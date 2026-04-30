Du lịch xanh

Hình ảnh chen chân chinh phục Núi Bà Đen

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Trong ngày 30-4, rất đông du khách chen chân đăng ký leo Núi Bà Đen, không khí nhộn nhịp từ chân núi.

Tại  khu vực chốt Sơ Ri trên tuyến leo núi Cột Điện (Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh), sáng sớm đã có hàng trăm du khách từ nhiều nơi tập trung làm thủ tục đăng ký thông tin trước khi bắt đầu hành trình chinh phục “nóc nhà Nam Bộ”.

Không khí tại điểm xuất phát diễn ra nhộn nhịp, có thời điểm lượng người đổ về đông, tạo cảnh chen chân cục bộ.

Du khách đăng ký thông tin tại chốt Sơ Ri trước khi bắt đầu hành trình chinh phục Núi Bà Đen.

Núi Bà Đen là ngọn núi lửa đã tắt, cao 986 m, gồm ba ngọn chính là Núi Heo, Núi Phụng và Núi Bà Đen, với tổng diện tích khoảng 24 km². Khu vực này nổi tiếng với địa hình đa dạng, hệ sinh thái phong phú cùng nhiều công trình tâm linh, là điểm đến thu hút du khách quanh năm, đặc biệt vào dịp lễ.

Ghi nhận trong ngày 30-4, lượng người leo núi tăng cao gấp nhiều lần so với các ngày cuối tuần thông thường. Nhiều nhóm du khách chủ động xuất phát từ sáng sớm để tránh nắng nóng và đảm bảo sức khỏe.

Bạn Thái Bảo (ngụ Tây Ninh) cho biết nhóm của mình hẹn nhau từ chân núi và xuất phát lúc 6 giờ sáng. Tuy nhiên, ngay từ thời điểm này, khu vực đã rất đông người. “Thời tiết nắng nóng nên mọi người được khuyến cáo mang theo ít nhất 2 lít nước mỗi người, chuẩn bị đồ ăn nhẹ, đi giày leo núi và tuyệt đối không mang dép. Quan trọng nhất là phải đăng ký thông tin tại chốt trước khi leo và luôn nhắc nhau giữ vệ sinh, mang rác xuống núi” - Thái Bảo chia sẻ.

Các bạn trẻ chụp hình kỷ niệm.

Bạn Trần Nhật Hào (ngoài cùng bên trái) - quê Tây Ninh cho biết đây là chuyến leo núi mang ý nghĩa đặc biệt. “Em tham gia leo núi với tinh thần rèn luyện sức khỏe, chinh phục bản thân và tìm hiểu thêm về lịch sử nơi từng là căn cứ kháng chiến. Em cũng mang theo những chiếc ghim cài áo hình Quốc kỳ để tặng mọi người, lan tỏa tinh thần yêu nước” - Nhật Hào nói.

Hào mang theo những chiếc ghim cài áo hình quốc kỳ để tặng mọi người cùng leo núi, lan tỏa tinh thần yêu nước.

Theo Nhật Hào, từ 6 giờ sáng đã có rất đông người tập trung. Trong đó có những người đi theo nhóm, thuê phòng nghỉ qua đêm để leo sớm. Trên đường lên núi, không khí sôi động với hình ảnh cờ Tổ quốc, áo đỏ sao vàng, cùng những bài hát cách mạng phát từ loa mini. Nhiều người dù không quen biết vẫn hỗ trợ, động viên nhau trong hành trình chinh phục đỉnh núi.

Các nhóm leo núi nối nhau xuất phát từ chân núi, tạo nên không khí nhộn nhịp dịp 30-4.

Nhiều nhóm bạn trẻ cùng nhau di chuyển trên tuyến Cột Điện trong sáng 30-4 đông đúc.

Theo Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, trong giai đoạn bước vào mùa mưa, khu vực leo núi có nguy cơ trơn trượt, sạt lở, ảnh hưởng đến an toàn du khách. Vì vậy, tuyến Cột Điện yêu cầu bắt buộc đăng ký thông tin tại chốt Sơ Ri trước khi xuất phát, đồng thời di chuyển theo đúng lộ trình và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng tuần tra.

Thời gian leo núi được quy định từ 6 giờ đến 11 giờ mỗi ngày. Sau thời điểm này, du khách không được phép xuất phát nhằm tránh nguy cơ mắc kẹt khi trời tối. Ban quản lý cũng nghiêm cấm sử dụng lửa và không cho phép cắm trại qua đêm trong khu vực rừng núi.

Ngoài ra, trẻ em dưới 12 tuổi và người có tiền sử bệnh tim mạch không được tham gia leo núi. Du khách được khuyến cáo chuẩn bị đầy đủ thể lực, trang bị bảo hộ, theo dõi thời tiết và dừng hành trình ngay khi có mưa lớn, dông lốc hoặc sấm sét để đảm bảo an toàn.


Núi Bà Đen ra thông báo quan trọng, du khách cần hết sức lưu ý

(NLĐO)- Bước vào mùa mưa, Núi Bà Đen siết quy định leo núi, yêu cầu du khách đăng ký, tuân thủ giờ và đảm bảo an toàn

Thông báo quan trọng liên quan núi Bà Đen

(NLĐO) - Tây Ninh tăng cường kiểm soát người, phương tiện vào rừng và triển khai biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng hiệu quả

Hàng ngàn người đổ xô lên Núi Bà Đen trong ngày 26-4, không khí lễ hội đang sôi động

(NLĐO)- Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, hàng ngàn du khách đổ về Núi Bà Đen, chen chân trải nghiệm chợ lá độc lạ, không khí lễ hội sôi động.

