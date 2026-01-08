HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Campuchia xác nhận dẫn độ “ông trùm” Chen Zhi sang Trung Quốc

Huệ Bình

(NLĐO) - Giới chức Trung Quốc hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về việc tiếp nhận dẫn độ “ông trùm” Chen Zhi từ Campuchia về nước vào ngày 6-1 vừa qua.

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ Campuchia, bị dẫn độ cùng Chen Zhi (Trần Chí) còn có hai cá nhân khác được xác nhận danh tính là Xu Ji Liang (Từ Kế Lượng) và Shao Ji Hui (Thiệu Kế Huy).

Theo thông báo từ Bộ Nội vụ Campuchia, việc bắt giữ và dẫn độ Chen Zhi là kết quả của sự hợp tác chặt chẽ trong khuôn khổ đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia giữa Campuchia và Trung Quốc.

Trung Quốc giữ im lặng sau khi tiếp nhận dẫn độ “ông trùm” Chen Zhi? - Ảnh 1.

Chen Zhi, 38 tuổi, người gốc Trung Quốc, Chủ tịch tập đoàn Prince Group bị cáo buộc điều hành các khu phức hợp lừa đảo mạng ở Campuchia. Ảnh: Prince Group

Chen Zhi, 38 tuổi, vốn là một nhân vật có tầm ảnh hưởng sâu rộng tại Campuchia. Là Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group, Chen Zhi không chỉ nắm giữ một hệ sinh thái kinh doanh khổng lồ từ bất động sản, ngân hàng đến hàng không, mà còn từng được trao danh hiệu "Neak Oknha" – một danh hiệu cao quý dành cho những doanh nhân có đóng góp lớn cho quốc gia này.

Tuy nhiên, theo cáo buộc của Mỹ, đằng sau vỏ bọc hào nhoáng đó là một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia đang bị nhiều quốc gia đưa vào tầm ngắm.

Trước khi bị dẫn độ, vị thế pháp lý của Chen Zhi tại Campuchia đã lung lay khi ông này bị tước quốc tịch theo một sắc lệnh của Quốc vương vào tháng 12-2025, dọn đường cho các thủ tục pháp lý với tư cách là công dân Trung Quốc.

Theo tờ Jiemian News và hãng tin quốc tế, tập đoàn của Chen Zhi bị cáo buộc vận hành các khu phức hợp lừa đảo quy mô lớn.

Quy mô của vụ án này đã vượt xa biên giới châu Á. Bộ Tư pháp Mỹ từng truy tố Chen Zhi về tội rửa tiền và tịch thu số lượng Bitcoin kỷ lục trị giá hơn 15 tỉ USD.

Ngoài số Bitcoin bị chính phủ Mỹ tịch thu, chính quyền Anh cũng đã đóng băng các doanh nghiệp và tài sản của Chen Zhi tại nước này, bao gồm một biệt thự trị giá 12 triệu euro và một tòa nhà văn phòng trị giá 100 triệu euro tại London. Nhiều tài sản khác sau đó cũng bị thu giữ tại Singapore, Đài Loan (Trung Quốc) và Hồng Kông (Trung Quốc).

Tội phạm mạng đã bùng nổ tại Đông Nam Á, nơi công tác thực thi pháp luật còn lỏng lẻo, đặc biệt là ở Campuchia và Myanmar, với các sòng bạc thường xuyên đóng vai trò là trung tâm cho các hoạt động tội phạm.

Vào giữa năm 2023, Bắc Kinh từng gây áp lực buộc Myanmar phải trấn áp tội phạm, dẫn đến việc một số "ông trùm" bị dẫn độ về Trung Quốc để xét xử. Vài người trong số đó nhận án tử hình.

Tin liên quan

"Ông trùm" Chen Zhi đã bị bắt và trục xuất về Trung Quốc?

"Ông trùm" Chen Zhi đã bị bắt và trục xuất về Trung Quốc?

(NLĐO)- Trang Cambodia–China Times đưa tin Chen Zhi bị trục xuất về Trung Quốc sau khi bị bắt ở Campuchia, với các cáo buộc lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia.

Thêm nhiều tài sản của "ông trùm" Chen Zhi lọt vào tầm ngắm tại Singapore

(NLĐO) - Thêm nhiều tài sản có liên quan đến tỉ phú Campuchia Chen Zhi sẽ bị nhà chức trách Singapore tịch thu với cáo buộc rửa tiền và lừa đảo xuyên quốc gia.

Tài sản của "ông trùm" Chen Zhi bị đóng băng ở Thái Lan

(NLĐO) – Thái Lan tịch thu tài sản trị giá 10 tỉ baht của các mạng lưới bị cáo buộc là tội phạm quốc tế do Chen Zhi và Kok An điều hành.

Trung Quốc Campuchia Chen Zhi Prince Group
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo