làm gia tăng nguy cơ cháy rừng.

"Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quản lý rừng tổ chức tuần tra thường xuyên, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định qua lại biên giới theo Nghị định 34 của Chính phủ về quy chế biên giới, nhằm kiểm soát chặt khu vực, không để xảy ra vi phạm" - trung tá Giao thông tin.

Trước áp lực ngày càng lớn, công nghệ đang trở thành "cánh tay nối dài" cho lực lượng bảo vệ rừng. Năm 2026, vườn quốc gia được trang bị 2 camera AI giám sát cháy rừng, có khả năng phát hiện khói, lửa và cảnh báo sớm. Flycam cũng được đưa vào sử dụng để kiểm tra nhanh các khu vực khó tiếp cận.

Địa hình rừng biên giới phức tạp gây khó khăn cho công tác tuần tra, bảo vệ.

Ngoài ra, phần mềm theo dõi biến động rừng giúp phát hiện sớm dấu hiệu chặt phá, thay đổi diện tích rừng để kịp thời xử lý.

Tuy vậy, thực tế cho thấy hệ thống hiện có vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Toàn bộ khu rừng rộng lớn mới chỉ có vài điểm camera giám sát, nhiều khu vực trọng điểm chưa được phủ kín. Flycam còn hạn chế về số lượng, thời gian hoạt động, trong khi hạ tầng truyền dẫn, điện năng và nhân lực vận hành còn nhiều bất cập.

Lực lượng chức năng tăng cường ứng trực, bảo vệ rừng trong cao điểm mùa khô.

Trước thực trạng này, tỉnh Tây Ninh đang triển khai gói đầu tư hơn 40 tỉ đồng giai đoạn 2026–2028 nhằm nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng.

Theo các đơn vị chức năng, khi dữ liệu từ camera AI và flycam được kết nối, chia sẻ giữa kiểm lâm, biên phòng và chính quyền địa phương, hiệu quả quản lý không chỉ dừng ở bảo vệ rừng mà còn góp phần giữ vững an ninh khu vực biên giới.