Hệ thống camera ở TPHCM bao phủ, cả khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương cũ

Ngày 16-3, đại diện Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết đã xử lý 84.500 trường hợp vi phạm giao thông trong hơn 2 tháng đầu năm 2026.

Hệ thống camera ở TPHCM.

Theo cảnh sát, hiện mỗi con đường người dân lưu thông hằng ngày ở TPHCM đều có thể đang nằm trong tầm quan sát của những hệ thống "mắt thần" (camera hoặc camera AI) vô cùng hiện đại.

Để đảm bảo an toàn giao thông, Phòng CSGT hiện đang chia sẻ, kết nối, quản lý và vận hành khai thác một mạng lưới camera giám sát với gần 2000 camera. Hệ thống camera giám sát này không những được phủ khắp khu vực trung tâm mà còn vươn dài ra các tuyến huyết mạch, dọc theo Quốc lộ 1 (đoạn qua TP HCM, từ giáp Đồng Nai đến giáp Tây Ninh) và cả khu vực thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương cũ,… cũng duy trì hệ thống camera hoạt động liên tục để quan sát và phục vụ công tác xử lý vi phạm.

Từ đầu năm 2026 đến nay, thông qua hệ thống giám sát tự động kết hợp với hình ảnh trực tiếp ghi nhận trên đường, Phòng CSGT đã phát hiện hơn 84.500 trường hợp vi phạm giao thông.

Các hành vi vi phạm phổ biến thường bắt nguồn từ tâm lý chủ quan, vội vã, như: Việc "vô tình" chạy quá tốc độ cho phép, "cố ý" không chấp hành tín hiệu đèn khi đã chuyển từ xanh sang vàng, đỏ,hay dừng, đỗ xe không đúng quy định,....

Đáng trách là những trường hợp "vô tư" điều khiển xe leo hẳn lên vỉa hè dành cho người đi bộ, hoặc bỏ mặc xe dưới lòng đường gây cản trở dòng phương tiện đang lưu thông; hay những hành vi như: Không chấp hành biển báo hiệu, chạy ngược, đi vào đường cấm, khu vực cấm,… đều được hệ thống "bắt trọn" không sót một khoảnh khắc nào.

"Có thể thấy, "phạt nguội" sinh ra không phải để làm khó người đi đường, mà giá trị cốt lõi là nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, tạo ra một môi trường giao thông văn minh, nơi ý thức tự giác được đặt lên hàng đầu" - đại diện Phòng CSGT cho biết