Thời sự

Camera do người dân lắp đặt sẽ kết nối với trung tâm giám sát của công an xã, phường

Minh Chiến

(NLĐO)- Chính phủ đã phê duyệt phương án kết nối hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự với Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã ký Quyết định số 502 ngày 28-3 phê duyệt Phương án kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, xử lý vi phạm và điều hành giao thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chia sẻ dữ liệu với Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh.

Kết nối camera giám sát an ninh với Cơ sở dữ liệu quốc gia giúp bảo đảm an toàn - Ảnh 1.

Chính phủ phê duyệt phương án kết nối hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự với Cơ sở dữ liệu quốc gia

Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, xử lý vi phạm và điều hành giao thông với Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đáng chú ý, Chính phủ đã phê duyệt phương án kết nối dữ liệu từ các hệ thống camera của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư với Trung tâm camera giám sát Công an cấp xã.

Cụ thể, dữ liệu từ các hệ thống camera của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn được chia sẻ theo cơ chế thỏa thuận thông qua các điểm tập trung kết nối đến Trung tâm camera giám sát Công an cấp xã, bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật về an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Dữ liệu camera giám sát do tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chia sẻ được lưu trữ tại Trung tâm camera giám sát Công an cấp xã hoặc sử dụng dịch vụ điện toán đám mây do cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Việc chia sẻ dữ liệu camera của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được thực hiện theo quy định Luật Dữ liệu và các văn bản pháp luật có liên quan; cơ quan công an tiếp nhận dữ liệu được chia sẻ có trách nhiệm bảo vệ dữ liệu theo các quy định của Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và các văn bản pháp luật có liên quan.

Đối với dữ liệu từ hệ thống camera giám sát của lực lượng Công an nhân dân đầu tư, quản lý, vận hành, dữ liệu từ các camera được kết nối theo mô hình phân tán về các điểm tập trung kết nối hoặc kết nối trực tiếp về Trung tâm camera giám sát Công an cấp xã; từ các điểm tập trung kết nối về Trung tâm camera giám sát Công an cấp xã; từ Trung tâm camera giám sát Công an cấp xã kết nối về Trung tâm camera giám sát Công an cấp tỉnh; từ Trung tâm camera giám sát Công an cấp tỉnh kết nối về Trung tâm điều phối, chia sẻ dữ liệu camera giám sát Bộ Công an đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trên phạm vi toàn quốc.

Đối với dữ liệu từ các hệ thống camera giám sát do các Sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND cấp tỉnh đầu tư, quản lý, vận hành tại các Trung tâm giám sát lĩnh vực chuyên ngành (đặt tại các sở, ban, ngành) được tích hợp và quản lý tập trung tại Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh.

Về lộ trình thực hiện, giai đoạn 1 (từ ngày 1-4 đến ngày 30-9-2026), tổ chức triển khai mô hình điểm tại TP Hà Nội, tỉnh Gia Lai và tỉnh An Giang (đặc khu Phú Quốc) nhằm xây dựng mô hình mẫu về việc triển khai Phương án tích hợp hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, xử lý vi phạm và điều hành giao thông, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, làm cơ sở đánh giá, hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và phương thức tổ chức thực hiện trên phạm vi toàn quốc.

Giai đoạn 2 (từ 10-10-2026 đến 31-12-2027) sẽ tổ chức triển khai Phương án tích hợp các hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, xử lý vi phạm và điều hành giao thông, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh phục vụ quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội tại tất cả 34 tỉnh, thành phố.

Giai đoạn 3 (từ 1-1-2028) sẽ mở rộng xã hội hóa. Theo đó, mở rộng kết nối các hệ thống camera được đầu tư theo hình thức xã hội hóa, bao gồm camera của tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, hộ dân cư, vào hệ thống giám sát của địa phương theo cơ chế thỏa thuận, bảo đảm tuân thủ quy định về an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Tin liên quan

Vi phạm tốc độ, hàng loạt ô tô bị "dính" camera phạt nguội trên Quốc Lộ 1

Vi phạm tốc độ, hàng loạt ô tô bị "dính" camera phạt nguội trên Quốc Lộ 1

(NLĐO) - Trong 2 ngày, hơn 50 trường hợp vi phạm trên Quốc lộ 1 qua Lâm Đồng bị phát hiện, chủ yếu do không tuân thủ tốc độ

Hệ thống camera 4 tỉ đồng ở Gia Lai bị “ngắt mạng”

(NLĐO) - Hệ thống camera 4 tỉ đồng ở Gia Lai hoàn thành vào thời điểm kết thúc hoạt động của công an cấp huyện nên vướng khâu bàn giao

Điều khiển xe trên đường an toàn trước camera AI

(NLĐO) - Hiện xử phạt vi phạm hành chính qua hình ảnh (bằng camera AI) ngày càng trở nên phổ biến.

