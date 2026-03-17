CSGT TPHCM trích xuất camera xử phạt xe đầu kéo

Ngày 17-3, đại diện Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TPHCM) cho biết vừa xử phạt ông T.V.S (43 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) do lái xe đầu kéo đi vào đường cấm.

Tài xế T.V.S tại cơ quan công an.

Trước đó, người dân phản ánh vào tin nhắn của Phòng CSGT Công an TPHCM về việc 1 xe tải chạy vào đường cấm trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Phước, TPHCM.

Ngày 16-3, Đội CSGT Rạch Chiếc vào cuộc kiểm tra, mời ông S. đến trụ sở làm việc. Sau khi CSGT trích xuất camera, ông S. thừa nhận vi phạm và cho biết lúc 22 giờ ngày 13-1 đã điều khiển xe đầu kéo biển số TPHCM đi vào đường cấm trên đường Nguyễn Xiển.

Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính, phạt lái xe 5 triệu đồng với hành vi đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Tài xế bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.