Chân dung 2 nghi phạm gây ra vụ trọng án ở Tây Ninh

Ngày 22-4, Công an tỉnh Tây Ninh đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ án mạng xảy ra tại khu phố Phước Đức B, phường Gia Lộc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 20 phút ngày 21-4, anh N.T.L (SN 1989; ngụ ấp Long Phú, xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh) bị hai người dùng dao đâm, tử vong tại chỗ.

Hai người liên quan sau đó đến cơ quan công an đầu thú, gồm Trần Hoàng Thông (SN 1986; ngụ ấp Bàu Tràm Lớn, xã Bến Cầu) và Phạm Hồng Hải (SN 2000; ngụ ấp Long Cường, xã Long Thuận).

Theo điều tra ban đầu, anh L và hai người trên đi làm chung trên xe bus từ huyện Bến Cầu đến Khu Công nghiệp Phước Đông. Trong lúc di chuyển, anh L. mở nhạc trên điện thoại với âm lượng lớn. Thông nhắc nhở thì hai bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Đến chiều 21-4, khi xe bus đưa các công nhân đến gần công ty làm việc tại Khu Công nghiệp Phước Đông, mâu thuẫn tiếp tục bùng phát. Hai nghi phạm sau đó dùng dao đâm anh L. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang phối hợp Viện KSND tỉnh và Công an phường Gia Lộc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ việc để xử lý các đối tượng về hành vi giết người.