Trung Quốc áp giải Chen Zhi, phanh phui "trang trại điện thoại" đáng sợ của Prince Group

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Trung Quốc áp giải Chen Zhi, phanh phui "trang trại điện thoại" đáng sợ của Prince Group

Huệ Bình

(NLĐO) – Trung Quốc lập cột mốc mới trong nỗ lực trấn áp tội phạm công nghệ cao khi áp giải "ông trùm" Chen Zhi từ Campuchia về Trung Quốc.

Theo thông tin chính thức từ Bộ Công an Trung Quốc và các cơ quan thông tấn lớn như Tân Hoa Xã ngày 8-1, với sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng Campuchia, Bộ Công an Trung Quốc đã cử một tổ công tác áp giải thành công Chen Zhi (Trần Chí), Chủ tịch Tập đoàn Prince Group, từ Phnom Penh (Campuchia) về Trung Quốc.

Chen Zhi bị cáo buộc cầm đầu tập đoàn tội phạm đánh bạc và lừa đảo xuyên quốc gia đặc biệt lớn Việc dẫn độ Chen Zhi là một phần của "chuyên án số 1". Đây được đánh giá là thành quả quan trọng trong hợp tác thực thi pháp luật giữa Trung Quốc và Campuchia.

Đoạn video được công bố cho thấy Chen Zhi bị các cảnh sát đặc nhiệm áp giải bước xuống từ máy bay trong tình trạng bị còng tay và cúi đầu khá thấp.

Hình ảnh “ông trùm” Chen Zhi bị áp giải về Trung Quốc - Ảnh 1.

Chen Zhi (Trần Chí), Chủ tịch Tập đoàn Prince Group, bị áp giải từ Campuchia về Trung Quốc. Ảnh: CCTV

Theo tài khoản WeChat chính thức của Bộ Công an Trung Quốc, qua điều tra, tập đoàn tội phạm do Chen Zhi cầm đầu bị nghi ngờ thực hiện nhiều hành vi phạm tội như mở sòng bạc, lừa đảo, kinh doanh phi pháp, che giấu và xóa dấu vết nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có.

Hiện tại, Chen Zhi đã bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật Trung Quốc và các vụ án liên quan đang được điều tra mở rộng.

Đại diện Bộ Công an Trung Quốc cho biết sẽ sớm công bố lệnh truy nã công khai đối với đợt thành viên cốt cán đầu tiên của "tập đoàn tội phạm" của Chen Zhi, quyết tâm bắt giữ tất cả các đối tượng đang lẩn trốn để quy án.

Lực lượng an ninh Trung Quốc áp giải ông trùm Chen Zhi từ Campuchia về Trung Quốc. Video: CCTV

Phát biểu về sự kiện này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Mao Ninh, khẳng định đây là minh chứng cho quyết tâm của Bắc Kinh trong việc bảo vệ an toàn tài sản cho người dân.

Bà Mao Ninh khẳng định việc đấu tranh chống lại nạn cờ bạc trực tuyến, lừa đảo viễn thông và các tội phạm liên quan không chỉ là nhiệm vụ riêng lẻ mà là trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế.

"Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác thực thi pháp luật với các nước láng giềng, bao gồm cả Campuchia, để bảo vệ an toàn về tính mạng và tài sản của người dân... cũng như hợp tác giữa các nước trong khu vực" - bà Mao Ninh phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 8-1.

Hình ảnh “ông trùm” Chen Zhi bị áp giải về Trung Quốc - Ảnh 2.

"Trang trại điện thoại" của Prince Group. Ảnh: nbd.com.cn

"Trang trại điện thoại"

Chen Zhi, sinh năm 1987 tại Phúc Kiến, vốn nổi danh là doanh nhân trẻ tại Campuchia.

Kể từ khi thành lập Prince Group vào năm 2015, Chen Zhi xây dựng một hệ sinh thái khổng lồ bao trùm từ bất động sản, ngân hàng, hàng không đến viễn thông. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng đó là một mạng lưới tội phạm tinh vi.

Theo tờ Tin tức Kinh tế hằng ngày (NBD), tập đoàn này thực chất vận hành các "đặc khu công nghệ cao" tại Campuchia, nơi hàng ngàn người lao động bị cưỡng bức thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến.

Trong các "đặc khu công nghệ cao", Chen Zhi vận hành những "trang trại điện thoại" quy mô công nghiệp. Với khoảng 1.250 thiết bị kết nối máy chủ tập trung, hệ thống này tự động điều khiển hơn 76.000 tài khoản mạng xã hội ảo.

Thay vì dùng người thủ công, công nghệ này cho phép các đối tượng lừa đảo cùng lúc đóng vai hàng vạn danh tính giả để tiếp cận nạn nhân.

Các điện thoại này tự động đăng bài, kết bạn và tự động tương tác lẫn nhau để tạo ra các hồ sơ cá nhân có độ tin cậy cao nhằm "nuôi" tài khoản. Sau đó, chúng tung lưới tiếp cận các nạn nhân trên toàn cầu, thực hiện các kịch bản lừa đảo đầu tư tiền điện tử…

Tin liên quan

Một ngân hàng Campuchia "đóng băng" sau khi "ông trùm" Chen Zhi bị trục xuất

Một ngân hàng Campuchia "đóng băng" sau khi "ông trùm" Chen Zhi bị trục xuất

(NLĐO) - Ông Chen Zhi, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Prince Group, đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến lừa đảo và rửa tiền quy mô lớn.

Campuchia xác nhận dẫn độ “ông trùm” Chen Zhi, Trung Quốc chưa lên tiếng

(NLĐO) - Giới chức Trung Quốc hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về việc tiếp nhận dẫn độ “ông trùm” Chen Zhi từ Campuchia về nước vào ngày 6-1 vừa qua.

"Ông trùm" Chen Zhi đã bị bắt và trục xuất về Trung Quốc?

(NLĐO)- Trang Cambodia–China Times đưa tin Chen Zhi bị trục xuất về Trung Quốc sau khi bị bắt ở Campuchia, với các cáo buộc lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia.

Trung Quốc Campuchia tội phạm công nghệ cao Chen Zhi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo