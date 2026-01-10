HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Quy mô khủng khiếp của “trang trại điện thoại” dưới tay "ông trùm" Chen Zhi

Huệ Bình

(NLĐO) - Vụ “ông trùm” Chen Zhi và Prince Group gây chú ý bởi “trang trại điện thoại”, phơi bày quy mô khủng khiếp của công nghệ lừa đảo xuyên quốc gia.

"Trang trại điện thoại" thực ra là những căn phòng chứa hàng trăm, thậm chí hàng chục ngàn chiếc điện thoại thông minh được xếp san sát trên các giá đỡ kim loại. Tất cả được kết nối với nguồn điện và máy chủ để hoạt động 24/7.

Theo tờ Thượng Quan (Shobserver)Macao Daily, tính đến năm 2025, Prince Group kiểm soát hơn 10 địa điểm giam giữ trái phép trên lãnh thổ Campuchia. Chỉ riêng tại hai cơ sở bị triệt phá đã có tới 1.250 chiếc điện thoại điều khiển khoảng 76.000 tài khoản mạng xã hội. Tính ra trung bình mỗi chiếc điện thoại quản lý khoảng 60 tài khoản mạng xã hội.

Theo phân tích từ trang 36Kr, những điện thoại đó đóng vai trò như một cổng kết nối. Bên trong mỗi máy chạy hàng chục hệ điều hành ảo. Mỗi hệ điều hành này có đầy đủ thông số như thiết bị thật, giúp chúng qua mặt hoàn toàn các thuật toán kiểm tra gắt gao của Facebook hay Telegram.

Bên trong “trang trại điện thoại” của trùm lừa đảo Chen Zhi - Ảnh 1.

Trong hồ sơ pháp lý của Tòa án Quận Đông New York (Mỹ), đã xuất hiện hình ảnh về "trang trại điện thoại" được cho là dùng để lừa đảo viễn thông. Ảnh: shobserver

Cơ chế "một người điều khiển vạn máy"

Trong đế chế của Chen Zhi, thay vì cần hàng ngàn nhân viên ngồi bấm điện thoại thủ công, họ sử dụng cơ chế kiểm soát nhóm.

Chỉ cần một người ngồi trước màn hình máy tính chủ và thực hiện một thao tác, như đăng một bức ảnh sang chảnh hay gửi lời chào làm quen; thì ngay lập tức, lệnh đó sẽ được sao chép và thực hiện đồng loạt trên hàng ngàn điện thoại khác nhau.

Mục đích của việc này là để "nuôi" tài khoản. Thay vì dùng các phần mềm ảo dễ bị mạng xã hội phát hiện và khóa, việc dùng điện thoại thật giúp các tài khoản lừa đảo trông như của người dùng thật.

Các tài khoản có thể tự động đi "dạo" trên mạng xã hội, nhấn like, bình luận để tạo uy tín. Khi nạn nhân nhìn vào, họ sẽ thấy một tài khoản có lịch sử hoạt động dày đặc, tương tác như người thật suốt nhiều năm, từ đó hoàn toàn tin tưởng đây không phải là tài khoản ảo mới lập.

Bên trong “trang trại điện thoại” của trùm lừa đảo Chen Zhi - Ảnh 2.

Theo điều tra ban đầu, tổ chức do Chen Zhi cầm đầu bị nghi ngờ liên quan nhiều tội danh nghiêm trọng, bao gồm tổ chức đánh bạc trái phép, lừa đảo, kinh doanh phi pháp, che giấu và rửa tiền có nguồn gốc từ tội phạm. Ảnh: haitheme.com

Ma trận tài khoản và vị trí giả

Dù dàn máy đặt ở Campuchia, nhưng thông qua công nghệ Proxy IP, mỗi chiếc điện thoại sẽ "mượn" một địa chỉ mạng của một hộ gia đình thật tại Mỹ hoặc Anh, để che giấu vị trí thực tế.

Nạn nhân ở New York (Mỹ) hay London (Anh) sẽ tin rằng mình đang trò chuyện với một người hàng xóm hoặc một doanh nhân ở cùng thành phố.

Sự tinh vi còn nằm ở việc xây dựng danh tính dựa trên tâm lý học.

Mỗi danh tính giả không được tạo ra ngẫu nhiên. Chúng được xây dựng dựa trên việc nghiên cứu kỹ lưỡng tâm lý và hành vi của nhóm nạn nhân mục tiêu.

Từ sở thích, phong cách nói chuyện đến những lo lắng cá nhân, tất cả đều được chuẩn bị sẵn để khi tiếp cận, nạn nhân sẽ cảm thấy sự đồng điệu, gần gũi và không chút xa lạ.

Hệ thống "trang trại điện thoại" không chỉ dùng để tiếp cận nạn nhân mà còn tích hợp sẵn các ví điện tử và mã QR thanh toán.

Ngay khi nạn nhân sập bẫy và chuyển tiền, hệ thống AI sẽ tự động chia nhỏ số tiền đó, đẩy qua hàng ngàn tài khoản ảo trên dàn máy để thực hiện việc "trộn tiền" và đổi sang tiền điện tử (Bitcoin) ngay lập tức.

Theo thông tin chính thức từ Bộ Công an Trung Quốc và các cơ quan thông tấn lớn như Tân Hoa Xã ngày 8-1, với sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng Campuchia, Bộ Công an Trung Quốc đã cử một tổ công tác áp giải thành công Chen Zhi (Trần Chí), Chủ tịch Tập đoàn Prince Group, từ Phnom Penh (Campuchia) về Trung Quốc.
Chen Zhi bị cáo buộc cầm đầu tập đoàn tội phạm đánh bạc và lừa đảo xuyên quốc gia đặc biệt lớn Việc dẫn độ Chen Zhi là một phần của "chuyên án số 1". Đây được đánh giá là thành quả quan trọng trong hợp tác thực thi pháp luật giữa Trung Quốc và Campuchia.
Theo tài khoản WeChat chính thức của Bộ Công an Trung Quốc, qua điều tra, tập đoàn tội phạm do Chen Zhi cầm đầu bị nghi ngờ thực hiện nhiều hành vi phạm tội như mở sòng bạc, lừa đảo, kinh doanh phi pháp, che giấu và xóa dấu vết nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có.
Hiện tại, Chen Zhi đã bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật Trung Quốc và các vụ án liên quan đang được điều tra mở rộng.
Chen Zhi, sinh năm 1987 tại Phúc Kiến, vốn nổi danh là doanh nhân trẻ tại Campuchia.
Kể từ khi thành lập Prince Group vào năm 2015, Chen Zhi xây dựng một hệ sinh thái khổng lồ bao trùm từ bất động sản, ngân hàng, hàng không đến viễn thông. Tuy nhiên, theo cáo buộc tại nhiều nước, đằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng đó là một mạng lưới tội phạm tinh vi.

Trung Quốc áp giải Chen Zhi, phanh phui "trang trại điện thoại" đáng sợ của Prince Group

Trung Quốc áp giải Chen Zhi, phanh phui "trang trại điện thoại" đáng sợ của Prince Group

(NLĐO) – Trung Quốc lập cột mốc mới trong nỗ lực trấn áp tội phạm công nghệ cao khi áp giải "ông trùm" Chen Zhi từ Campuchia về Trung Quốc.

Campuchia xác nhận dẫn độ “ông trùm” Chen Zhi, Trung Quốc chưa lên tiếng

(NLĐO) - Giới chức Trung Quốc hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về việc tiếp nhận dẫn độ “ông trùm” Chen Zhi từ Campuchia về nước vào ngày 6-1 vừa qua.

"Ông trùm" Chen Zhi đã bị bắt và trục xuất về Trung Quốc?

(NLĐO)- Trang Cambodia–China Times đưa tin Chen Zhi bị trục xuất về Trung Quốc sau khi bị bắt ở Campuchia, với các cáo buộc lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia.

