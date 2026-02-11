HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Campuchia đánh mạnh tụ điểm "đen", triệt hàng loạt sòng bạc lừa đảo lớn

Thu Hương

(NLĐO) - Trong chiến dịch trấn áp tội phạm xuyên quốc gia những tuần qua, Campuchia đã đóng cửa gần 200 cơ sở lừa đảo, bắt giữ hàng trăm đối tượng cầm đầu.

Theo thông tin từ tờ Khmer Times ngày 11-2, chính phủ Campuchia đang đẩy mạnh chiến dịch triệt phá các mạng lưới lừa đảo công nghệ cao vốn gây nhức nhối trong khu vực. 

Ông Chhay Sinarith, Phó Tổng Thư ký Ban Thư ký Ủy ban Chống lừa đảo trực tuyến Campuchia, cho biết: "Chúng tôi đã niêm phong khoảng 190 địa điểm hoạt động lừa đảo tính đến thời điểm hiện tại".

Chiến dịch này bắt đầu từ cuối năm ngoái, sau khi Mỹ truy tố và Trung Quốc dẫn độ "ông trùm lửa đảo" gốc Trung Quốc Chen Zhi. 

Kết quả bước đầu cho thấy 173 nhân vật cộm cán liên quan đến các trung tâm này đã bị bắt giữ và khoảng 11.000 lao động nước ngoài đã bị trục xuất.

Tại tỉnh Kampot, phóng viên quốc tế đã được mục kích hiện trường bên trong khu phức hợp "My Casino" gần biên giới Việt Nam. 

Tại đây, cảnh sát phát hiện các phòng làm việc lớn được trang bị hàng loạt máy tính và tài liệu hướng dẫn cách lừa đảo nạn nhân người Thái Lan, các buồng thu âm phục vụ cuộc gọi lừa đảo và các bối cảnh dàn dựng giả mạo đồn cảnh sát Ấn Độ và nhiều quốc gia khác.

Campuchia triệt phá gần 200 tụ điểm lừa đảo trực tuyến - Ảnh 2.
Campuchia triệt phá gần 200 tụ điểm lừa đảo trực tuyến - Ảnh 3.
Campuchia triệt phá gần 200 tụ điểm lừa đảo trực tuyến - Ảnh 4.
Campuchia triệt phá gần 200 tụ điểm lừa đảo trực tuyến - Ảnh 5.

Hơn 800 người nước ngoài bị bắt trong chiến dịch triệt phá sòng bạc lừa đảo tại tỉnh Preah Sihanouk - Campuchia. Ảnh: Khmer Times

Trước đó một tuần, quan chức Thái Lan cũng dẫn truyền thông quốc tế tham quan một khu tương tự tại khu vực từng xảy ra xung đột biên giới, với nhiều tài liệu và mô hình “đồn cảnh sát giả” từ nhiều quốc gia.

Trong diễn biến liên quan, tại tỉnh Preah Sihanouk, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra tòa nhà Sinli Casino. 

Theo tờ Khmer Times, cảnh sát đã tạm giữ khoảng 805 đối tượng thuộc 7 quốc gia (bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Philippines, Pakistan, Ấn Độ và Campuchia). Tang vật thu giữ tại hiện trường lên tới 650 máy tính và khoảng 1.000 điện thoại di động.

Dù đạt được những kết quả đáng kể, chính quyền địa phương thừa nhận vẫn gặp thách thức về nhân sự. Ông Mao Chanmothurith, Giám đốc Công an tỉnh Kampot, cho biết khi trùm sòng bài Ly Kuong bị bắt, hàng ngàn nhân viên đã tháo chạy khỏi khu phức hợp.

"Toàn tỉnh chỉ có khoảng 1.000 cảnh sát và 300 cảnh sát quân sự. Ngay cả khi kết hợp cả hai lực lượng, chúng tôi vẫn không thể ngăn chặn hết vì có tới 6.000 đến 7.000 người rời bỏ nơi này cùng lúc" - ông Chanmothurith chia sẻ.

Giới chức nhà nước Campuchia nhận định chiến dịch lần này được đánh giá là có phạm vi rộng lớn và quyết liệt hơn các đợt truy quét trước đây, tập trung trực tiếp vào việc xóa sổ các điểm nóng và bắt giữ những đối tượng điều hành cấp cao thay vì chỉ xử lý lao động thời vụ.

Tờ Nikkei Asia của Nhật Bản ngày 11-2 dẫn lời ông Ros Phirun - Tổng thư ký Ủy ban Quản lý cờ bạc thương mại Campuchia - cho biết từ đầu năm 2025 đến nay đã có 11 giấy phép casino bị đình chỉ do liên quan đến hoạt động lừa đảo và đang trong tiến trình bị thu hồi vĩnh viễn. Ngoài ra, 24 chủ sở hữu giấy phép khác chủ động xin tạm dừng hoạt động.

Theo ông Chhay Sinarith, Bộ trưởng cấp cao phụ trách Ủy ban Chống lừa đảo trực tuyến, bên cạnh thu hồi giấy phép, chính phủ Campuchia còn triển khai nhiều biện pháp mạnh như cắt điện, nước, tạm giữ nhân viên và tịch thu thiết bị công nghệ, tiền mặt tại hiện trường.

Ông Sinarith nói thêm một chỉ thị mới của chính phủ cũng quy định xử phạt các chủ bất động sản cố tình cho người nước ngoài vi phạm pháp luật như lừa đảo trực tuyến hoặc quá hạn visa thuê chỗ ở.

