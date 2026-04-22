Thời sự

Camera tố 2 xe tải vượt ẩu liên tiếp trên trục đường TPHCM – Tây Ninh

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Cảnh sát giao thông Tây Ninh xử phạt 2 tài xế xe tải vượt ẩu trên ĐT.824 sau phản ánh từ camera người dân.

Tây Ninh xử phạt tài xế xe tải lấn làn trên ĐT . 824 Ngày 22 - 4 - 2026 - Ảnh 1.

Hai vụ vượt ẩu liên tiếp trong 1 phút trên ĐT.824: Camera người dân ghi lại.

Ngày 22-4, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Tây Ninh cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng/người đối với ông M.P.P. (ngụ xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh) và ông T.M.Q. (ngụ phường Long Bình, TP HCM) do điều khiển phương tiện không đúng làn đường quy định.

Theo xác minh, vào khoảng 7 giờ 32 phút ngày 18-4, khi điều khiển xe tải lưu thông từ Tây Ninh về TP HCM, tài xế P. dù tuyến đường có vạch kẻ đôi màu vàng phân chia hai chiều rõ ràng vẫn điều khiển xe cán vạch, lấn sang làn ngược chiều để vượt phương tiện phía trước.

Tây Ninh xử phạt tài xế xe tải lấn làn trên ĐT . 824 Ngày 22 - 4 - 2026 - Ảnh 2.

Ông P làm việc với phòng CSGT. Ảnh: C.A

Chỉ ít phút sau, cách vị trí trên vài trăm mét, tài xế Q. cũng có hành vi tương tự khi điều khiển xe tải chạy sang làn đường ngược chiều để vượt xe.

Toàn bộ diễn biến vi phạm của hai tài xế đã được camera hành trình của người dân ghi lại và cung cấp cho lực lượng chức năng để xử lý theo quy định.

Tây Ninh xử phạt tài xế xe tải lấn làn trên ĐT . 824 Ngày 22 - 4 - 2026 - Ảnh 3.

Ông Q làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: C.A

Được biết, tuyến ĐT.824 là trục giao thông quan trọng kết nối Tây Ninh với TP HCM, có lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt là xe tải và xe container. Tuy nhiên, đây cũng là tuyến đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

Trên tuyến ĐT.824 đã từng xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng, khiến khu vực này trở thành điểm nóng về an toàn giao thông.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đồng thời phối hợp với các địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, đặc biệt trên tuyến ĐT.824 – tuyến đường trọng điểm cần được siết chặt quản lý trong thời gian tới.

Tin liên quan

Chân dung 2 nghi phạm gây ra vụ trọng án ở Tây Ninh

Chân dung 2 nghi phạm gây ra vụ trọng án ở Tây Ninh

(NLĐO)- Sau khi đâm gục người đàn ông gần cổng KCN Phước Đông (tỉnh Tây Ninh) do mâu thuẫn, hai nghi phạm đã đến cơ quan công an đầu thú

Vụ người đàn ông bị đâm gục gần cổng KCN ở tỉnh Tây Ninh: Hoàn cảnh đáng thương của nạn nhân

(NLĐO)- Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra vụ công nhân 38 tuổi bị đâm tử vong gần cổng KCN Phước Đông, để lại vợ và con nhỏ 3 tuổi

Thiếu niên 16 tuổi bị chặn đường, đánh hội đồng ở Tây Ninh

(NLĐO) – Một thiếu niên 16 tuổi ở Tây Ninh bị hai thanh niên chặn đường, đánh hội đồng trên tỉnh lộ 823D. Clip lan truyền gây bức xúc.

