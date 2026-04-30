Núi Bà Đen ra thông báo quan trọng, du khách cần hết sức lưu ý

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Bước vào mùa mưa, Núi Bà Đen siết quy định leo núi, yêu cầu du khách đăng ký, tuân thủ giờ và đảm bảo an toàn

Ngày 30-4, Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Bà Đen cho biết thời tiết tại khu vực Tây Ninh đã bắt đầu chuyển xấu khi bước vào mùa mưa, tiềm ẩn nhiều nguy cơ như trơn trượt, sạt lở, ảnh hưởng đến hành trình chinh phục đỉnh núi của du khách.

Núi Bà Đen ra thông báo quan trọng với du khách leo núi - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát trên tuyến Cột Điện, nhắc nhở du khách tuân thủ quy định an toàn khi leo Núi Bà Đen.

Theo đó, trên tuyến leo núi Cột Điện – cung đường phổ biến hiện nay - du khách bắt buộc phải đăng ký thông tin cá nhân tại chốt Sơ Ri trước khi xuất phát. Đồng thời, chỉ được di chuyển theo lộ trình đã đăng ký, nơi có lực lượng tuần tra, kiểm soát.

Thời gian leo núi được quy định từ 6 đến 11 giờ mỗi ngày. Sau thời điểm này, du khách không được phép khởi hành nhằm tránh nguy cơ mắc kẹt trên núi khi trời tối. Ban quản lý cũng nghiêm cấm việc sử dụng lửa dưới mọi hình thức và không cho phép cắm trại qua đêm trong rừng.

Ngoài ra, trẻ em dưới 12 tuổi và người có tiền sử bệnh tim mạch không được tham gia leo núi. Du khách cần đảm bảo sức khỏe, trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ và chủ động đánh giá điều kiện thời tiết. Trong trường hợp mưa lớn, đường trơn trượt hoặc xuất hiện dông lốc, sấm sét, cần dừng hành trình để đảm bảo an toàn.

Núi Bà Đen ra thông báo quan trọng với du khách leo núi - Ảnh 2.

Du khách đăng ký thông tin tại chốt Sơ Ri trước khi bắt đầu hành trình chinh phục Núi Bà Đen trong mùa mưa.

Ban quản lý nhấn mạnh, thời gian qua đã ghi nhận nhiều trường hợp du khách tự ý thay đổi lộ trình, đi vào các lối mòn tự phát dẫn đến lạc đường hoặc gặp tai nạn. Một số nhóm phượt gặp sự cố khi khám phá các cung đường nguy hiểm ngoài khu vực kiểm soát.

Cùng với đó, nguy cơ cháy nổ vẫn được cảnh báo do hành vi hút thuốc, đốt lửa trong rừng. Từ ngày 24-4, đơn vị đã lắp đặt barie kiểm soát người và phương tiện tại khu rừng Văn hóa - Lịch sử Núi Bà Đen, khu vực đầu dốc dẫn vào Ma Thiên Lãnh.

Trước đó, vào năm 2025, Khu Du lịch Núi Bà Đen từng tạm dừng đón khách hơn 2 tháng do thời tiết bất lợi, nguy cơ sạt lở và đá lăn. Toàn bộ hoạt động leo núi, dã ngoại đã bị ngưng từ ngày 1-10-2025 để đảm bảo an toàn.

Trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua (25 đến 27-4), khu du lịch đón hơn 100.000 lượt khách, hệ thống cáp treo hoạt động liên tục phục vụ nhu cầu tham quan, chiêm bái. Dự báo trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, lượng khách đổ về Núi Bà Đen sẽ tiếp tục tăng cao.

Núi Bà Đen là ngọn núi cao nhất Nam Bộ, được mệnh danh "Đệ nhất thiên sơn", thu hút đông đảo du khách đến tham quan, hành hương mỗi năm.

Thông báo quan trọng liên quan núi Bà Đen

Thông báo quan trọng liên quan núi Bà Đen

(NLĐO) - Tây Ninh tăng cường kiểm soát người, phương tiện vào rừng và triển khai biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng hiệu quả

Hàng ngàn người đổ xô lên Núi Bà Đen trong ngày 26-4, không khí lễ hội đang sôi động

(NLĐO)- Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, hàng ngàn du khách đổ về Núi Bà Đen, chen chân trải nghiệm chợ lá độc lạ, không khí lễ hội sôi động.

Kiểm soát chặt người và phương tiện vào rừng Núi Bà Đen, dựng barie chặn từ Ma Thiên Lãnh

(NLĐO)- Ban Quản lý Khu du lịch Núi Bà Đen lắp barie kiểm soát người, phương tiện vào rừng, siết chặt bảo vệ và ngăn ngừa nguy cơ xảy ra cháy rừng

    Thông báo