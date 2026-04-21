Tối 21-4, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một thiếu niên bị hai thanh niên chặn đường, hành hung dã man, gây bức xúc trong dư luận.

Nam sinh bị hành hung. Ảnh: Cắt từ clip

Nạn nhân được xác định là em V.T.H. (16 tuổi), học sinh một trường trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Theo thông tin từ gia đình, khoảng 21 giờ ngày 18-4, sau khi tan học, H. điều khiển xe máy trên tỉnh lộ 823D để về nhà. Khi vừa qua khu vực vòng xoay Hậu Nghĩa, em bất ngờ bị hai thanh niên đi chung xe máy mang biển số 62K1-6287 chặn đầu.

Cơ thể nam sinh xuất hiện nhiều vết bầm tím sau khi bị 2 đối tượng hành hung. Ảnh: NVCC

Dù chưa rõ nguyên nhân, hai người này lập tức lao vào hành hung. Đoạn clip ghi lại cho thấy nạn nhân gần như không có khả năng chống cự, chỉ biết ôm đầu chịu trận. Hai thanh niên liên tục dùng tay, chân đánh vào đầu, mặt và người H., đồng thời chửi bới.

Toàn bộ sự việc được một người quay lại và đăng tải lên mạng xã hội. Sau khi xuất hiện, đoạn clip nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý của nhiều người và gây phẫn nộ trước hành vi côn đồ.

Chị N.K.V., chị của nạn nhân, cho biết rất bức xúc khi xem lại đoạn clip. Chính chị là người chia sẻ video lên mạng xã hội với mong muốn tìm ra nguyên nhân vụ việc, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý.

Theo gia đình, sau khi bị hành hung, H. bị sưng vùng mặt và cánh tay. Tinh thần em hiện vẫn hoảng loạn, lo sợ nên chưa dám đến trường. Bản thân nạn nhân cũng không rõ vì sao mình bị tấn công.

Gia đình cho biết đang chuẩn bị trình báo vụ việc đến cơ quan công an để được làm rõ và xử lý theo quy định.